Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Тоже такого-же мнения. Поэтому имея возможность продать и взять что-то в прицентралье отказался на год от затеи. Кстати в дейчляндии все газеты трубят про Северный поток 2. Напоминаю, кто не знает, Украина с 2020 теряет транзит и два милиарда дол.ежегодно. Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.
Не совсем понял. Почему отказались ?
Речь же шла о продаже существующих активов, а вы говорите об обмене... Если вы оставляете свой первичный актив, то... В чем же ваши мнения схожи ?
Что касается всяких там потоков 2,3,4,5 и т.д. Я несколько раз уже обращал внимание, что запуск дополнительных трубопроводов не есть основанием для прекращения транзита через Украину. Для этого есть несколько причин: 1) Постоянный рост объемов потребления 2) Технические ограничения пропускной способности всех этих потоков 2,3,4,5.
По крайней мере 20 лет назад, все эти потоки строились для расширения пропускной способности, а не для замены. Наземная инфраструктура нашего трубопровода пока самая эффективная, гарантирующая доставку.
Все крики про "отключение", на данный момент, всего лишь политическая игра. С обоих сторон.
Хомякоид написав: Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.
что новый адекватный президент сделает, чтобы сохранить транзит? отдаст всю страну ВВХ оптом?
А нахрена ему эта страна, сказать можете? У него своя страна уже есть, побольше и побогаче.
Может просто пора нормализовать отношения с соседями? Как на востоке, так и на западе?
Или будем "обезьяней лапкой" вашингтонского обкома пожизненно?
нахрена он крым украл? нахрена он твой регион в клоаку безымянную превратил? нахрена 10 тысяч трупов? госдеп заставил? какие-же вы, ватноголовые, необучаемые. он твоим донецком ноги вытер, использовал вас для своих целей, как резинку, всех местных "лидеров" перебил, как мух, а ты ему оды поешь. из киева, что характерно.
Востаннє редагувалось trololo в Сер 23 тра, 2018 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Tribeca написав:Трололо, кондитер обещал закончить Ато за личени часи. Так что вопрос о 10000 трупов перенаправь к нему.
если бы ВВХ не ввел регулярные части в бой, и подленько не обстрелял со своей територии части, которые прикрывали границу, так бы и закончилось. забыл, как сокращались "республики" в размерах в июне-июле? почему ты до сих пор не в "освобожденном" донецке? че в киев лезете, как тараканы? путин вас всех спас, а вы тикать.
Tribeca написав:Трололо, кондитер обещал закончить Ато за личени часи. Так что вопрос о 10000 трупов перенаправь к нему.
если бы ВВХ не ввел регулярные части в бой, и подленько не обстрелял со своей територии части, которые прикрывали границу, так бы и закончилось. забыл, как сокращались "республики" в размерах в июне-июле? почему ты до сих пор не в "освобожденном" донецке? че в киев лезете, как тараканы? путин вас всех спас, а вы тикать.
А ты из тех идиотов, которые думают что есть военное решение вопроса Донецка и Крыма?
Tribeca написав:Трололо, кондитер обещал закончить Ато за личени часи. Так что вопрос о 10000 трупов перенаправь к нему.
если бы ВВХ не ввел регулярные части в бой, и подленько не обстрелял со своей територии части, которые прикрывали границу, так бы и закончилось. забыл, как сокращались "республики" в размерах в июне-июле? почему ты до сих пор не в "освобожденном" донецке? че в киев лезете, как тараканы? путин вас всех спас, а вы тикать.
А ты из тех идиотов, которые думают что есть военное решение вопроса Донецка и Крыма?
пока ВВХ применяет вооруженные силы РФ, военного решения быть не может в принципе. да и надо ли оно? если даже такие как ты посваливали, представляю, кто там остался.
почему ты, любитель ЛДНР и ВВХ, сидишь в бандеровской столице, непонятно. еще и бабки вкладываешь в недвигу. не понравилось "освобождение" или чо?