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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1164116511661167>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 23:19

  Vlad442 написав:Увидел новости.
По просьбам инвесторов КМДА назначила комплексную проверку Эврики, что привело к остановке стройки на срок до 2 месяцев.



Наверное по просьбам инвесторов Акцента и s1 - им не нужны конкуренты на осенний сезон аренды :)
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 23:21

  Егор написав:
  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:купил он за 21500
переуступит реально за 28 000 я давно ему говорил переуступать

У трибеки нет квартир в заселённых домах в ЖК Вонючка.
А в не сданных домах №3 и №4 по 28 куе никто не купит по 28 куе. Может купят за 26 куе.


Похоже, Вас испортил квартирный вопрос. Оглянитесь вокруг - жизнь прекрасна.


Захар просто не знает, что цены 28куе за единичку в сданых Крушах нет - там уже все от 30куе и выше.

С ремонтом и мебелью тулят по 45-50куе.

Сам в шоке
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 23:32

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:Городские власти, видимо после решения суда о возврате паевых взносов, начали войну против Аркады на всех фронтах. С конца прошлой недели ЦНАПы отказывают в регистрации ПС на Патриотику, тогда как нотариусы регистрируют. Титушки-азовцы начали бои на стройке Патриотики-2. Теперь комплексная проверка Эврики.

Это плохо. Я надеялся на быстрый ввод в эксплуатацию.

Вы тоже влетели? Захар таки прав был - хочешь ада купи в Аркада?
MMM++
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 23:48

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:Городские власти, видимо после решения суда о возврате паевых взносов, начали войну против Аркады на всех фронтах. С конца прошлой недели ЦНАПы отказывают в регистрации ПС на Патриотику, тогда как нотариусы регистрируют. Титушки-азовцы начали бои на стройке Патриотики-2. Теперь комплексная проверка Эврики.

Это плохо. Я надеялся на быстрый ввод в эксплуатацию.

Иш как закрутился..))) надо было Оранж брать

Пс
Во истину эта ветка кладязь информации для психотерапевтов
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 00:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Фанатам скидок посвящается...
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 00:40

  Vlad442 написав:Увидел новости.
По просьбам инвесторов КМДА назначила комплексную проверку Эврики, что привело к остановке стройки на срок до 2 месяцев.
не совсем.
аркада придумала новую отмазку для задержки сдачи домов обманутым инвесторам.
если у аркады все в порядке на стройке, почему же ей бояться проверки?
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 07:27

  Понаехал написав:Фанатам скидок посвящается...

АТБ пошел в лакшери сегмент: начинает строить гораздо более фэнси супермаркеты, чем раньше (хотя меня и так все устраивало). Это яркое свидетельство того, что уровень жизни растет.
#люблюкрасныеценники
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 07:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первому посвящается

" На днях у меня уехал друг... Уехал за границу. Работать. Но... возможно и навсегда. И менее чем за год - это четвёртый. И это не просто друзья... это Братья. Это те, кто встретил 14-й год. Кто оставил все и ушёл вникуда. Это те парни, что держали ДАП и кого нарекли киборгами. Это - элита элит. По крайней мере, мне так казалось и кажется. Нет, я в этом убеждён. Это тае, кто был более чем мотивирован. Кто вернувшись домой не нырнул в стакан и не сел на иглу. Кто не пошёл куда-то в «охорону» или непонятную ГэОшку, что бы торбить комерсов или, как говорит братан Жора Турчак: «делать вилку (рэйдэрить) фермерам»... Это те, кто вернулся и начал пахать. Точнее пытаться пахать. У кого-то был свой бизнес, а кто-то - на дядю. Они были там не за льготы... но со временем, попробовали получить и их. Точнее - землю. Да как-то не срослось. Могло бы... но получать ее хрен знает где, не захотели. А у одного из них вообще она уже была распахана и засеяна местным хфэрмэром. Не типичная ситуация да (если по разным звитам брать). Конечно не типичная. Все же не так х****** на самом деле. И вот потыкались они, помыкались... и... решили уехать. Бизнес потихоньку сдох. Дядя платит столько же, сколько и было 4 года назад. А жизнь идёт. И цена ее идет вперёд. И дети растут.
И вот уехали...

Работают там. Устроились. По нашим меркам получают много. И цены ниже. С нынешней либерализацией законодательства там, могут и семьи перевезти (там заинтересованы больше в мигрантах от нас, чем с Ближнего востока, которые работать не будут и лягут на шею бюджету). И перевезут. Там чище. Там правила ясны. Там будущее предсказуемо.

И знаете что... они - счастливы. Вот реально счастливы. И нет там у них птср. И нет груза прихода завтрашнего дня. Нет его. Так что в очередной раз убеждаюсь, что ПТСР, которым так пугают, это проблема ресоциализации (а не как мне, тоже специалисту, но с практикой, наваливают иные спецы: «ну что ты, это проблема психо-эмоциональная»). Проще сказать - нужности и самореализации (я не говорю о хождении в камуфле и попытках встрять в движ. Я говорю о получении достойной оплаты за достойный труд при уважительном отношении со стороны общества). И это все на фоне «успешных» вояк и ещё куда более успешных «не вояк», решивших в своё время, что нах@й оно кому нужно, эти долг, честь и родина.

И пацаны едут... они тут особо не нужны, потихоньку превращаясь в декор различного рода праздников (что праздновать я пока тоже не понимаю.). И едут же не только они... Едут и переселенцы, оказавшись подвешенными в воздухе. Едут и те, кто не воевал. Все банально просто - конкуренция. А нам тут не с чем конкурировать, кроме как с патриотизмом. У нас ныне модно говорить, что тут война и проблема с ветеранами стоит остро, но тяжело сейчас решать... Но тут тоже отвечу примером часто приводимых США. За последние 20 лет, это страна постоянно участвовавшая в различного рода конфликтах. Это страна с наиболее динамическим приростом людей в категории ветеран. Но я не знаю ни одного случая, что бы ветеран из США эмигрировал в Мексику. Но зато я знаю случаи, когда наши едут на заработки в Россию. И можно сколько угодно говорить о их недалёкости и умственной отсталости, но, как по мне, сначала нужно задать вопрос - Почему они едут туда?

Конечно это тоже элемент гибридной борьбы. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, как мы отвечаем на эти вызовы.

Вот так. Я все ещё остаюсь упоротым адептом понятия ЗДЕСЬ. Но это не легко... Я много кого отговариваю. Пока выходит. Пока... Но и их осуждать я не могу...

Ну в общем... Исходя из вышесказанного:

Я не знаю что мы обрели, но я знаю сколько мы в их лице потеряли..."
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 07:57

  airmax78 написав:
  ihorkyiv написав:Сумна сповідь, яка застереже від недолугих рішень у сфері нерухомості:
http://uainfo.org/blognews/1526974562-- ... heniy.html

Это история идиотских решений о строительстве частных домов площадью которая нах никому не нужна и в местах где никто не хочет жить за дурные деньги. Таких идиотских историй миллионы по всему миру. Одна у моих знакомых в Одессе. 400 квадратов на 3х сотках. Хорошо хоть оставили место для маленького дворика с альпийской горкой. Строили типа чтобы у всех в семье как со стороны мужа, так и со стороны жены было по комнате. Стройка с отделкой идут уже 10й год. И непонятно когда закончатся. В доме зимой нормально отапливается только первый этаж. Ожидаемо, из тех, кто планировалось будет жить в доме, живут только муж с женой и ребенком. И им бы за глаза хватило бы 150 метров, которые бы можно было построить лет 8 назад.
99% обычных людей на предложение: "а давайте построим большой дом" должны сразу предложившего посылать НАХ.

Это как раз вариант дома который можно купить ниже себестоимости, о чем говорил УА с коллегой.
ЦА на дом площадью овер 200 метров это примерно 1%, но нах им покупать чей то недострой...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 08:23

:arrow:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 23 тра, 2018 08:39, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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