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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1175117611771178

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:46

  trololo написав:
  Хомякоид написав: Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.



что новый адекватный президент сделает, чтобы сохранить транзит? отдаст всю страну ВВХ оптом?

Только ГТС. И только в аренду... На 50 лет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:50

  Faceless написав:
  flyman написав:на всю каклєту Франклінів, до налохів?
У яку банку можна нести овер 8Ку.е. під 6% після налоху???

Ну чого прям зразу "на всю каклєту"
На півроку можна ризикнути погусарити на фонд в Земельному капіталі


Скільки вихлоп на виході ? 300 франклінів ?
Під 15 % можна ризикувати, під 6 % курам на сміх.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:00

  Хомякоид написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:на всю каклєту Франклінів, до налохів?
У яку банку можна нести овер 8Ку.е. під 6% після налоху???

Ну чого прям зразу "на всю каклєту"
На півроку можна ризикнути погусарити на фонд в Земельному капіталі


Скільки вихлоп на виході ? 300 франклінів ?
Під 15 % можна ризикувати, під 6 % курам на сміх.


Хороша доходность по сдаче квартирки чабанах.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:09

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  Хомякоид написав: Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.



что новый адекватный президент сделает, чтобы сохранить транзит? отдаст всю страну ВВХ оптом?

Только ГТС. И только в аренду... На 50 лет.


то, изза чего все и затевалось
голосуйте, ослы, за косатую
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:17

  trololo написав:
  Хомякоид написав: Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.



что новый адекватный президент сделает, чтобы сохранить транзит? отдаст всю страну ВВХ оптом?


Я не копал глубоко, но пока с украинской стороны дальше разговора ничего не идет.
Здать в аренду украинскую трубу даже за 500 млн.дол. с 2020.
Все равно если дальше так и будет, с 2020 металоллом, порежут и купят пару джипов.
Государству Украина будет перепадать дырка от бублика.
Но шеколадному барону это не нужно, он глобальными делами занимается, там церкви обьеденяет-разъеденяет и т.д. То есть глубоко думает человек, на перспективу :D
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:25

  Первый написав:
Хороша доходность по сдаче квартирки чабанах.


Первый 360 франклинов за год с 6000 тыс.
Квартирко в чабанцах дает 250 ежемесячно. И сплю спокойно.
Хомякоид
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