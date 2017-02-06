Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вкладчик1234 написав:Так вот, все знают, когда условные "домохозяйки и таксисты" (как по ссылке из фейсбука выше) начинают вещать про "тему" - это означает что пузырь находится на пике, и его взрыв скоро
я об этом говорю с самого начала, но условные "трибеки с мба" умеют считать тока годовые проценты от цены котлована)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
к тому шо советы о том, куда лучче приткнуть 300куе имеет смысл услышать от того, хто их имеет, а не от того, хто делает "бомж-ремонт" в бучанском подвале[/quote] С таким бюджетом нужно брать Изумрудный или Шервуд, если ждут ребенка. Парки, поликлиники, гимназии с бассейном, музыкальные школы, всё в пешей доступности.
flyman написав:навіщо його зливати, якщо зараз він дає економію на оренді ("зекономив - значить заробив"), тобто живий кешфлоф підріс на величину оренди кімнати в Ірпені, а це 1500 живих гривень, або майже $57.
Шукай собі ділову бабу! Бо, бачу, що сам ти не впораєшся з кешфлов.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
flyman написав:навіщо його зливати, якщо зараз він дає економію на оренді ("зекономив - значить заробив"), тобто живий кешфлоф підріс на величину оренди кімнати в Ірпені, а це 1500 живих гривень, або майже $57.
Тому що
flyman написав:По суті нєдвіж входить в штопор, так як набудували стільки нікому не нужного житла, що і за 10 год не роспродадуть.
[/quote
Тому що
flyman написав: був калєга в СофБорщє в гастях. Так каже шо СофБорщ засєльон на 30%, не болєє. Кагда ж буде 90% засільнность - наступить в тих іпєнях Амаргедон.
А таких "ЖК" сотні із нєєпічєскім навєсом.
Вніманіє вапрос: КАГДА ПІРАМІДА КРЖН РУХНЕ?
Востаннє редагувалось Первый в Сер 23 тра, 2018 10:46, всього редагувалось 1 раз.
дано: молодая семейная пара (обоим в районе 30ти), без детей, у обоих свой небольшой, но достаточно высокорентабельный бизнес со штатом примерно в десяток человек у каждого красивые, неглупые, адекватные, расслабленные (в отличии от "успешных" офисных задротов на высоких позициях), достаточно дорогие машины, отдых и путешествия по 3-4 раза в год, без амбиций построения бизнес-империй и регалий в виде дипломов мба он - киевлянин, она - из райцентра в киевской области есть двушка в новострое на южной окраине киева, но в связи с принятым решением о рождении ребенка подыскивают трешку обычные целеустремленные люди бюджет в районе 300 куе без отделки, центр, до 150 метров пересмотрено все недавно построенное и строящееся сейчас пока нацелились на фк2, но еще не инвестировали - говорят лучшее предложение по соотношению цена/качество/локация
1 на 10 млн., нєтіпічний ..... маючи 300кує бюджет луччє надо би до Акурта...
1:10_000_000 - типу таких в Україні менше ніж пальців однієї руки? Що там до Акурта, вислухати рекомендації як купити хату в Анталії від іксперда, "що ніколи не мав збитків"?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
flyman написав:1 на 10 млн., нєтіпічний ..... маючи 300кує бюджет луччє надо би до Акурта...
когда будешь выбирать шо лучше прикупить на 300 куе тогда мы тебя и послушаем, а пока не отвлекайся от ремонта своего погреба
кейс намба ту:
молодая семейная пара, он 35+, она 30-, без детей, свой бизнес (у мужа, жена работает с ним), штат тоже шото около десятка человек, приехали в киев в 2013м из днепра, снимали однушку в чайке и за это время построили свой дом (сэндвич панель, 160 метров) под киевом, живут там уже полтора года
и те и те - мои арендаторы, за время сотрудничества стали если не друзьями, то хорошими приятелями точно, имею возможность следить за их жизнью в динамике
ну да, ти тут у нас адин алыгарх, астальні ніщєброди ага-ага. По суті нєдвіж входить в штопор, так як набудували стільки нікому не нужного житла, що і за 10 год не роспродадуть.
А частний дом - неліквіднійший неліквід. Зря проср@ли баблішко... Навєрно оба кейса із МБА нє?
Зате цоколь... Ото вкладення!!!
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:По суті нєдвіж входить в штопор, так як набудували стільки нікому не нужного житла, що і за 10 год не роспродадуть.
А частний дом - неліквіднійший неліквід. Зря проср@ли баблішко... Навєрно оба кейса із МБА нє?
Зате цоколь... Ото вкладення!!!
зато плацдарм для оточення Києва кавалірками.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.