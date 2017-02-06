RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1175117611771178>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:35

  Хомякоид написав:
Тоже такого-же мнения. Поэтому имея возможность продать и взять что-то в прицентралье отказался на год от затеи.
Кстати в дейчляндии все газеты трубят про Северный поток 2.
Напоминаю, кто не знает, Украина с 2020 теряет транзит и два милиарда дол.ежегодно.
Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.


Не совсем понял. Почему отказались ?

Речь же шла о продаже существующих активов, а вы говорите об обмене...
Если вы оставляете свой первичный актив, то... В чем же ваши мнения схожи ?

Что касается всяких там потоков 2,3,4,5 и т.д.
Я несколько раз уже обращал внимание, что запуск дополнительных трубопроводов не есть основанием для прекращения транзита через Украину.
Для этого есть несколько причин:
1) Постоянный рост объемов потребления
2) Технические ограничения пропускной способности всех этих потоков 2,3,4,5.

По крайней мере 20 лет назад, все эти потоки строились для расширения пропускной способности, а не для замены.
Наземная инфраструктура нашего трубопровода пока самая эффективная, гарантирующая доставку.

Все крики про "отключение", на данный момент, всего лишь политическая игра. С обоих сторон.
Amat
 
Повідомлень: 1640
З нами з: 21.12.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Васенька написав:продана родичами двушка на Волгоградській за 30000у.е.

какая из сторон себя чуствует более счастливо?
Как я понимаю, это хрущ. Кирпич? панель?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7947
З нами з: 10.06.11
Подякував: 149 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:56

  Tribeca написав:
  trololo написав:
  Хомякоид написав: Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.



что новый адекватный президент сделает, чтобы сохранить транзит? отдаст всю страну ВВХ оптом?



А нахрена ему эта страна, сказать можете? У него своя страна уже есть, побольше и побогаче.


Может просто пора нормализовать отношения с соседями? Как на востоке, так и на западе?

Или будем "обезьяней лапкой" вашингтонского обкома пожизненно?


нахрена он крым украл? нахрена он твой регион в клоаку безымянную превратил? нахрена 10 тысяч трупов? госдеп заставил? какие-же вы, ватноголовые, необучаемые. он твоим донецком ноги вытер, использовал вас для своих целей, как резинку, всех местных "лидеров" перебил, как мух, а ты ему оды поешь. из киева, что характерно.
Востаннє редагувалось trololo в Сер 23 тра, 2018 15:59, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3072
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1575 раз.
Подякували: 924 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:на всю каклєту Франклінів, до налохів?
У яку банку можна нести овер 8Ку.е. під 6% після налоху???

Ну чого прям зразу "на всю каклєту"
На півроку можна ризикнути погусарити на фонд в Земельному капіталі

ККЦ писав, що поради можна давати лише, маючи від 300куе вільних активів, які жгуть ляжку
А я поради і не даю, між іншим
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20861
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4622 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:34

Faceless
Долго еще читать рузький мир на ветке?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12647
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1651 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:35

  flyman написав:
  Tribeca написав:Трололо, так ты сепар.

А ну скажи - Донецк - это Украина?

учотки, які колись втирали за ВФЯ, внєзапно стали вишиватними потрєотами, так що тут чітко видно хто сидить "на ставці" в обкома.



Ладно, давайте заканчивать политический срач.


Модератор, почисти ветку
Tribeca
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3230
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:38

  Tribeca написав:
  airmax78 написав:
  Tribeca написав:Может и нет ни одной, но ведь могли бы быть!

Так ведь хочется!

Жаль что вы меня вывели на чистую воду

Все вас обижают, а я поддержу. Потому что тоже купил прелесть, а мне никто не верит. Это очень больно, когда никто не верит. Чувствуешь себя изгоем.



Да я сам уже не понимаю - покупал я эти квартиры или нет, а если и купил - то что с ними потом случилось - продал, переуступил, сдал в аренду?

Короче, реально какое то расщепление сознания.

Это все из-за крепкого алкоголя. Из-за того виски - не пошло оно вам впрок.
airmax78
 
Повідомлень: 24528
З нами з: 25.10.12
Подякував: 657 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:40

  Faceless написав:
  flyman написав:К.

Вчора відкрив стовпчик під 6% у долярі


Преклоняюсь, перед выборами это подвиг.
На месячное депо даже страшно.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 524
З нами з: 19.09.14
Подякував: 557 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:40

  Первый написав:Висновок очевидний - зливати однозначно.

Хоть Первый и издевается слегка, но вывод-то правильный и совет дельный - цоколь надо сливать.
#Флайманпродайцоколь!
airmax78
 
Повідомлень: 24528
З нами з: 25.10.12
Подякував: 657 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:42

  UA написав:
  Tribeca написав:К-ц, ну смотрите, по первой Круше я уже получил 6 аренд+страховую сумму, по факту 7 аренд.

Нужно подождать еще 5 месяцев? Или уже можно делать какие-то выводы?

Натаха продолжай логический ряд. Страховая сумма уже твоя, ты посчитала её в свой доход. А можно в отсутствие квартирантов зайти в квартиру, забрать все ценные вещи и продать на ОЛХ. Это может существенно повысить доходность лордизма.
Цыганский МВА это сила

На МБА это называется "Think out of the box approach".
airmax78
 
Повідомлень: 24528
З нами з: 25.10.12
Подякував: 657 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1175117611771178>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1074, 1075, 1076
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10750 1952527
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 16:06
ihorkyiv
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 83919
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23521
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.