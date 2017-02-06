Добавлено: 23.11.2017
Обновлено: 18.05.2018
на ОЛХ и на этой ссылке в окно виден снег. Явно не майский
ссылку на 8 ноября не нашёл
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:51
J_P
Добавлено: 23.11.2017
Обновлено: 18.05.2018
на ОЛХ и на этой ссылке в окно виден снег. Явно не майский
ссылку на 8 ноября не нашёл
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:52
і?!
актив приносить кешфлоу, для чого його зливати?
п.с.
прикуплю кавалірку в Києві, може, цоколь тоді піде на продаж ...
Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 тра, 2018 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:52
Лучший коммент там про алтернативу в виде покупки биткоэна "пока он дешевый".
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:53
Ответ вкладчика наводит на истинное решение. Слишком много стало специалистов РН, которые готовы стать инвесторами с минимальным уровнем вхождения.
Честно говоря, ожидал стагнации рынка до выборов, после чего не большой спад, но исходя из реалий - думаю спад будет бОльшим.
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:54
тока шо передал им ваш совет, говорят эти жк пока не рассматривали - дождемся результата, самому интересно)
зы: они пока ничего ждут, они приняли решение и начали к нему заблаговременно готовиться - молодцы
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 23 тра, 2018 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:56
Так оно и заметно что нет МБА - люди принимают глупейшие решения, явно неадекватные ситуации.
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тут есть яркий пример такого же поведения и при наличии МБА. Или не в МБА дело?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:03
Такое ощущение что в Гливахе снова включен интернет.
На днях недвіга входить в штопор і піраміда рухне, але прикуплю кавалірку.
Всім процвітання!
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:03
Это был сарказм. Да, я считаю что цены даже на КРЖН не соответствуют уровню доходов населения. А уровень безопасности, инфраструктуры и социалки являются отличным барьером для иностранных понаехов.
Потому вижу что будем наблюдать расслоение рынка - шлачокс - вниз до уровня забитых окон, элитка - после очищения рынка от коррупционного навеса - мееедленно вверх, по пути прокачивая свою ценность не губастыми телочками на ресепшине, а закрытым двором, нормальным паркингом, квартирами не с голыми стенами, а с дизайнерским ремонтом. Вот только где локаций набрать под эти дома мечты?
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:09
Аренда в Рыбальском? Можно дальше не читать.
Сейчас верная тактика: от лордизма переходить на товары - услуги для лендлордов.
Торговля оборудования для майнинговых ферм - гуд. Майнинг - табу.
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