Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Я с Вами не согласен. Нет основний для дорожая. Кто не сольет прелесть за то что дают - останется у разбитого корита.
Это был сарказм. Да, я считаю что цены даже на КРЖН не соответствуют уровню доходов населения. А уровень безопасности, инфраструктуры и социалки являются отличным барьером для иностранных понаехов.
Потому вижу что будем наблюдать расслоение рынка - шлачокс - вниз до уровня забитых окон, элитка - после очищения рынка от коррупционного навеса - мееедленно вверх, по пути прокачивая свою ценность не губастыми телочками на ресепшине, а закрытым двором, нормальным паркингом, квартирами не с голыми стенами, а с дизайнерским ремонтом. Вот только где локаций набрать под эти дома мечты?
Мені складно аргуметовано спілкуватися з людьми, що не дружать з інформаційною гігієною і не дають відповіді на питання. Сорі.
Зи. Губаста телочка/афроамериканчик це стандарт для більш менш не задрипаної новобудови в США. А от тяга до "дизайнертаких ремонтів" це чиста наше, і 100% не потрібне. Достатньо без ремонту/або пофарбовані стіни і фінішну покриття підлоги, і то як опція. Яка, до речі, заращ надається всіма до єдиного забудовниками.
UA написав:Сейчас верная тактика: от лордизма переходить на товары - услуги для лендлордов. Торговля оборудования для майнинговых ферм - гуд. Майнинг - табу.
Чем, собственно, и занимаются риелторы с этого форума. Трёп о телочках и мопах - гуд. Покупка мопов или лордизм - табу.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
дано: молодая семейная пара (обоим в районе 30ти), без детей, у обоих свой небольшой, но достаточно высокорентабельный бизнес со штатом примерно в десяток человек у каждого красивые, неглупые, адекватные, расслабленные (в отличии от "успешных" офисных задротов на высоких позициях), достаточно дорогие машины, отдых и путешествия по 3-4 раза в год, без амбиций построения бизнес-империй и регалий в виде дипломов мба он - киевлянин, она - из райцентра в киевской области есть двушка в новострое на южной окраине киева, но в связи с принятым решением о рождении ребенка подыскивают трешку обычные целеустремленные люди бюджет в районе 300 куе без отделки, центр, до 150 метров пересмотрено все недавно построенное и строящееся сейчас пока нацелились на фк2, но еще не инвестировали - говорят лучшее предложение по соотношению цена/качество/локация
Они хотят три квартиры взять? Иначе можно было бф смотреть, цп.
Вы случаем не на коммерческой основе?
Востаннє редагувалось hume в Сер 23 тра, 2018 11:40, всього редагувалось 1 раз.
Tribeca написав:У меня слова не расходятся с делом.
Посто в связи с неадекватной реакцией на форуме я перестал делиться своими делами.
Но поверьте - если я говорю что от Украины нужно держаться подальше, и держать подальше свои денежки - если вы их любите и не хотите потерять - то так оно и есть.
Слова не расходятся с делом, потому "говорю что от Украины нужно держаться подальше, и держать подальше свои денежки", и при этом прикуплены Круши и с продажей не спешите. Да и уж кто бы писал так самоуверенно "если я говорю ... то так оно и есть". Прямо нагляднейший пример эффекта Даннинга — Крюгера :mrgreen
Вы свою компетентность уже много раз демонстрировали, на вашем фоне Захар выглядит прямо как Баффет
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
airmax78 написав:АТБ пошел в лакшери сегмент: начинает строить гораздо более фэнси супермаркеты, чем раньше (хотя меня и так все устраивало). Это яркое свидетельство того, что уровень жизни растет. #люблюкрасныеценники
Эир, нас уже двое. Возле дома открылся чёрный лакшери атб. До этого был только новус, прозрел с разницы цен. А красные ценники вообще уничтожат весь соседней ритейл.
Tribeca написав:Так оно и заметно что нет МБА - люди принимают глупейшие решения, явно неадекватные ситуации.
Тут есть яркий пример такого же поведения и при наличии МБА. Или не в МБА дело?
Кстати все заметили, как сошли на нет частные ВУЗы в Украине? В середине 90-х начале двухтысячных открывались пачками, на каждом углу т.к. был сумашедший спрос со стороны многочисленного поколения 70-80 годов рождения. Сейчас взятка за поступление в гос. ВУЗ кажется какой то фантастикой. Около 2000 года фантастикой считалось поступление на бюджетное место без взятки.
і?! актив приносить кешфлоу, для чого його зливати? п.с. прикуплю кавалірку в Києві, може, цоколь тоді піде на продаж ...
Такое ощущение что в Гливахе снова включен интернет. На днях недвіга входить в штопор і піраміда рухне, але прикуплю кавалірку.
тобто тре покупать на піку як учотка йура_, чи що учотка Первий пропонує?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.