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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11691170117111721173>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:20

  striped написав:
  Первый написав:Я с Вами не согласен. Нет основний для дорожая.
Кто не сольет прелесть за то что дают - останется у разбитого корита.



Это был сарказм. Да, я считаю что цены даже на КРЖН не соответствуют уровню доходов населения. А уровень безопасности, инфраструктуры и социалки являются отличным барьером для иностранных понаехов.

Потому вижу что будем наблюдать расслоение рынка - шлачокс - вниз до уровня забитых окон, элитка - после очищения рынка от коррупционного навеса - мееедленно вверх, по пути прокачивая свою ценность не губастыми телочками на ресепшине, а закрытым двором, нормальным паркингом, квартирами не с голыми стенами, а с дизайнерским ремонтом. Вот только где локаций набрать под эти дома мечты?


Мені складно аргуметовано спілкуватися з людьми, що не дружать з інформаційною гігієною і не дають відповіді на питання.
Сорі.

Зи. Губаста телочка/афроамериканчик це стандарт для більш менш не задрипаної новобудови в США. :mrgreen:
А от тяга до "дизайнертаких ремонтів" це чиста наше, і 100% не потрібне. Достатньо без ремонту/або пофарбовані стіни і фінішну покриття підлоги, і то як опція. Яка, до речі, заращ надається всіма до єдиного забудовниками.

Перший трапившийся багатоквартирний будинок.
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Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:31

  Faceless написав:
  Tribeca написав:Так оно и заметно что нет МБА - люди принимают глупейшие решения, явно неадекватные ситуации.

Тут есть яркий пример такого же поведения и при наличии МБА. Или не в МБА дело?



У меня слова не расходятся с делом.

Посто в связи с неадекватной реакцией на форуме я перестал делиться своими делами.

Но поверьте - если я говорю что от Украины нужно держаться подальше, и держать подальше свои денежки - если вы их любите и не хотите потерять - то так оно и есть.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:32

  UA написав:Сейчас верная тактика: от лордизма переходить на товары - услуги для лендлордов.
Торговля оборудования для майнинговых ферм - гуд. Майнинг - табу.

Чем, собственно, и занимаются риелторы с этого форума.
Трёп о телочках и мопах - гуд. Покупка мопов или лордизм - табу. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:35

  kingkongovets написав:из рубрики "реальный кейс"

дано: молодая семейная пара (обоим в районе 30ти), без детей, у обоих свой небольшой, но достаточно высокорентабельный бизнес со штатом примерно в десяток человек у каждого
красивые, неглупые, адекватные, расслабленные (в отличии от "успешных" офисных задротов на высоких позициях), достаточно дорогие машины, отдых и путешествия по 3-4 раза в год, без амбиций построения бизнес-империй и регалий в виде дипломов мба
он - киевлянин, она - из райцентра в киевской области
есть двушка в новострое на южной окраине киева, но в связи с принятым решением о рождении ребенка подыскивают трешку
обычные целеустремленные люди
бюджет в районе 300 куе без отделки, центр, до 150 метров
пересмотрено все недавно построенное и строящееся сейчас
пока нацелились на фк2, но еще не инвестировали - говорят лучшее предложение по соотношению цена/качество/локация

Они хотят три квартиры взять? Иначе можно было бф смотреть, цп.

Вы случаем не на коммерческой основе?
Востаннє редагувалось hume в Сер 23 тра, 2018 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:У меня слова не расходятся с делом.

Посто в связи с неадекватной реакцией на форуме я перестал делиться своими делами.

Но поверьте - если я говорю что от Украины нужно держаться подальше, и держать подальше свои денежки - если вы их любите и не хотите потерять - то так оно и есть.

Слова не расходятся с делом, потому "говорю что от Украины нужно держаться подальше, и держать подальше свои денежки", и при этом прикуплены Круши и с продажей не спешите.
Да и уж кто бы писал так самоуверенно "если я говорю ... то так оно и есть". :mrgreen: Прямо нагляднейший пример эффекта Даннинга — Крюгера :mrgreen

Вы свою компетентность уже много раз демонстрировали, на вашем фоне Захар выглядит прямо как Баффет
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:39

  airmax78 написав:АТБ пошел в лакшери сегмент: начинает строить гораздо более фэнси супермаркеты, чем раньше (хотя меня и так все устраивало). Это яркое свидетельство того, что уровень жизни растет.
#люблюкрасныеценники

Эир, нас уже двое. Возле дома открылся чёрный лакшери атб. До этого был только новус, прозрел с разницы цен. А красные ценники вообще уничтожат весь соседней ритейл.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:40

  Faceless написав:
  Tribeca написав:Так оно и заметно что нет МБА - люди принимают глупейшие решения, явно неадекватные ситуации.

Тут есть яркий пример такого же поведения и при наличии МБА. Или не в МБА дело?

Кстати все заметили, как сошли на нет частные ВУЗы в Украине?
В середине 90-х начале двухтысячных открывались пачками, на каждом углу т.к. был сумашедший спрос со стороны многочисленного поколения 70-80 годов рождения.
Сейчас взятка за поступление в гос. ВУЗ кажется какой то фантастикой.
Около 2000 года фантастикой считалось поступление на бюджетное место без взятки.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:43

  hume написав:Эир, нас уже двое. Возле дома открылся чёрный лакшери атб. До этого был только новус, прозрел с разницы цен. А красные ценники вообще уничтожат весь соседней ритейл.

Ещё бы товары из АТБ были съедобные...
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:46

  Первый написав:
  flyman написав:

і?!
актив приносить кешфлоу, для чого його зливати?
п.с.
прикуплю кавалірку в Києві, може, цоколь тоді піде на продаж ...


Такое ощущение что в Гливахе снова включен интернет.
На днях недвіга входить в штопор і піраміда рухне, але прикуплю кавалірку.

тобто тре покупать на піку як учотка йура_, чи що учотка Первий пропонує?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:47

  UA написав:
  hume написав:Эир, нас уже двое. Возле дома открылся чёрный лакшери атб. До этого был только новус, прозрел с разницы цен. А красные ценники вообще уничтожат весь соседней ритейл.

Ещё бы товары из АТБ были съедобные...


Странно. Чем кока кола или яготинське из атб несьедобней чем из новуса?
Всім процвітання!
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