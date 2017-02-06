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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1167116811691170

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:51

J_P
Добавлено: 23.11.2017
Обновлено: 18.05.2018
https://rieltor.ua/flats-sale/view/8252555/
на ОЛХ и на этой ссылке в окно виден снег. Явно не майский
ссылку на 8 ноября не нашёл
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:52

  Первый написав:
  flyman написав:навіщо його зливати, якщо зараз він дає економію на оренді ("зекономив - значить заробив"), тобто живий кешфлоф підріс на величину оренди кімнати в Ірпені, а це 1500 живих гривень, або майже $57.


Тому що

  flyman написав:По суті нєдвіж входить в штопор, так як набудували стільки нікому не нужного житла, що і за 10 год не роспродадуть.

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Тому що

  flyman написав:
був калєга в СофБорщє в гастях.
Так каже шо СофБорщ засєльон на 30%, не болєє.
Кагда ж буде 90% засільнность - наступить в тих іпєнях Амаргедон. :(

А таких "ЖК" сотні із нєєпічєскім навєсом.

Вніманіє вапрос: КАГДА ПІРАМІДА КРЖН РУХНЕ?


і?!
актив приносить кешфлоу, для чого його зливати?
п.с.
прикуплю кавалірку в Києві, може, цоколь тоді піде на продаж ...
Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 тра, 2018 10:54, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:52

  Faceless написав:
Любопытный написав:https://www.facebook.com/groups/rieltory.zlo/permalink/1682565495198100/

Читаем комменты, анализируем потребительские настроения.
Сомнительно из комментариев в такой группе что-либо анализировать, разве что с психиатрической точки зрения

Лучший коммент там про алтернативу в виде покупки биткоэна "пока он дешевый".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:53

  Faceless написав:
Любопытный написав:https://www.facebook.com/groups/rieltory.zlo/permalink/1682565495198100/

Читаем комменты, анализируем потребительские настроения.
Сомнительно из комментариев в такой группе что-либо анализировать, разве что с психиатрической точки зрения


Ответ вкладчика наводит на истинное решение. Слишком много стало специалистов РН, которые готовы стать инвесторами с минимальным уровнем вхождения.
Честно говоря, ожидал стагнации рынка до выборов, после чего не большой спад, но исходя из реалий - думаю спад будет бОльшим.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:54

  innamax2008 написав:С таким бюджетом нужно брать Изумрудный или Шервуд, если ждут ребенка. Парки, поликлиники, гимназии с бассейном, музыкальные школы, всё в пешей доступности.


тока шо передал им ваш совет, говорят эти жк пока не рассматривали - дождемся результата, самому интересно)

зы: они пока ничего ждут, они приняли решение и начали к нему заблаговременно готовиться - молодцы
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 23 тра, 2018 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:56

  kingkongovets написав:
  flyman написав:ну да, ти тут у нас адин алыгарх, астальні ніщєброди
ага-ага.
По суті нєдвіж входить в штопор, так як набудували стільки нікому не нужного житла, що за 10 год не роспродадуть.


я - пенсионер с личным пенсионным фондом и мои интересы и амбиции давно лежат вне сферы заработка первоначального капитала
то шо настроено много лишнего - согласен

про мба написал специально - ни у кого его нет, мало того, у парня из второго кейса высшее образование не по профилю - он математик, а работает в сфере автобизнеса



Так оно и заметно что нет МБА - люди принимают глупейшие решения, явно неадекватные ситуации.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Так оно и заметно что нет МБА - люди принимают глупейшие решения, явно неадекватные ситуации.

Тут есть яркий пример такого же поведения и при наличии МБА. Или не в МБА дело?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:03

  flyman написав:

і?!
актив приносить кешфлоу, для чого його зливати?
п.с.
прикуплю кавалірку в Києві, може, цоколь тоді піде на продаж ...


Такое ощущение что в Гливахе снова включен интернет.
На днях недвіга входить в штопор і піраміда рухне, але прикуплю кавалірку.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:03

  Первый написав:Я с Вами не согласен. Нет основний для дорожая.
Кто не сольет прелесть за то что дают - останется у разбитого корита.



Это был сарказм. Да, я считаю что цены даже на КРЖН не соответствуют уровню доходов населения. А уровень безопасности, инфраструктуры и социалки являются отличным барьером для иностранных понаехов.

Потому вижу что будем наблюдать расслоение рынка - шлачокс - вниз до уровня забитых окон, элитка - после очищения рынка от коррупционного навеса - мееедленно вверх, по пути прокачивая свою ценность не губастыми телочками на ресепшине, а закрытым двором, нормальным паркингом, квартирами не с голыми стенами, а с дизайнерским ремонтом. Вот только где локаций набрать под эти дома мечты?
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  Любопытный написав:https://www.facebook.com/groups/rieltory.zlo/permalink/1682565495198100/

Читаем комменты, анализируем потребительские настроения.

Аренда в Рыбальском? Можно дальше не читать.
Сейчас верная тактика: от лордизма переходить на товары - услуги для лендлордов.
Торговля оборудования для майнинговых ферм - гуд. Майнинг - табу.
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