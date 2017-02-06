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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1170117111721173>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:48

  Faceless написав:
  Tribeca написав:У меня слова не расходятся с делом.

Посто в связи с неадекватной реакцией на форуме я перестал делиться своими делами.

Но поверьте - если я говорю что от Украины нужно держаться подальше, и держать подальше свои денежки - если вы их любите и не хотите потерять - то так оно и есть.

Слова не расходятся с делом, потому "говорю что от Украины нужно держаться подальше, и держать подальше свои денежки", и при этом прикуплены Круши и с продажей не спешите.



Откуда вы знаете?

Я же сказал что в связи с неадекватностью свои действия не озвучиваю. Или вы думаете что с момента покупки Круш в 2016 я больше ничего не покупал/продавал? За два года?

Возможно я уже попереуступал все Круши, оставив 1-2 штуки на память, себе в коллекцию?

Но читателям форума я даю однозначный и открытый сигнал - сейчас ничего не покупать на КРЖН, по желанию - продавать. Имеющийся кеш перевести в дол/евро (кому что нравится) и держать его подальше от государства Украина.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:49

  flyman написав:
  Первый написав:
  flyman написав:

і?!
актив приносить кешфлоу, для чого його зливати?
п.с.
прикуплю кавалірку в Києві, може, цоколь тоді піде на продаж ...


Такое ощущение что в Гливахе снова включен интернет.
На днях недвіга входить в штопор і піраміда рухне, але прикуплю кавалірку.

тобто тре покупать на піку як учотка йура_, чи що учотка Первий пропонує?


Я пропоную зливати, оскільки за ВАШИМИ ТВЕРДЖЕННЯМИ на днях недвіга входить в штопор і піраміда рухне.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:53

  hume написав:Они хотят три квартиры взять? Иначе можно было бф смотреть, цп.

Вы случаем не на коммерческой основе?


они хотят взять трешку + 2 паркоместа
в бф это (с норм видом и террасой) в районе 360, в фк2 с видом во двор на сотку дешевле, бф для них дороговат
кстати, отзвонился тока шо парень по моей просьбе - грит шервуд понравился больше, чем изумрудный, но локация отстой - отставить и то и то

нет, не на коммерческой, просто они с вопросами обращаются, а я им советами помогаю чем могу + вас реальным кейсом выбора развлекаю)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Кстати все заметили, как сошли на нет частные ВУЗы в Украине?
В середине 90-х начале двухтысячных открывались пачками, на каждом углу т.к. был сумашедший спрос со стороны многочисленного поколения 70-80 годов рождения.
Сейчас взятка за поступление в гос. ВУЗ кажется какой то фантастикой.
Около 2000 года фантастикой считалось поступление на бюджетное место без взятки.

Дело далеко не только в численности абитуриентов.
Можно сравнить с банковской системой - на заре становления они тоже росли как грибы, и не потому, что клиентов было немеряно (проникновение банковских услуг было мизерным), а потому что это это был молодой рынок. Потом шлак сам начал отмирать.
То же самое и с ВУЗами. Шарашкины конторы не выдержали конкуренции, да и качество не соответствовало даже требованиям нашего не особо требовательного МО.
И про бюджетные места - не надо про фантастику. Поступали и в 2000-х без взяток те, кто хотел и имел мозги.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:58

  UA написав:
  hume написав:Эир, нас уже двое. Возле дома открылся чёрный лакшери атб. До этого был только новус, прозрел с разницы цен. А красные ценники вообще уничтожат весь соседней ритейл.

Ещё бы товары из АТБ были съедобные...

Кушаю манго по 29 из атб, ну вроде съедобный. Жду прошутто по 250 из ссылки трололо
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так а с чего быть ВУЗам переполненными, если сейчас поступают дети демографической ямы?

Но и они поступают в Польщу, не видя перспектив тут.

Опять отрицательный отбор в действии - самые умные, способные, целеустремленные - уезжают.

Остаются будующие прокуроры и головы сильрад.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:01

  striped написав:Первому посвящается

" На днях у меня уехал друг... Уехал за границу. Работать. Но... возможно и навсегда. И менее чем за год - это четвёртый. И это не просто друзья... это Братья. Это те, кто встретил 14-й год. Кто оставил все и ушёл вникуда. Это те парни, что держали ДАП и кого нарекли киборгами. Это - элита элит. По крайней мере, мне так казалось и кажется. Нет, я в этом убеждён. Это тае, кто был более чем мотивирован. Кто вернувшись домой не нырнул в стакан и не сел на иглу. Кто не пошёл куда-то в «охорону» или непонятную ГэОшку, что бы торбить комерсов или, как говорит братан Жора Турчак: «делать вилку (рэйдэрить) фермерам»... Это те, кто вернулся и начал пахать. Точнее пытаться пахать. У кого-то был свой бизнес, а кто-то - на дядю. Они были там не за льготы... но со временем, попробовали получить и их. Точнее - землю. Да как-то не срослось. Могло бы... но получать ее хрен знает где, не захотели. А у одного из них вообще она уже была распахана и засеяна местным хфэрмэром. Не типичная ситуация да (если по разным звитам брать). Конечно не типичная. Все же не так х****** на самом деле. И вот потыкались они, помыкались... и... решили уехать. Бизнес потихоньку сдох. Дядя платит столько же, сколько и было 4 года назад. А жизнь идёт. И цена ее идет вперёд. И дети растут.
И вот уехали...

Работают там. Устроились. По нашим меркам получают много. И цены ниже. С нынешней либерализацией законодательства там, могут и семьи перевезти (там заинтересованы больше в мигрантах от нас, чем с Ближнего востока, которые работать не будут и лягут на шею бюджету). И перевезут. Там чище. Там правила ясны. Там будущее предсказуемо.

И знаете что... они - счастливы. Вот реально счастливы. И нет там у них птср. И нет груза прихода завтрашнего дня. Нет его. Так что в очередной раз убеждаюсь, что ПТСР, которым так пугают, это проблема ресоциализации (а не как мне, тоже специалисту, но с практикой, наваливают иные спецы: «ну что ты, это проблема психо-эмоциональная»). Проще сказать - нужности и самореализации (я не говорю о хождении в камуфле и попытках встрять в движ. Я говорю о получении достойной оплаты за достойный труд при уважительном отношении со стороны общества). И это все на фоне «успешных» вояк и ещё куда более успешных «не вояк», решивших в своё время, что нах@й оно кому нужно, эти долг, честь и родина.

И пацаны едут... они тут особо не нужны, потихоньку превращаясь в декор различного рода праздников (что праздновать я пока тоже не понимаю.). И едут же не только они... Едут и переселенцы, оказавшись подвешенными в воздухе. Едут и те, кто не воевал. Все банально просто - конкуренция. А нам тут не с чем конкурировать, кроме как с патриотизмом. У нас ныне модно говорить, что тут война и проблема с ветеранами стоит остро, но тяжело сейчас решать... Но тут тоже отвечу примером часто приводимых США. За последние 20 лет, это страна постоянно участвовавшая в различного рода конфликтах. Это страна с наиболее динамическим приростом людей в категории ветеран. Но я не знаю ни одного случая, что бы ветеран из США эмигрировал в Мексику. Но зато я знаю случаи, когда наши едут на заработки в Россию. И можно сколько угодно говорить о их недалёкости и умственной отсталости, но, как по мне, сначала нужно задать вопрос - Почему они едут туда?

Конечно это тоже элемент гибридной борьбы. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, как мы отвечаем на эти вызовы.

Вот так. Я все ещё остаюсь упоротым адептом понятия ЗДЕСЬ. Но это не легко... Я много кого отговариваю. Пока выходит. Пока... Но и их осуждать я не могу...

Ну в общем... Исходя из вышесказанного:

Я не знаю что мы обрели, но я знаю сколько мы в их лице потеряли..."

Молодці! - плюсую!..... і бачу, що буде багато плюсів!

п. с.
Шкода, що постійні тутешні дописувачі це, навряд-чи прокоментують.....
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:06

  kingkongovets написав:
  hume написав:Они хотят три квартиры взять? Иначе можно было бф смотреть, цп.

Вы случаем не на коммерческой основе?


они хотят взять трешку + 2 паркоместа
в бф это (с норм видом и террасой) в районе 360, в фк2 с видом во двор на сотку дешевле, бф для них дороговат
кстати, отзвонился тока шо парень по моей просьбе - грит шервуд понравился больше, чем изумрудный, но локация отстой - отставить и то и то

нет, не на коммерческой, просто они с вопросами обращаются, а я им советами помогаю чем могу + вас реальным кейсом выбора развлекаю)

Изумрудный и шервуд норм для семей с детьми. Фк2 больше, мне кажется, под аренду. В общем, хотелось бы, в ФК2 побывать после завершения строительства. Сильно тесно будет.На месте промки вырастет ещё пара фк3,4,5. Для взращивания малышей не сильно благоприятная атмосфера.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:14

  UA написав:Кстати все заметили, как сошли на нет частные ВУЗы в Украине?
В середине 90-х начале двухтысячных открывались пачками, на каждом углу т.к. был сумашедший спрос со стороны многочисленного поколения 70-80 годов рождения.
Сейчас взятка за поступление в гос. ВУЗ кажется какой то фантастикой.
Около 2000 года фантастикой считалось поступление на бюджетное место без взятки.


кстати все заметили как исчезли уставшие мерсы-кабаны с 6л двигателями и 740 бэхи?
потом исчезли и частные вузы - потому что людям у которых есть деньги и которые хотят дать детям кроме образования еще и перспективу ходят на выставки образования, которые проводятся как бы не раз в квартал. (В отличии, кстати, от выставок зарубежной недвижимости ;) )

Время быстрых денег подходит к концу - люди начинают много тщательнее считать деньги - машина, учеба - это то, что требует меньшего времени для накопления - они маркер того, куда будет направлен и более консервативный (но привязанный к тем же доходам тех же людей) рынок недвижки.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вижу че к определению шлаковод нужно еще добавлять дерьмотяж - пользователь тягающий на ветку инфу о любом дерьме.
Всім процвітання!
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