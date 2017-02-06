Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:1 на 10 млн., нєтіпічний ..... маючи 300кує бюджет луччє надо би до Акурта...
когда будешь выбирать шо лучше прикупить на 300 куе тогда мы тебя и послушаем, а пока не отвлекайся от ремонта своего погреба
кейс намба ту:
молодая семейная пара, он 35+, она 30-, без детей, свой бизнес (у мужа, жена работает с ним), штат тоже шото около десятка человек, приехали в киев в 2013м из днепра, снимали однушку в чайке и за это время построили свой дом (сэндвич панель, 160 метров) под киевом, живут там уже полтора года
и те и те - мои арендаторы, за время сотрудничества стали если не друзьями, то хорошими приятелями точно, имею возможность следить за их жизнью в динамике
ну да, ти тут у нас адин алыгарх, астальні ніщєброди ага-ага. По суті нєдвіж входить в штопор, так як набудували стільки нікому не нужного житла, що і за 10 год не роспродадуть.
А частний дом - неліквіднійший неліквід. Зря проср@ли баблішко...
flyman написав:ну да, ти тут у нас адин алыгарх, астальні ніщєброди ага-ага. По суті нєдвіж входить в штопор, так як набудували стільки нікому не нужного житла, що за 10 год не роспродадуть.
я - пенсионер с личным пенсионным фондом и мои интересы и амбиции давно лежат вне сферы заработка первоначального капитала то шо настроено много лишнего - согласен
так до чого вброс
kingkongovets написав:
flyman написав:1 на 10 млн., нєтіпічний ..... маючи 300кує бюджет луччє надо би до Акурта...
когда будешь выбирать шо лучше прикупить на 300 куе тогда мы тебя и послушаем, а пока не отвлекайся от ремонта своего погреба
прімєр глупих Буратін закапующіх манєткі в бєсценний бітон КРЖН не єсть гуд для подражанія.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:По суті нєдвіж входить в штопор, так як набудували стільки нікому не нужного житла, що і за 10 год не роспродадуть.
А частний дом - неліквіднійший неліквід. Зря проср@ли баблішко...
Сливай прелесть.
оператор учотка Первий, у вас в методічці нєточность. прелєсць, по лєгєнді, у учотка Захар_
п.с. україномовний опертор учотка Первий сьогодні вихідний чи уволєн?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:По суті нєдвіж входить в штопор, так як набудували стільки нікому не нужного житла, що і за 10 год не роспродадуть.
А частний дом - неліквіднійший неліквід. Зря проср@ли баблішко...
Сливай прелесть.
оператор учотка Первий, у вас в методічці нєточность. прелєсць, по лєгєнді, у учотка Захар_
Я методичками не користуюся. Висловлюю виключно свою думку. Я вірю в твої тексти і тексти інших форумчан. ВИсновок один - необхідно все продавати, а оскільки присутня терміновість - зливати за скільки дадуть. Вибач, що назвав напівпідвал прєлєстью. Зливай напівпідвал.
Serg-ik написав:JP ка кажется искал недалеко от метро на Оболони с ремонтиком. Оболонский район, Оболонь, ул.Героев Днепра,29 Дом 96 серии, 1977 года постройки, 9/9 этаж, (есть полноценный технический этаж высотой 2,7 м) Квартира общей площадью 68 кв.м, кухня увеличена за счет кладовой 11 кв.м., комнаты все раздельные, с двух спален выходы на застекленные большие лоджии. Зал большой, просторный. Квартира в отличном состоянии с новым, хорошим свежим ремонтом в котором никто не жил, новая сантехника, полная замена труб, проводки, стеклопакеты, кондиционер. На полу везде хороший ламинат. Натяжной потолок в зале с декоративным освещением. В кухне на полу и рабочей стене – кафель. Квартира очень теплая!Подача тепла и горячей воды идёт сверху, поэтому зимой – жарко. Метро Героев Днепра 4 минуты. Рядом в 1 минуте ходьбы супермаркет Кишеня, рынок Героев Днепра – 3 минуты. Продажа без комиссии для покупателя. Цена 52000 у.е. без комиссии! https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/bez-komissii-3h-k-m-geroev-dnepra-29-s-remontom-IDyN3H4.html#c50e209c3b
Сержик, большое спасибо. Переслал ссылку в воскресенье, 20-го своим родственникам. Они позвонили. Риэлтор ответил, что квартира под задатком. Предложил рассмотреть другие варианты.... Кстати, дата подачи объявления - 15го мая. Мои звонили 21-го. Возможны два варианта: 1) классическая замануха, 2) очень срочная продажа по демпинговой цене. Позвонил своему риэлтору. С его слов цена такой квартиры на моменте 60К+. Плюс - если все так "шоколадно" и в подъезде, и с лифтами и стояками и если окна не выходят на трамвай.
оператор учотка Первий, у вас в методічці нєточность. прелєсць, по лєгєнді, у учотка Захар_
Я методичками не користуюся. Висловлюю виключно свою думку. Я вірю в твої тексти і тексти інших форумчан. ВИсновок один - необхідно все продавати, а оскільки присутня терміновість - зливати за скільки дадуть. Вибач, що назвав напівпідвал прєлєстью. Зливай напівпідвал.
навіщо його зливати, якщо зараз він дає економію на оренді ("зекономив - значить заробив"), тобто живий кешфлоф підріс на величину оренди кімнати в Ірпені, а це 1500 живих гривень, або майже $57.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Прочитал каменты, посмотрел на аудиторию, их вопросы-ответы, и это напомнило байки про "трейдера и чистильщика обуви".
Ситуация выглядит аналогично - уже каждый селючок, заработчанин, наследник спадщины мечтает и уже видит себя как лендлорд, уровнем не ниже Трампа или Сороса (у нас на соседней ветке есть пример очень простого парня из Львова)
Так вот, все знают, когда условные "домохозяйки и таксисты" (как по ссылке из фейсбука выше) начинают вещать про "тему" - это означает что пузырь находится на пике, и его взрыв скоро
БИРЖЕВЫЕ ЛЕГЕНДЫ О ЧИСТИЛЬЩИКЕ ОБУВИ Утром 21 октября Джозеф Кеннеди, идя на работу, остановился, чтобы почистить ботинки и подозвал чистильщика обуви. Шустрый мальчуган ловко принялся начищать ботинки миллионера.
— Мистер, а вы понимаете в биржевой игре? — невзначай спросил мальчик. — Пожалуй, да, — улыбнулся Старина Джо. — У меня есть несколько акций железнодорожных компаний. Что посоветуете с ними делать? — У тебя есть акции? — удивился Кеннеди. — Да. Отец купил сотню, а я выкупил десяток. Как ими лучше распорядиться.
Поборов замешательство, Кеннеди посоветовал… Впрочем, его совет от нас скрыт, но для нас важнее другое: невольный совет закончить игру трейдер получил от мальчика, чистившего ему туфли. Изумление Кеннеди от того, что чистильщик обуви является акционером, легко понять — в 20-е годы прошлого века биржа считалась привилегией богатых и могущественных людей. Когда Кеннеди понял, что акции появились даже у уличных мальчишек, он понял — грядет нечто ужасное. Красивая легенда.
Вот еще одна. Мультимиллионер Джон Морган тоже за несколько часов до очередного биржевого кризиса сбросил акции компаний-аутсайдеров. Моргана обвинили в манипулировании рынком. «Как вы догадались, от каких активов надо избавляться?» — спрашивали его. «Какие манипуляции? Что за чушь вы несете! — возмущался банкир. — Просто каждое утро я чищу ботинки у одного и того же мальчишки. Накануне он похвастался, что прикупил по сходной цене акции железнодорожных компаний. Вот тут-то я понял, что, раз на биржу приходят чистильщики, ловить там нечего и пора выводить капитал».
Сравните два предыдущих параграфа. Они очень похоже, не правда ли? Только имена отличаются. Удивительно? Давайте отбросим эмоции и подключим логику. Мальчишка-чистильщик — это собирательный образ наиболее бедных слоев населения. Когда два знатока рынка поняли, что акции продаются по ценам, доступным даже этому социальному классу, оба поняли — рынок собрал все деньги, которые только мог. Значит, пузырь раздулся до максимального размера и если лопнет не сегодня, то завтра.