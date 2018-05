Додано: Сер 23 тра, 2018 10:54

innamax2008 написав: С таким бюджетом нужно брать Изумрудный или Шервуд, если ждут ребенка. Парки, поликлиники, гимназии с бассейном, музыкальные школы, всё в пешей доступности.



тока шо передал им ваш совет, говорят эти жк пока не рассматривали - дождемся результата, самому интересно)



зы: они пока ничего ждут, они приняли решение и начали к нему заблаговременно готовиться - молодцы

