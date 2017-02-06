Додано: Сер 23 тра, 2018 13:14

Мы провели собственное расследование и выяснили, что эти нерадивые строители попросту воровали строительный материал. У нас есть прямые доказательства тому, что вместо него они использовали другие средства, а высококачественный цемент продавали на сторону. Вы не поверите, но у нас есть фотографии, на которых запечатлено, как в злополучной многоэтажке газоблоки скрепляют… человеческими экскрементами», ― возмутился он.

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