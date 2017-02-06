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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1174117511761177

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:35

  Хомякоид написав:
Тоже такого-же мнения. Поэтому имея возможность продать и взять что-то в прицентралье отказался на год от затеи.
Кстати в дейчляндии все газеты трубят про Северный поток 2.
Напоминаю, кто не знает, Украина с 2020 теряет транзит и два милиарда дол.ежегодно.
Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.


Не совсем понял. Почему отказались ?

Речь же шла о продаже существующих активов, а вы говорите об обмене...
Если вы оставляете свой первичный актив, то... В чем же ваши мнения схожи ?

Что касается всяких там потоков 2,3,4,5 и т.д.
Я несколько раз уже обращал внимание, что запуск дополнительных трубопроводов не есть основанием для прекращения транзита через Украину.
Для этого есть несколько причин:
1) Постоянный рост объемов потребления
2) Технические ограничения пропускной способности всех этих потоков 2,3,4,5.

По крайней мере 20 лет назад, все эти потоки строились для расширения пропускной способности, а не для замены.
Наземная инфраструктура нашего трубопровода пока самая эффективная, гарантирующая доставку.

Все крики про "отключение", на данный момент, всего лишь политическая игра. С обоих сторон.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Васенька написав:продана родичами двушка на Волгоградській за 30000у.е.

какая из сторон себя чуствует более счастливо?
Как я понимаю, это хрущ. Кирпич? панель?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:51

  trololo написав:
  Хомякоид написав: Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.



что новый адекватный президент сделает, чтобы сохранить транзит? отдаст всю страну ВВХ оптом?



А нахрена ему эта страна, сказать можете? У него своя страна уже есть, побольше и побогаче.


Может просто пора нормализовать отношения с соседями? Как на востоке, так и на западе?

Или будем "обезьяней лапкой" вашингтонского обкома пожизненно?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:56

  Tribeca написав:
  trololo написав:
  Хомякоид написав: Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.



что новый адекватный президент сделает, чтобы сохранить транзит? отдаст всю страну ВВХ оптом?



А нахрена ему эта страна, сказать можете? У него своя страна уже есть, побольше и побогаче.


Может просто пора нормализовать отношения с соседями? Как на востоке, так и на западе?

Или будем "обезьяней лапкой" вашингтонского обкома пожизненно?


нахрена он крым украл? нахрена он твой регион в клоаку безымянную превратил? нахрена 10 тысяч трупов? госдеп заставил? какие-же вы, ватноголовые, необучаемые. он твоим донецком ноги вытер, использовал вас для своих целей, как резинку, всех местных "лидеров" перебил, как мух, а ты ему оды поешь. из киева, что характерно.
Востаннє редагувалось trololo в Сер 23 тра, 2018 15:59, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трололо, кондитер обещал закончить Ато за личени часи. Так что вопрос о 10000 трупов перенаправь к нему.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:00

  Tribeca написав:
  trololo написав:
  Хомякоид написав: Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.



что новый адекватный президент сделает, чтобы сохранить транзит? отдаст всю страну ВВХ оптом?



А нахрена ему эта страна, сказать можете? У него своя страна уже есть, побольше и побогаче.


Может просто пора нормализовать отношения с соседями? Как на востоке, так и на западе?

Или будем "обезьяней лапкой" вашингтонского обкома пожизненно?


Например? Тезисно По россии
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:02

  Tribeca написав:Трололо, кондитер обещал закончить Ато за личени часи. Так что вопрос о 10000 трупов перенаправь к нему.


если бы ВВХ не ввел регулярные части в бой, и подленько не обстрелял со своей територии части, которые прикрывали границу, так бы и закончилось. забыл, как сокращались "республики" в размерах в июне-июле? почему ты до сих пор не в "освобожденном" донецке? че в киев лезете, как тараканы? путин вас всех спас, а вы тикать.
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trololo
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:04

  trololo написав:
  Tribeca написав:Трололо, кондитер обещал закончить Ато за личени часи. Так что вопрос о 10000 трупов перенаправь к нему.


если бы ВВХ не ввел регулярные части в бой, и подленько не обстрелял со своей територии части, которые прикрывали границу, так бы и закончилось. забыл, как сокращались "республики" в размерах в июне-июле? почему ты до сих пор не в "освобожденном" донецке? че в киев лезете, как тараканы? путин вас всех спас, а вы тикать.


А ты из тех идиотов, которые думают что есть военное решение вопроса Донецка и Крыма?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трололо, надеюсь ты из окопа нам пишешь?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:07

  Tribeca написав:
  trololo написав:
  Tribeca написав:Трололо, кондитер обещал закончить Ато за личени часи. Так что вопрос о 10000 трупов перенаправь к нему.


если бы ВВХ не ввел регулярные части в бой, и подленько не обстрелял со своей територии части, которые прикрывали границу, так бы и закончилось. забыл, как сокращались "республики" в размерах в июне-июле? почему ты до сих пор не в "освобожденном" донецке? че в киев лезете, как тараканы? путин вас всех спас, а вы тикать.


А ты из тех идиотов, которые думают что есть военное решение вопроса Донецка и Крыма?


пока ВВХ применяет вооруженные силы РФ, военного решения быть не может в принципе. да и надо ли оно? если даже такие как ты посваливали, представляю, кто там остался.

почему ты, любитель ЛДНР и ВВХ, сидишь в бандеровской столице, непонятно. еще и бабки вкладываешь в недвигу. не понравилось "освобождение" или чо?
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trololo
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