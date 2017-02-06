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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1174117511761177>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:02

  Первый написав:Вижу че к определению шлаковод нужно еще добавлять дерьмотяж - пользователь тягающий на ветку инфу о любом дерьме.


жуки навозники, которые толкают любой катышек, который увидят на своем пути
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:07

  flyman написав:
  Первый написав:Висновок очевидний - зливати однозначно.

в тебе "клаву" заїло?
згенеруй щось нове.

Тобі вже було написано, що злив буде як результат альтернативної угоди в акті виконнання плану оточення Куєва кавалірками.


Думки які не відповідають тезам



  Первый написав:
  flyman написав:навіщо його зливати, якщо зараз він дає економію на оренді ("зекономив - значить заробив"), тобто живий кешфлоф підріс на величину оренди кімнати в Ірпені, а це 1500 живих гривень, або майже $57.


Тому що

  flyman написав:По суті нєдвіж входить в штопор, так як набудували стільки нікому не нужного житла, що і за 10 год не роспродадуть.

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Тому що

  flyman написав:
був калєга в СофБорщє в гастях.
Так каже шо СофБорщ засєльон на 30%, не болєє.
Кагда ж буде 90% засільнность - наступить в тих іпєнях Амаргедон. :(

А таких "ЖК" сотні із нєєпічєскім навєсом.

Вніманіє вапрос: КАГДА ПІРАМІДА КРЖН РУХНЕ?




Є шкідливими для карми. Я ж не залізний. Пройнявся.
Просто Я крім тезисів в ефір, думаю що робити в розрізі теми власності на нерухомість. Контекст мене цікавить виключно у розрізі що мені, маленькій людині, робити.

Тому висновок - зливатииииии.


Я і більшість адекватних фооумчан, не розуміють, як на фоні того що Ви і декілька форумчан пишете можна залишити у власності хоть одну цеглину у власності.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 23 тра, 2018 15:24, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:09

  Эгоист написав:
  UA написав:Сейчас верная тактика: от лордизма переходить на товары - услуги для лендлордов.
Торговля оборудования для майнинговых ферм - гуд. Майнинг - табу.

Чем, собственно, и занимаются риелторы с этого форума.
Трёп о телочках и мопах - гуд. Покупка мопов или лордизм - табу. :mrgreen:

Если вы о Первом, то он вроде специализируется на росте цены котлована в короткую. Переуступает когда видит существенный рост первоночальной цены.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Если вы о Первом, то он вроде специализируется на росте цены котлована в короткую. Переуступает когда видит существенный рост первоночальной цены.

Это предыдущий оператор учётки, ему хорошо платили. А этот ....пару слов может связать. с трудом.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:21

Состоявшиеся вечером во вторник, 22 мая, переговоры спикера Верховной Рады Андрея Парубия с представителями Международного валютного фонда и Венецианской комиссии по законопроекту об Антикоррупционном суде оказались безрезультатными.


Среда, 23 Мая 2018, 12:44
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов объединится и проголосовать за закон об Антикоррупционном суде


23 мая 2018, 10:59
Блок Петра Порошенко собирает срочный совет фракции, чтобы обсудить ситуацию с принятием законопроекта об антикоррупционном суде, сказал интернет-изданию LB.ua источник в руководстве фракции БПП.

Как думаете, доллар и недвига следом отреагируют на такие события?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:22

  UA написав:
  Эгоист написав:
  UA написав:Сейчас верная тактика: от лордизма переходить на товары - услуги для лендлордов.
Торговля оборудования для майнинговых ферм - гуд. Майнинг - табу.

Чем, собственно, и занимаются риелторы с этого форума.
Трёп о телочках и мопах - гуд. Покупка мопов или лордизм - табу. :mrgreen:

Если вы о Первом, то он вроде специализируется на росте цены котлована в короткую. Переуступает когда видит существенный рост первоночальной цены.


Лет через 20, Я закажу Вам автобиографию.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:23

новини з реального світу :)
продана родичами двушка на Волгоградській за 30000у.е.
куплена 2006 в кредит за 120000 зелені...
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:23

  Tribeca написав:
  Faceless написав:
  Tribeca написав:У меня слова не расходятся с делом.

Посто в связи с неадекватной реакцией на форуме я перестал делиться своими делами.

Но поверьте - если я говорю что от Украины нужно держаться подальше, и держать подальше свои денежки - если вы их любите и не хотите потерять - то так оно и есть.

Слова не расходятся с делом, потому "говорю что от Украины нужно держаться подальше, и держать подальше свои денежки", и при этом прикуплены Круши и с продажей не спешите.



Откуда вы знаете?

Я же сказал что в связи с неадекватностью свои действия не озвучиваю. Или вы думаете что с момента покупки Круш в 2016 я больше ничего не покупал/продавал? За два года?

Возможно я уже попереуступал все Круши, оставив 1-2 штуки на память, себе в коллекцию?

Но читателям форума я даю однозначный и открытый сигнал - сейчас ничего не покупать на КРЖН, по желанию - продавать. Имеющийся кеш перевести в дол/евро (кому что нравится) и держать его подальше от государства Украина.


Тоже такого-же мнения. Поэтому имея возможность продать и взять что-то в прицентралье отказался на год от затеи.
Кстати в дейчляндии все газеты трубят про Северный поток 2.
Напоминаю, кто не знает, Украина с 2020 теряет транзит и два милиарда дол.ежегодно.
Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:32

  Первый написав:Лет через 20, Я закажу Вам автобиографию.


уня распишет всю правду сегодня на 20 лет впирьод
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:34

  Хомякоид написав: Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.



что новый адекватный президент сделает, чтобы сохранить транзит? отдаст всю страну ВВХ оптом?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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