Додано: Сер 23 тра, 2018 16:42

UA написав: Tribeca написав: К-ц, ну смотрите, по первой Круше я уже получил 6 аренд+страховую сумму, по факту 7 аренд.



Натаха продолжай логический ряд. Страховая сумма уже твоя, ты посчитала её в свой доход. А можно в отсутствие квартирантов зайти в квартиру, забрать все ценные вещи и продать на ОЛХ. Это может существенно повысить доходность лордизма.

На МБА это называется "Think out of the box approach".