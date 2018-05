Додано: Сер 23 тра, 2018 11:53

hume написав: Они хотят три квартиры взять? Иначе можно было бф смотреть, цп.



они хотят взять трешку + 2 паркоместа

в бф это (с норм видом и террасой) в районе 360, в фк2 с видом во двор на сотку дешевле, бф для них дороговат

кстати, отзвонился тока шо парень по моей просьбе - грит шервуд понравился больше, чем изумрудный, но локация отстой - отставить и то и то



Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.