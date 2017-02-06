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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:02
Первый написав:
Вижу че к определению шлаковод нужно еще добавлять дерьмотяж - пользователь тягающий на ветку инфу о любом дерьме.
жуки навозники, которые толкают любой катышек, который увидят на своем пути
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 23 тра, 2018 15:07
flyman написав: Первый написав:
Висновок очевидний - зливати однозначно.
в тебе "клаву" заїло?
згенеруй щось нове.
Тобі вже було написано, що злив буде як результат альтернативної угоди в акті виконнання плану оточення Куєва кавалірками.
Думки які не відповідають тезам
Первый написав: flyman написав:
навіщо його зливати, якщо зараз він дає економію на оренді ("зекономив - значить заробив"), тобто живий кешфлоф підріс на величину оренди кімнати в Ірпені, а це 1500 живих гривень, або майже $57.
Тому що
flyman написав:
По суті нєдвіж входить в штопор, так як набудували стільки нікому не нужного житла, що і за 10 год не роспродадуть.
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Тому що
flyman написав:
був калєга в СофБорщє в гастях.
Так каже шо СофБорщ засєльон на 30%, не болєє.
Кагда ж буде 90% засільнность - наступить в тих іпєнях Амаргедон.
А таких "ЖК" сотні із нєєпічєскім навєсом.
Вніманіє вапрос: КАГДА ПІРАМІДА КРЖН РУХНЕ?
Є шкідливими для карми. Я ж не залізний. Пройнявся.
Просто Я крім тезисів в ефір, думаю що робити в розрізі теми власності на нерухомість. Контекст мене цікавить виключно у розрізі що мені, маленькій людині, робити.
Тому висновок - зливатииииии.
Я і більшість адекватних фооумчан, не розуміють, як на фоні того що Ви і декілька форумчан пишете можна залишити у власності хоть одну цеглину у власності.
Востаннє редагувалось Первый
в Сер 23 тра, 2018 15:24, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 23 тра, 2018 15:09
Эгоист написав: UA написав:
Сейчас верная тактика: от лордизма переходить на товары - услуги для лендлордов.
Торговля оборудования для майнинговых ферм - гуд. Майнинг - табу.
Чем, собственно, и занимаются риелторы с этого форума.
Трёп о телочках и мопах - гуд. Покупка мопов или лордизм - табу.
Если вы о Первом, то он вроде специализируется на росте цены котлована в короткую. Переуступает когда видит существенный рост первоночальной цены.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 15:14
UA написав:
Если вы о Первом, то он вроде специализируется на росте цены котлована в короткую. Переуступает когда видит существенный рост первоночальной цены.
Это предыдущий оператор учётки, ему хорошо платили. А этот ....пару слов может связать. с трудом.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Сер 23 тра, 2018 15:21
Состоявшиеся вечером во вторник, 22 мая, переговоры спикера Верховной Рады Андрея Парубия с представителями Международного валютного фонда и Венецианской комиссии по законопроекту об Антикоррупционном суде оказались безрезультатными.
Среда, 23 Мая 2018, 12:44
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов объединится и проголосовать за закон об Антикоррупционном суде
23 мая 2018, 10:59
Блок Петра Порошенко собирает срочный совет фракции, чтобы обсудить ситуацию с принятием законопроекта об антикоррупционном суде, сказал интернет-изданию LB.ua источник в руководстве фракции БПП.
Как думаете, доллар и недвига следом отреагируют на такие события?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Сер 23 тра, 2018 15:22
UA написав: Эгоист написав: UA написав:
Сейчас верная тактика: от лордизма переходить на товары - услуги для лендлордов.
Торговля оборудования для майнинговых ферм - гуд. Майнинг - табу.
Чем, собственно, и занимаются риелторы с этого форума.
Трёп о телочках и мопах - гуд. Покупка мопов или лордизм - табу.
Если вы о Первом, то он вроде специализируется на росте цены котлована в короткую. Переуступает когда видит существенный рост первоночальной цены.
Лет через 20, Я закажу Вам автобиографию.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 23 тра, 2018 15:23
новини з реального світу
продана родичами двушка на Волгоградській за 30000у.е.
куплена 2006 в кредит за 120000 зелені...
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Додано: Сер 23 тра, 2018 15:23
Tribeca написав: Faceless написав: Tribeca написав:
У меня слова не расходятся с делом.
Посто в связи с неадекватной реакцией на форуме я перестал делиться своими делами.
Но поверьте - если я говорю что от Украины нужно держаться подальше, и держать подальше свои денежки - если вы их любите и не хотите потерять - то так оно и есть.
Слова не расходятся с делом, потому "говорю что от Украины нужно держаться подальше, и держать подальше свои денежки", и при этом прикуплены Круши и с продажей не спешите.
Откуда вы знаете?
Я же сказал что в связи с неадекватностью свои действия не озвучиваю. Или вы думаете что с момента покупки Круш в 2016 я больше ничего не покупал/продавал? За два года?
Возможно я уже попереуступал все Круши, оставив 1-2 штуки на память, себе в коллекцию?
Но читателям форума я даю однозначный и открытый сигнал - сейчас ничего не покупать на КРЖН, по желанию - продавать. Имеющийся кеш перевести в дол/евро (кому что нравится) и держать его подальше от государства Украина.
Тоже такого-же мнения. Поэтому имея возможность продать и взять что-то в прицентралье отказался на год от затеи.
Кстати в дейчляндии все газеты трубят про Северный поток 2.
Напоминаю, кто не знает, Украина с 2020 теряет транзит и два милиарда дол.ежегодно.
Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.
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Хомякоид
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Додано: Сер 23 тра, 2018 15:32
Первый написав:
Лет через 20, Я закажу Вам автобиографию.
уня распишет всю правду сегодня на 20 лет впирьод
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 23 тра, 2018 15:34
Хомякоид написав:
Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.
что новый адекватный президент сделает, чтобы сохранить транзит? отдаст всю страну ВВХ оптом?
главное оружие рашистов - ложь
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