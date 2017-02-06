RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1167116811691170>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:30

  Вкладчик1234 написав:Так вот, все знают, когда условные "домохозяйки и таксисты" (как по ссылке из фейсбука выше) начинают вещать про "тему" - это означает что пузырь находится на пике, и его взрыв скоро


я об этом говорю с самого начала, но условные "трибеки с мба" умеют считать тока годовые проценты от цены котлована)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3617
З нами з: 05.06.16
Подякував: 193 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:32

к тому шо советы о том, куда лучче приткнуть 300куе имеет смысл услышать от того, хто их имеет, а не от того, хто делает "бомж-ремонт" в бучанском подвале[/quote]
С таким бюджетом нужно брать Изумрудный или Шервуд, если ждут ребенка. Парки, поликлиники, гимназии с бассейном, музыкальные школы, всё в пешей доступности.
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 84
З нами з: 11.04.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:Сержик, большое спасибо. ....
Кстати, дата подачи объявления - 15го мая. Мои звонили 21-го.

Квартира в продаже с 8 ноября 2017 года
Плохо ищете:-)
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7944
З нами з: 10.06.11
Подякував: 149 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:40

  flyman написав:навіщо його зливати, якщо зараз він дає економію на оренді ("зекономив - значить заробив"), тобто живий кешфлоф підріс на величину оренди кімнати в Ірпені, а це 1500 живих гривень, або майже $57.

Шукай собі ділову бабу! Бо, бачу, що сам ти не впораєшся з кешфлов. :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3217
З нами з: 22.08.16
Подякував: 64 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:42

  flyman написав:навіщо його зливати, якщо зараз він дає економію на оренді ("зекономив - значить заробив"), тобто живий кешфлоф підріс на величину оренди кімнати в Ірпені, а це 1500 живих гривень, або майже $57.


Тому що

  flyman написав:По суті нєдвіж входить в штопор, так як набудували стільки нікому не нужного житла, що і за 10 год не роспродадуть.

[/quote


Тому що

  flyman написав:
був калєга в СофБорщє в гастях.
Так каже шо СофБорщ засєльон на 30%, не болєє.
Кагда ж буде 90% засільнность - наступить в тих іпєнях Амаргедон. :(

А таких "ЖК" сотні із нєєпічєскім навєсом.

Вніманіє вапрос: КАГДА ПІРАМІДА КРЖН РУХНЕ?

Востаннє редагувалось Первый в Сер 23 тра, 2018 10:46, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12637
З нами з: 27.10.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 1650 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  kingkongovets написав:из рубрики "реальный кейс"

дано: молодая семейная пара (обоим в районе 30ти), без детей, у обоих свой небольшой, но достаточно высокорентабельный бизнес со штатом примерно в десяток человек у каждого
красивые, неглупые, адекватные, расслабленные (в отличии от "успешных" офисных задротов на высоких позициях), достаточно дорогие машины, отдых и путешествия по 3-4 раза в год, без амбиций построения бизнес-империй и регалий в виде дипломов мба
он - киевлянин, она - из райцентра в киевской области
есть двушка в новострое на южной окраине киева, но в связи с принятым решением о рождении ребенка подыскивают трешку
обычные целеустремленные люди
бюджет в районе 300 куе без отделки, центр, до 150 метров
пересмотрено все недавно построенное и строящееся сейчас
пока нацелились на фк2, но еще не инвестировали - говорят лучшее предложение по соотношению цена/качество/локация

1 на 10 млн., нєтіпічний .....
маючи 300кує бюджет луччє надо би до Акурта...


1:10_000_000 - типу таких в Україні менше ніж пальців однієї руки?
Що там до Акурта, вислухати рекомендації як купити хату в Анталії від іксперда, "що ніколи не мав збитків"?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20848
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4620 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
  flyman написав:1 на 10 млн., нєтіпічний .....
маючи 300кує бюджет луччє надо би до Акурта...


когда будешь выбирать шо лучше прикупить на 300 куе тогда мы тебя и послушаем, а пока не отвлекайся от ремонта своего погреба

кейс намба ту:

молодая семейная пара, он 35+, она 30-, без детей, свой бизнес (у мужа, жена работает с ним), штат тоже шото около десятка человек, приехали в киев в 2013м из днепра, снимали однушку в чайке и за это время построили свой дом (сэндвич панель, 160 метров) под киевом, живут там уже полтора года

и те и те - мои арендаторы, за время сотрудничества стали если не друзьями, то хорошими приятелями точно, имею возможность следить за их жизнью в динамике

ну да, ти тут у нас адин алыгарх, астальні ніщєброди
ага-ага.
По суті нєдвіж входить в штопор, так як набудували стільки нікому не нужного житла, що і за 10 год не роспродадуть.

А частний дом - неліквіднійший неліквід.
Зря проср@ли баблішко...
Навєрно оба кейса із МБА нє?
Зате цоколь... Ото вкладення!!!
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20848
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4620 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:46

  Serg-ik написав:
  J_P написав:Сержик, большое спасибо. ....
Кстати, дата подачи объявления - 15го мая. Мои звонили 21-го.

Квартира в продаже с 8 ноября 2017 года
Плохо ищете:-)

3х к м Героев Днепра,29 с ремонтом. Додано в 12:51, 15 травня 2018, Номер оголошення: 514087698
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/bez-ko ... c50e209c3b[/url]
Обычный рэп - что вижу то и "пою".
Кстати, объявление до сих пор активно - видать для заманух...
J_P
 
Повідомлень: 495
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Любопытный написав:https://www.facebook.com/groups/rieltory.zlo/permalink/1682565495198100/

Читаем комменты, анализируем потребительские настроения.
Сомнительно из комментариев в такой группе что-либо анализировать, разве что с психиатрической точки зрения
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20848
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4620 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:49

flyman написав:
  Faceless написав:По суті нєдвіж входить в штопор, так як набудували стільки нікому не нужного житла, що і за 10 год не роспродадуть.

А частний дом - неліквіднійший неліквід.
Зря проср@ли баблішко...
Навєрно оба кейса із МБА нє?
Зате цоколь... Ото вкладення!!!

зато плацдарм для оточення Києва кавалірками.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13902
З нами з: 09.03.14
Подякував: 813 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1167116811691170>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, chuk_72, v_chalapchiy і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1073, 1074, 1075
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10749 1952245
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 22:16
hume
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 83886
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23515
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.