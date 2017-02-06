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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1170117111721173

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вижу че к определению шлаковод нужно еще добавлять дерьмотяж - пользователь тягающий на ветку инфу о любом дерьме.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А про "добрых панов" на работе в теплице в Польще (где кроме зарплаты 9злотых/час еще и дают овощи)?

Это норм информация? К дорожаю? Эти же гастрики привезут валюту и накупят жилья
Tribeca
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