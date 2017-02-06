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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:37
Вижу че к определению шлаковод нужно еще добавлять дерьмотяж - пользователь тягающий на ветку инфу о любом дерьме.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 23 тра, 2018 12:39
А про "добрых панов" на работе в теплице в Польще (где кроме зарплаты 9злотых/час еще и дают овощи)?
Это норм информация? К дорожаю? Эти же гастрики привезут валюту и накупят жилья
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Tribeca
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