можно - шо вы получили 6 аренд и страховую сумму
сколько лет тому назад вы ее проинвестировали?
зы: а можно поинтересоваться - а почему только одну? а как же ваш лайфхак с оптовым ремонтом и вот это вот все?
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Додано: Сер 23 тра, 2018 13:33
можно - шо вы получили 6 аренд и страховую сумму
сколько лет тому назад вы ее проинвестировали?
зы: а можно поинтересоваться - а почему только одну? а как же ваш лайфхак с оптовым ремонтом и вот это вот все?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:45
Через 3 месяца, с сетября, планирую поднять аренду до 10000грн. Тогда до полной окупаемости квартиры останется 4.8года.
Вдумайтесь - плановая окупаемость квартиры -6 лет!
Востаннє редагувалось Tribeca в Сер 23 тра, 2018 13:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:46
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:50
"подорожала" она пока лишь виртуально, прибыль вы не фиксировали, воспользоваться этими деньгами не можете, поэтому эти рассуждения - чистая теория, а мы говорим о живых деньгах
а сумму, полученную за аренду разделите на период с августа 2016го и получите истинные "годовые"
привет и чмоки мба
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
К-ц, вы путаете понятия кешфло и прибыль. Это довольно примитивно. Чмоки и привет от мба
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:59
так скока там у вас получилось годовых в итоге?
мешать в одну кучу кешфло от аренды с виртуальным "подорожанием" актива и игнорировать время стройки, считая годовые лишь за время сдачи - вот шо действительно примитивно в своей глупости и безграмотности
в идеале - это если бы у вас действительно были бы средства на несколько квартир - нужно было бы слить основную часть активов, освободив оборотку и оставив в бетоне лишь прибыль, которая бы потом давала кешфло, вы даже легенду полностью додумать не в состоянии
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 23 тра, 2018 14:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
К-ц, я вижу что вы даже прочитать и понять стандарты бухучета не в состоянии.
Додано: Сер 23 тра, 2018 14:12
Открою Вашу коммерческую тайну - ни одной. Вы "запизделось" тут уж неоднократно. Рыло обыкновенное 1 штука.
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