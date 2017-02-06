Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:У меня слова не расходятся с делом.
Посто в связи с неадекватной реакцией на форуме я перестал делиться своими делами.
Но поверьте - если я говорю что от Украины нужно держаться подальше, и держать подальше свои денежки - если вы их любите и не хотите потерять - то так оно и есть.
Слова не расходятся с делом, потому "говорю что от Украины нужно держаться подальше, и держать подальше свои денежки", и при этом прикуплены Круши и с продажей не спешите.
Откуда вы знаете?
Я же сказал что в связи с неадекватностью свои действия не озвучиваю. Или вы думаете что с момента покупки Круш в 2016 я больше ничего не покупал/продавал? За два года?
Возможно я уже попереуступал все Круши, оставив 1-2 штуки на память, себе в коллекцию?
Но читателям форума я даю однозначный и открытый сигнал - сейчас ничего не покупать на КРЖН, по желанию - продавать. Имеющийся кеш перевести в дол/евро (кому что нравится) и держать его подальше от государства Украина.
hume написав:Они хотят три квартиры взять? Иначе можно было бф смотреть, цп.
Вы случаем не на коммерческой основе?
они хотят взять трешку + 2 паркоместа в бф это (с норм видом и террасой) в районе 360, в фк2 с видом во двор на сотку дешевле, бф для них дороговат кстати, отзвонился тока шо парень по моей просьбе - грит шервуд понравился больше, чем изумрудный, но локация отстой - отставить и то и то
нет, не на коммерческой, просто они с вопросами обращаются, а я им советами помогаю чем могу + вас реальным кейсом выбора развлекаю)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
UA написав:Кстати все заметили, как сошли на нет частные ВУЗы в Украине? В середине 90-х начале двухтысячных открывались пачками, на каждом углу т.к. был сумашедший спрос со стороны многочисленного поколения 70-80 годов рождения. Сейчас взятка за поступление в гос. ВУЗ кажется какой то фантастикой. Около 2000 года фантастикой считалось поступление на бюджетное место без взятки.
Дело далеко не только в численности абитуриентов. Можно сравнить с банковской системой - на заре становления они тоже росли как грибы, и не потому, что клиентов было немеряно (проникновение банковских услуг было мизерным), а потому что это это был молодой рынок. Потом шлак сам начал отмирать. То же самое и с ВУЗами. Шарашкины конторы не выдержали конкуренции, да и качество не соответствовало даже требованиям нашего не особо требовательного МО. И про бюджетные места - не надо про фантастику. Поступали и в 2000-х без взяток те, кто хотел и имел мозги.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
" На днях у меня уехал друг... Уехал за границу. Работать. Но... возможно и навсегда. И менее чем за год - это четвёртый. И это не просто друзья... это Братья. Это те, кто встретил 14-й год. Кто оставил все и ушёл вникуда. Это те парни, что держали ДАП и кого нарекли киборгами. Это - элита элит. По крайней мере, мне так казалось и кажется. Нет, я в этом убеждён. Это тае, кто был более чем мотивирован. Кто вернувшись домой не нырнул в стакан и не сел на иглу. Кто не пошёл куда-то в «охорону» или непонятную ГэОшку, что бы торбить комерсов или, как говорит братан Жора Турчак: «делать вилку (рэйдэрить) фермерам»... Это те, кто вернулся и начал пахать. Точнее пытаться пахать. У кого-то был свой бизнес, а кто-то - на дядю. Они были там не за льготы... но со временем, попробовали получить и их. Точнее - землю. Да как-то не срослось. Могло бы... но получать ее хрен знает где, не захотели. А у одного из них вообще она уже была распахана и засеяна местным хфэрмэром. Не типичная ситуация да (если по разным звитам брать). Конечно не типичная. Все же не так х****** на самом деле. И вот потыкались они, помыкались... и... решили уехать. Бизнес потихоньку сдох. Дядя платит столько же, сколько и было 4 года назад. А жизнь идёт. И цена ее идет вперёд. И дети растут. И вот уехали...
Работают там. Устроились. По нашим меркам получают много. И цены ниже. С нынешней либерализацией законодательства там, могут и семьи перевезти (там заинтересованы больше в мигрантах от нас, чем с Ближнего востока, которые работать не будут и лягут на шею бюджету). И перевезут. Там чище. Там правила ясны. Там будущее предсказуемо.
И знаете что... они - счастливы. Вот реально счастливы. И нет там у них птср. И нет груза прихода завтрашнего дня. Нет его. Так что в очередной раз убеждаюсь, что ПТСР, которым так пугают, это проблема ресоциализации (а не как мне, тоже специалисту, но с практикой, наваливают иные спецы: «ну что ты, это проблема психо-эмоциональная»). Проще сказать - нужности и самореализации (я не говорю о хождении в камуфле и попытках встрять в движ. Я говорю о получении достойной оплаты за достойный труд при уважительном отношении со стороны общества). И это все на фоне «успешных» вояк и ещё куда более успешных «не вояк», решивших в своё время, что нах@й оно кому нужно, эти долг, честь и родина.
И пацаны едут... они тут особо не нужны, потихоньку превращаясь в декор различного рода праздников (что праздновать я пока тоже не понимаю.). И едут же не только они... Едут и переселенцы, оказавшись подвешенными в воздухе. Едут и те, кто не воевал. Все банально просто - конкуренция. А нам тут не с чем конкурировать, кроме как с патриотизмом. У нас ныне модно говорить, что тут война и проблема с ветеранами стоит остро, но тяжело сейчас решать... Но тут тоже отвечу примером часто приводимых США. За последние 20 лет, это страна постоянно участвовавшая в различного рода конфликтах. Это страна с наиболее динамическим приростом людей в категории ветеран. Но я не знаю ни одного случая, что бы ветеран из США эмигрировал в Мексику. Но зато я знаю случаи, когда наши едут на заработки в Россию. И можно сколько угодно говорить о их недалёкости и умственной отсталости, но, как по мне, сначала нужно задать вопрос - Почему они едут туда?
Конечно это тоже элемент гибридной борьбы. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, как мы отвечаем на эти вызовы.
Вот так. Я все ещё остаюсь упоротым адептом понятия ЗДЕСЬ. Но это не легко... Я много кого отговариваю. Пока выходит. Пока... Но и их осуждать я не могу...
Ну в общем... Исходя из вышесказанного:
Я не знаю что мы обрели, но я знаю сколько мы в их лице потеряли..."
Молодці! - плюсую!..... і бачу, що буде багато плюсів!
п. с. Шкода, що постійні тутешні дописувачі це, навряд-чи прокоментують.....
hume написав:Они хотят три квартиры взять? Иначе можно было бф смотреть, цп.
Вы случаем не на коммерческой основе?
они хотят взять трешку + 2 паркоместа в бф это (с норм видом и террасой) в районе 360, в фк2 с видом во двор на сотку дешевле, бф для них дороговат кстати, отзвонился тока шо парень по моей просьбе - грит шервуд понравился больше, чем изумрудный, но локация отстой - отставить и то и то
нет, не на коммерческой, просто они с вопросами обращаются, а я им советами помогаю чем могу + вас реальным кейсом выбора развлекаю)
Изумрудный и шервуд норм для семей с детьми. Фк2 больше, мне кажется, под аренду. В общем, хотелось бы, в ФК2 побывать после завершения строительства. Сильно тесно будет.На месте промки вырастет ещё пара фк3,4,5. Для взращивания малышей не сильно благоприятная атмосфера.
UA написав:Кстати все заметили, как сошли на нет частные ВУЗы в Украине? В середине 90-х начале двухтысячных открывались пачками, на каждом углу т.к. был сумашедший спрос со стороны многочисленного поколения 70-80 годов рождения. Сейчас взятка за поступление в гос. ВУЗ кажется какой то фантастикой. Около 2000 года фантастикой считалось поступление на бюджетное место без взятки.
кстати все заметили как исчезли уставшие мерсы-кабаны с 6л двигателями и 740 бэхи? потом исчезли и частные вузы - потому что людям у которых есть деньги и которые хотят дать детям кроме образования еще и перспективу ходят на выставки образования, которые проводятся как бы не раз в квартал. (В отличии, кстати, от выставок зарубежной недвижимости )
Время быстрых денег подходит к концу - люди начинают много тщательнее считать деньги - машина, учеба - это то, что требует меньшего времени для накопления - они маркер того, куда будет направлен и более консервативный (но привязанный к тем же доходам тех же людей) рынок недвижки.