Додано: Сер 23 тра, 2018 13:33

Tribeca написав: К-ц, ну смотрите, по первой Круше я уже получил 6 аренд+страховую сумму, по факту 7 аренд.



можно - шо вы получили 6 аренд и страховую сумму

сколько лет тому назад вы ее проинвестировали?



