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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1171117211731174

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:33

  Tribeca написав:К-ц, ну смотрите, по первой Круше я уже получил 6 аренд+страховую сумму, по факту 7 аренд.

Нужно подождать еще 5 месяцев? Или уже можно делать какие-то выводы?


можно - шо вы получили 6 аренд и страховую сумму
сколько лет тому назад вы ее проинвестировали?

зы: а можно поинтересоваться - а почему только одну? а как же ваш лайфхак с оптовым ремонтом и вот это вот все? :mrgreen:
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:45

  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:К-ц, ну смотрите, по первой Круше я уже получил 6 аренд+страховую сумму, по факту 7 аренд.

Нужно подождать еще 5 месяцев? Или уже можно делать какие-то выводы?


можно - шо вы получили 6 аренд и страховую сумму
сколько лет тому назад вы ее проинвестировали?



Через 3 месяца, с сетября, планирую поднять аренду до 10000грн. Тогда до полной окупаемости квартиры останется 4.8года.

Вдумайтесь - плановая окупаемость квартиры -6 лет!
Востаннє редагувалось Tribeca в Сер 23 тра, 2018 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:46

  kingkongovets написав:зы: а можно поинтересоваться - а почему только одну? а как же ваш лайфхак с оптовым ремонтом и вот это вот все? :mrgreen:



Я все расчеты привожу на примере 1 квартиры.

Прелесть такой инвестиции - что она делимая.
Сколько их у меня всего - коммерческая тайна.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:50

  Tribeca написав:
  kingkongovets написав:
  Tribeca написав:К-ц, ну смотрите, по первой Круше я уже получил 6 аренд+страховую сумму, по факту 7 аренд.

Нужно подождать еще 5 месяцев? Или уже можно делать какие-то выводы?


можно - шо вы получили 6 аренд и страховую сумму
сколько лет тому назад вы ее проинвестировали?


Проинвестировал в августе 2016. До сентября 2017 квартира подорожала на +50%.

С декабря дает кешфло.

За это время уже окупилось 50% ремонта или 8.5% общей инвестиции (квартира+ремонт).

Через 3 месяца, с сетября, планирую поднять аренду до 10000грн. Тогда до полной окупаемости квартиры останется 4.8года.

Вдумайтесь - плановая окупаемость квартиры -6 лет!


"подорожала" она пока лишь виртуально, прибыль вы не фиксировали, воспользоваться этими деньгами не можете, поэтому эти рассуждения - чистая теория, а мы говорим о живых деньгах
а сумму, полученную за аренду разделите на период с августа 2016го и получите истинные "годовые"
привет и чмоки мба
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

К-ц, вы путаете понятия кешфло и прибыль. Это довольно примитивно. Чмоки и привет от мба
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:59

  Tribeca написав:К-ц, вы путаете понятия кешфло и прибыль. Это довольно примитивно. Чмоки и привет от мба


так скока там у вас получилось годовых в итоге? :mrgreen:
мешать в одну кучу кешфло от аренды с виртуальным "подорожанием" актива и игнорировать время стройки, считая годовые лишь за время сдачи - вот шо действительно примитивно в своей глупости и безграмотности

в идеале - это если бы у вас действительно были бы средства на несколько квартир - нужно было бы слить основную часть активов, освободив оборотку и оставив в бетоне лишь прибыль, которая бы потом давала кешфло, вы даже легенду полностью додумать не в состоянии :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

К-ц, я вижу что вы даже прочитать и понять стандарты бухучета не в состоянии.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:12

  Tribeca написав:
  kingkongovets написав:зы: а можно поинтересоваться - а почему только одну? а как же ваш лайфхак с оптовым ремонтом и вот это вот все? :mrgreen:



Я все расчеты привожу на примере 1 квартиры.

Прелесть такой инвестиции - что она делимая.
Сколько их у меня всего - коммерческая тайна.

Открою Вашу коммерческую тайну - ни одной. Вы "запизделось" тут уж неоднократно. Рыло обыкновенное 1 штука.
flashgingo
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