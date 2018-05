Додано: Сер 23 тра, 2018 09:35

из рубрики "реальный кейс"



дано: молодая семейная пара (обоим в районе 30ти), без детей, у обоих свой небольшой, но достаточно высокорентабельный бизнес со штатом примерно в десяток человек у каждого

красивые, неглупые, адекватные, расслабленные (в отличии от "успешных" офисных задротов на высоких позициях), достаточно дорогие машины, отдых и путешествия по 3-4 раза в год, без амбиций построения бизнес-империй и регалий в виде дипломов мба

он - киевлянин, она - из райцентра в киевской области

есть двушка в новострое на южной окраине киева, но в связи с принятым решением о рождении ребенка подыскивают трешку

обычные целеустремленные люди

бюджет в районе 300 куе без отделки, центр, до 150 метров

пересмотрено все недавно построенное и строящееся сейчас

пока нацелились на фк2, но еще не инвестировали - говорят лучшее предложение по соотношению цена/качество/локация

