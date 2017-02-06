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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1171117211731174>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем привет!

На какой дисконт(в среднем) от цены можно расчитывать при покупке у застройщика через механизм переуступки? Речь о готовом и о переуступке именно через "свободных агентов" застройщика. Нужно понять на сколько реальную цену предлагают учитывая, что она существенно ниже прайсовой.
norn
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:14

Мы провели собственное расследование и выяснили, что эти нерадивые строители попросту воровали строительный материал. У нас есть прямые доказательства тому, что вместо него они использовали другие средства, а высококачественный цемент продавали на сторону. Вы не поверите, но у нас есть фотографии, на которых запечатлено, как в злополучной многоэтажке газоблоки скрепляют… человеческими экскрементами», ― возмутился он.
В доме, где все квартиры куплены в ипотеку, на помойке с голоду сдохли крысы.
Греческий священник назвал чиновников слугами сатаны. Кредит это как обо...ться на морозе. вначале тепло.
alexandrslob
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:14

причина обвала новостроя в Астане от порыва ветра
В доме, где все квартиры куплены в ипотеку, на помойке с голоду сдохли крысы.
Греческий священник назвал чиновников слугами сатаны. Кредит это как обо...ться на морозе. вначале тепло.
alexandrslob
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Проблема вложений в КРЖН в том, что никто внятно не может представить что будет через год - какой политический курс, какой курс долара, сколько останется населения и т.д.

Эти факторы не прогнозируемы - всего даже на год, а что уж говорить о сроке 5-10 лет?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:22

  hume написав:Изумрудный и шервуд норм для семей с детьми. Фк2 больше, мне кажется, под аренду. В общем, хотелось бы, в ФК2 побывать после завершения строительства. Сильно тесно будет.На месте промки вырастет ещё пара фк3,4,5. Для взращивания малышей не сильно благоприятная атмосфера.


кроме взращивания детей у активных людей, рулящих собственными бизнесами, могут быть и другие приоритеты
дословно прозвучало как то так: - это все равно шо купить дом в лесу километров за 10 от городской черты, там я себя буду чувствовать оторванным от жизни
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:24

  Tribeca написав:Проблема вложений в КРЖН в том, что никто внятно не может представить что будет через год - какой политический курс, какой курс долара, сколько останется населения и т.д.

Эти факторы не прогнозируемы - всего даже на год, а что уж говорить о сроке 5-10 лет?


но это не мешает вам с гордостью рапортовать о "годовых" процентах через пару дней после первой сдачи)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:24

  alexandrslob написав:Вы не поверите, но у нас есть фотографии, на которых запечатлено, как в злополучной многоэтажке газоблоки скрепляют… человеческими экскрементами», ― возмутился он.



Вы не поверите, но в сети есть фотографии, как в Верховной Раде заседает до 450 человеческих экскрементов, и такие экскременты есть даже на ул. Институтской и Банковой в Киеве.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:26

  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:Проблема вложений в КРЖН в том, что никто внятно не может представить что будет через год - какой политический курс, какой курс долара, сколько останется населения и т.д.

Эти факторы не прогнозируемы - всего даже на год, а что уж говорить о сроке 5-10 лет?


но это не мешает вам с гордостью рапортовать о "годовых" процентах через пару дней после первой сдачи)



Предлагаете считать суточные? Или месячные?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:28

  Tribeca написав:
  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:Проблема вложений в КРЖН в том, что никто внятно не может представить что будет через год - какой политический курс, какой курс долара, сколько останется населения и т.д.

Эти факторы не прогнозируемы - всего даже на год, а что уж говорить о сроке 5-10 лет?


но это не мешает вам с гордостью рапортовать о "годовых" процентах через пару дней после первой сдачи)



Предлагаете считать суточные? Или месячные?


предлагаю употреблять этот термин как минимум через год после сдачи
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

К-ц, ну смотрите, по первой Круше я уже получил 6 аренд+страховую сумму, по факту 7 аренд.

Нужно подождать еще 5 месяцев? Или уже можно делать какие-то выводы?
Tribeca
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