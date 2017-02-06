Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
" На днях у меня уехал друг... Уехал за границу. Работать. Но... возможно и навсегда. И менее чем за год - это четвёртый. И это не просто друзья... это Братья. Это те, кто встретил 14-й год. Кто оставил все и ушёл вникуда. Это те парни, что держали ДАП и кого нарекли киборгами. Это - элита элит. По крайней мере, мне так казалось и кажется. Нет, я в этом убеждён. Это тае, кто был более чем мотивирован. Кто вернувшись домой не нырнул в стакан и не сел на иглу. Кто не пошёл куда-то в «охорону» или непонятную ГэОшку, что бы торбить комерсов или, как говорит братан Жора Турчак: «делать вилку (рэйдэрить) фермерам»... Это те, кто вернулся и начал пахать. Точнее пытаться пахать. У кого-то был свой бизнес, а кто-то - на дядю. Они были там не за льготы... но со временем, попробовали получить и их. Точнее - землю. Да как-то не срослось. Могло бы... но получать ее хрен знает где, не захотели. А у одного из них вообще она уже была распахана и засеяна местным хфэрмэром. Не типичная ситуация да (если по разным звитам брать). Конечно не типичная. Все же не так х****** на самом деле. И вот потыкались они, помыкались... и... решили уехать. Бизнес потихоньку сдох. Дядя платит столько же, сколько и было 4 года назад. А жизнь идёт. И цена ее идет вперёд. И дети растут. И вот уехали...
Работают там. Устроились. По нашим меркам получают много. И цены ниже. С нынешней либерализацией законодательства там, могут и семьи перевезти (там заинтересованы больше в мигрантах от нас, чем с Ближнего востока, которые работать не будут и лягут на шею бюджету). И перевезут. Там чище. Там правила ясны. Там будущее предсказуемо.
И знаете что... они - счастливы. Вот реально счастливы. И нет там у них птср. И нет груза прихода завтрашнего дня. Нет его. Так что в очередной раз убеждаюсь, что ПТСР, которым так пугают, это проблема ресоциализации (а не как мне, тоже специалисту, но с практикой, наваливают иные спецы: «ну что ты, это проблема психо-эмоциональная»). Проще сказать - нужности и самореализации (я не говорю о хождении в камуфле и попытках встрять в движ. Я говорю о получении достойной оплаты за достойный труд при уважительном отношении со стороны общества). И это все на фоне «успешных» вояк и ещё куда более успешных «не вояк», решивших в своё время, что нах@й оно кому нужно, эти долг, честь и родина.
И пацаны едут... они тут особо не нужны, потихоньку превращаясь в декор различного рода праздников (что праздновать я пока тоже не понимаю.). И едут же не только они... Едут и переселенцы, оказавшись подвешенными в воздухе. Едут и те, кто не воевал. Все банально просто - конкуренция. А нам тут не с чем конкурировать, кроме как с патриотизмом. У нас ныне модно говорить, что тут война и проблема с ветеранами стоит остро, но тяжело сейчас решать... Но тут тоже отвечу примером часто приводимых США. За последние 20 лет, это страна постоянно участвовавшая в различного рода конфликтах. Это страна с наиболее динамическим приростом людей в категории ветеран. Но я не знаю ни одного случая, что бы ветеран из США эмигрировал в Мексику. Но зато я знаю случаи, когда наши едут на заработки в Россию. И можно сколько угодно говорить о их недалёкости и умственной отсталости, но, как по мне, сначала нужно задать вопрос - Почему они едут туда?
Конечно это тоже элемент гибридной борьбы. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, как мы отвечаем на эти вызовы.
Вот так. Я все ещё остаюсь упоротым адептом понятия ЗДЕСЬ. Но это не легко... Я много кого отговариваю. Пока выходит. Пока... Но и их осуждать я не могу...
Ну в общем... Исходя из вышесказанного:
Я не знаю что мы обрели, но я знаю сколько мы в их лице потеряли..."
Це варто почитати не тільки першому чи прохожому, а й іншим упоротим рожевоокулярним фейслесарям. Які ніколи в житті не бачили, як ростуть помідори на полі і не їздили далі бориспільського аеропорту чи великої кільцевої дороги. І ще трохи дьогтю для наших короткозорих оптимішок:
"Прага ускорит трудоустройство украинцев. сегодня в Чехии количество свободных рабочих мест достигло рекордного числа — незанятые более 260 тысяч мест. Это прежде всего медсестры, работники социальной сферы и рабочие средней технической квалификации, строители.
В рамках соглашения между странами предполагается, что 19 тысяч 600 украинцев смогут получить право трудоустройства на два года."
kingkongovets написав:понимаю шо флуд, но тут недавно у кое-кого сильно бомбануло, когда я высказался о продажных немецких политиках
"Германия сбилась с пути Германия сбилась с пути: Берлинская стена, воздушные мосты, спасавшие жителей Западного Берлина, план Маршалла – всё забыто? Насколько же сильно у многих сбит компас и как мало они извлекли из уроков нашего прошлого, если мафиозно-кагэбэшную диктатуру, которая нападает на соседние страны, убивает мирных жителей и своих критиков, они считают более надежным партнером, чем демократия, которая хоть и столкнулась с проблемами, но в которой, тем не менее, всё же функционируют правовое государство, свобода слова и принцип разделения властей?*
Опрос ZDF – „Надёжным партнером в политическом сотрудничестве является..."
*) Бóльшая часть ответственности за это лежит на нашей политике и наших СМИ, которые, несмотря на множество критических и хороших материалов, в своей совокупности, прежде всего, из-за ошибочно понимаемой озабоченности по поводу «баланса» и «нейтралитета», так и не поняли и не смогли донести до людей реалистичную картину о сути и масштабах влияния мафиозной, коррумпированной, агрессивной, национально-шовинистической системы путинской власти. Параллельно с этим слепой антиамериканизм способствует тому, что, наоборот, слишком часто сообщается о том, что Трамп более опасен, чем Путин. Однако Трамп всё же не диктатор и, слава Богу, строго ограничен судебной системой, прессой, конституцией и «системой сдержек и противовесов» США – в отличие от Путина, власть которого неограничена и основывается на насилии и манипуляциях." https://www.facebook.com/boreits/photos ... 39/?type=3
главная опасность для Украины сейчас - не коррупция, которой нас со всех сторон пугают и о которой можно услышать чуть ли не из каждого утюга, а популизм и охотно развешивающие уши дурачки (полезные идиоты), которые не умеют критически воспринимать инфу и отрешаться от своих эмоций, принимая решения
"живи своим умом, пчела" (с)
Я думаю, на Ваше мироощущение мои слова мало повлияют, поэтому скорее буду писать для читателей темы.
Так вот, процитированный пост – это ОДНО из многих мнений, которые существуют в плюралистическом обществе о том или ином явлении. Кроме него есть мнения немецких «леваков», немецких «новых правых», христианских демократов, «соци» и пр., которые часто критикуют свою политическую систему и её лидеров, но с абсолютно разных позиций. После этого они идут на выборы, и «чья правда сильнее», переформатируют парламент и правительство.
В отличие от СССР, в странах с парламентско-демократической системой, основная идея – не «есть только одно правильное мнение», а «консенсус множества точек зрения». Теперь о сути.
Некто пишет, что немецкие политики способствовали тому, что немцы позитивнее (в качестве партнёров) воспринимают РФ и Китай чем США. Что это означает? Означает, что определённые группы немецких элит (основную повестку и картинку в СМИ, как ни крути, делают всё-таки они) выступают за сотрудничество с РФ и Китаем, а к США как-то с холодком. Из-за этого некто Кингконговец выводит их «продажность». Но почему они так поступают? В первую очередь – потому что так выгодно Германии (конкретнее – немецким корпорациям): доступный газ по Северным потокам, экспорт высокотехнологичного оборудования и пр. Глобальнее – избавление от чрезмерной «завязки» на США после окончания Холодной войны, когда «американский зонтик» потерял основное значение – защита от войск стран ОВД. Т.е. в действиях немецких политиков и элит есть определённый цинизм (а когда и где политика не была циничной?) и жертвование декларируемым ценностям (демократия, свобода слова пр.) ради выгоды, но делается это из «немецкого государственного эгоизма», а не потому, что – условно – фракцию в бундестаге купили Путен чтоб проголосовать за трубу или ещё что. «Продажность» и «коррумпированность» (в моём представлении) относится именно ко второму случаю. На указанный «цинизм» украинских властей в пользу украинских интересов я согласен.
А вообще, логически продолжая идею о «скупленных на корню западных политиках» (Тиллерсон тоже?), мы можем прийти и к «охранительному» выводу о том, что, к примеру, продавливаемое «западными друзьями» создание Антикоррупционного суда – это проплаченный Путеным план по «подрыву воли народа и страны к победе», и ПАП и Ко – молодцы, что всеми силами этому сопротивляются
Кстати, давайте перепишем предпоследний Ваш абзац вот так:
главная опасность для России сейчас - не коррупция, которой нас со всех сторон пугают и о которой можно услышать чуть ли не из каждого утюга, а популизм и охотно развешивающие уши дурачки (полезные идиоты), которые не умеют критически воспринимать инфу и отрешаться от своих эмоций, принимая решения
Органично звучит? Я вот ещё по ключевым словам («полезные идиоты», «коррупция», «россия») погуглил и вот: http://ruspravda.info/Kak-poleznie-idio ... 17182.html В общем, «не нужно раскачивать лодку», «будет Путен – будет Россия, не будет Путена…» Думаю, это Ваше российское альтер-эго сочинило.
Пару вопросов к двум главным «охранителям» в этой теме: Кингконговец: топит за соблюдение закона всеми и во всём (я двумя руками за). НО! При этом вчера высказался в стиле «да я бы на месте Пашинского того бухаря…»
Уважаемый Кингконговец, проясните, пожалуйста: это по какому такому закону Вы собираетесь (теоретически) в подобной ситуации действовать? Или здесь уже действуют «пАнятия» или ещё ХЗ что? И, если Вам привычнее и комфортнее жить «по праву сильнейшего», то не лучше ли было поддерживать руками и ногами Чивокуню – оно как-то ближе к его реальности (правда, как Вам вчера доходчиво объяснили, всегда и на Вас может оказаться кто-то более сильный)?
Далее «начни с себя, сначала соблюдай закон – потом что-то требуй»: ну вот я всю свою трудовую карьеру получаю сугубо белую з/п, «левых» (необлагаемых) доходов не имею, на учёте в военкомате состою, не требую у Порошенко или ещё кого дать мне денег (устроить на работу «пожирнее» и т.п.), где попало не паркуюсь (машины в принципе нет, так что и тут жить Вам не мешаю), взятки не даю (на права в своё время сам со второй попытки сдал), деревья под домом сажаю, дорогу перехожу на зелёный, мусор в лесу собираю, субсидию не получаю, за гречку не голосую и т.д. и т.п. Так вот, могу я в данном статусе указывать на неэффективное функционирование государственных и муниципальных институтов? Если нет, то какие дополнительные достижения мне нужны для получения такого права?
ЗЫ По поводу цитирования По и прочих апологетов «аристократии» и игнорирования мнения «простонародного быдла»: снова советую тогда равняться на Запоребрик, там этого, думаю, явно больше чем в «гейропах» Кстати, а почему Вы так уверены, что в стране победившей аристократии Вы будете в рядах именно голос имеющей элиты?
ЗЗЫ «Про жить своим умом» – это в идеале хорошо и правильно, но в реале оказывается, что главными двигателями реформ в стране сейчас являются МВФ, МБ и прочие парамасоны. Поэтому, кстати, как главный критерий для голосования на грядущий выборах следует, ИМнХО, избрать «на кого укажет коллективный МВФ». Sad but true.
Вопросы… Вопросов кагбэ и нету
Опа, а кто это мой пост вчерашний подредактировал (даже без всяких пометок)?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
" На днях у меня уехал друг... Уехал за границу. Работать. Но... возможно и навсегда. И менее чем за год - это четвёртый. И это не просто друзья... это Братья. Это те, кто встретил 14-й год. Кто оставил все и ушёл вникуда. Это те парни, что держали ДАП и кого нарекли киборгами. Это - элита элит. По крайней мере, мне так казалось и кажется. Нет, я в этом убеждён. Это тае, кто был более чем мотивирован. Кто вернувшись домой не нырнул в стакан и не сел на иглу. Кто не пошёл куда-то в «охорону» или непонятную ГэОшку, что бы торбить комерсов или, как говорит братан Жора Турчак: «делать вилку (рэйдэрить) фермерам»... Это те, кто вернулся и начал пахать. Точнее пытаться пахать. У кого-то был свой бизнес, а кто-то - на дядю. Они были там не за льготы... но со временем, попробовали получить и их. Точнее - землю. Да как-то не срослось. Могло бы... но получать ее хрен знает где, не захотели. А у одного из них вообще она уже была распахана и засеяна местным хфэрмэром. Не типичная ситуация да (если по разным звитам брать). Конечно не типичная. Все же не так х****** на самом деле. И вот потыкались они, помыкались... и... решили уехать. Бизнес потихоньку сдох. Дядя платит столько же, сколько и было 4 года назад. А жизнь идёт. И цена ее идет вперёд. И дети растут. И вот уехали...
Работают там. Устроились. По нашим меркам получают много. И цены ниже. С нынешней либерализацией законодательства там, могут и семьи перевезти (там заинтересованы больше в мигрантах от нас, чем с Ближнего востока, которые работать не будут и лягут на шею бюджету). И перевезут. Там чище. Там правила ясны. Там будущее предсказуемо.
И знаете что... они - счастливы. Вот реально счастливы. И нет там у них птср. И нет груза прихода завтрашнего дня. Нет его. Так что в очередной раз убеждаюсь, что ПТСР, которым так пугают, это проблема ресоциализации (а не как мне, тоже специалисту, но с практикой, наваливают иные спецы: «ну что ты, это проблема психо-эмоциональная»). Проще сказать - нужности и самореализации (я не говорю о хождении в камуфле и попытках встрять в движ. Я говорю о получении достойной оплаты за достойный труд при уважительном отношении со стороны общества). И это все на фоне «успешных» вояк и ещё куда более успешных «не вояк», решивших в своё время, что нах@й оно кому нужно, эти долг, честь и родина.
И пацаны едут... они тут особо не нужны, потихоньку превращаясь в декор различного рода праздников (что праздновать я пока тоже не понимаю.). И едут же не только они... Едут и переселенцы, оказавшись подвешенными в воздухе. Едут и те, кто не воевал. Все банально просто - конкуренция. А нам тут не с чем конкурировать, кроме как с патриотизмом. У нас ныне модно говорить, что тут война и проблема с ветеранами стоит остро, но тяжело сейчас решать... Но тут тоже отвечу примером часто приводимых США. За последние 20 лет, это страна постоянно участвовавшая в различного рода конфликтах. Это страна с наиболее динамическим приростом людей в категории ветеран. Но я не знаю ни одного случая, что бы ветеран из США эмигрировал в Мексику. Но зато я знаю случаи, когда наши едут на заработки в Россию. И можно сколько угодно говорить о их недалёкости и умственной отсталости, но, как по мне, сначала нужно задать вопрос - Почему они едут туда?
Конечно это тоже элемент гибридной борьбы. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, как мы отвечаем на эти вызовы.
Вот так. Я все ещё остаюсь упоротым адептом понятия ЗДЕСЬ. Но это не легко... Я много кого отговариваю. Пока выходит. Пока... Но и их осуждать я не могу...
Ну в общем... Исходя из вышесказанного:
Я не знаю что мы обрели, но я знаю сколько мы в их лице потеряли..."
Клоун не розуміє, про що мова? Заціпило? "мая твоя не панімай?" Розказав би, як в Україні все класно, як збільшуються ЗП, як таксисти і плиточники працюють з ранку до ночі, як зростає %% жирів у маслі.
До речі, для оптимішок: Домік.уа вже місяць малює активне падіння цін КРЖН.
Вже середня ЗП по Україні - досягла рівня 300 дол/міс чи ще ні?
более того - нам сейчас будут тулить про то, что хорошо, что люди едут - они валюты сюда больше чем Святой Транш присылают. Что сейчас у нас "маятниковая" миграция - поехали заработали - вернулись - тратят здесь. Что есть примеры Испании, Польши, Ирландии - что люди уезжали, а теперь вернулись.
Но все это примитивные манипуляции.
Присылают пока есть кому присылать. Маятниковая - до тех пор пока не получат нормальное предложение по работе с разрешением на проживание. Испания, Польша, Ирландия, Греция - у них уровень инфраструктуры европейский, расстояния до дома меньше. Им вернуться и проще и быстрее и в нормальный двор и садик/школу, где твоего ребенка не отравят. Нашим уехать - нужна решимость, нужно принять решение, но когда уезжают - вернуться сюда - это уже будет еще больший подвиг.
був калєга в СофБорщє в гастях. Так каже шо СофБорщ засєльон на 30%, не болєє. Кагда ж буде 90% засільнность - наступить в тих іпєнях Амаргедон.
А таких "ЖК" сотні із нєєпічєскім навєсом.
Вніманіє вапрос: КАГДА ПІРАМІДА КРЖН РУХНЕ?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 тра, 2018 09:37, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
дано: молодая семейная пара (обоим в районе 30ти), без детей, у обоих свой небольшой, но достаточно высокорентабельный бизнес со штатом примерно в десяток человек у каждого красивые, неглупые, адекватные, расслабленные (в отличии от "успешных" офисных задротов на высоких позициях), достаточно дорогие машины, отдых и путешествия по 3-4 раза в год, без амбиций построения бизнес-империй и регалий в виде дипломов мба он - киевлянин, она - из райцентра в киевской области есть двушка в новострое на южной окраине киева, но в связи с принятым решением о рождении ребенка подыскивают трешку обычные целеустремленные люди бюджет в районе 300 куе без отделки, центр, до 150 метров пересмотрено все недавно построенное и строящееся сейчас пока нацелились на фк2, но еще не инвестировали - говорят лучшее предложение по соотношению цена/качество/локация
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
дано: молодая семейная пара (обоим в районе 30ти), без детей, у обоих свой небольшой, но достаточно высокорентабельный бизнес со штатом примерно в десяток человек у каждого красивые, неглупые, адекватные, расслабленные (в отличии от "успешных" офисных задротов на высоких позициях), достаточно дорогие машины, отдых и путешествия по 3-4 раза в год, без амбиций построения бизнес-империй и регалий в виде дипломов мба он - киевлянин, она - из райцентра в киевской области есть двушка в новострое на южной окраине киева, но в связи с принятым решением о рождении ребенка подыскивают трешку обычные целеустремленные люди бюджет в районе 300 куе без отделки, центр, до 150 метров пересмотрено все недавно построенное и строящееся сейчас пока нацелились на фк2, но еще не инвестировали - говорят лучшее предложение по соотношению цена/качество/локация
1 на 10 млн., нєтіпічний ..... маючи 300кує бюджет луччє надо би до Акурта...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.