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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:46
trololo написав: Хомякоид написав:
Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.
что новый адекватный президент сделает, чтобы сохранить транзит? отдаст всю страну ВВХ оптом?
Только ГТС. И только в аренду... На 50 лет.
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airmax78
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Додано: Сер 23 тра, 2018 16:50
Faceless написав: flyman написав:
на всю каклєту Франклінів, до налохів?
У яку банку можна нести овер 8Ку.е. під 6% після налоху???
Ну чого прям зразу "на всю каклєту"
На півроку можна ризикнути погусарити на фонд в Земельному капіталі
Скільки вихлоп на виході ? 300 франклінів ?
Під 15 % можна ризикувати, під 6 % курам на сміх.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:00
Хомякоид написав: Faceless написав: flyman написав:
на всю каклєту Франклінів, до налохів?
У яку банку можна нести овер 8Ку.е. під 6% після налоху???
Ну чого прям зразу "на всю каклєту"
На півроку можна ризикнути погусарити на фонд в Земельному капіталі
Скільки вихлоп на виході ? 300 франклінів ?
Під 15 % можна ризикувати, під 6 % курам на сміх.
Хороша доходность по сдаче квартирки чабанах.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:09
airmax78 написав: trololo написав: Хомякоид написав:
Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.
что новый адекватный президент сделает, чтобы сохранить транзит? отдаст всю страну ВВХ оптом?
Только ГТС. И только в аренду... На 50 лет.
то, изза чего все и затевалось
голосуйте, ослы, за косатую
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:17
trololo написав: Хомякоид написав:
Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.
что новый адекватный президент сделает, чтобы сохранить транзит? отдаст всю страну ВВХ оптом?
Я не копал глубоко, но пока с украинской стороны дальше разговора ничего не идет.
Здать в аренду украинскую трубу даже за 500 млн.дол. с 2020.
Все равно если дальше так и будет, с 2020 металоллом, порежут и купят пару джипов.
Государству Украина будет перепадать дырка от бублика.
Но шеколадному барону это не нужно, он глобальными делами занимается, там церкви обьеденяет-разъеденяет и т.д. То есть глубоко думает человек, на перспективу
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:25
Первый написав:
Хороша доходность по сдаче квартирки чабанах.
Первый 360 франклинов за год с 6000 тыс.
Квартирко в чабанцах дает 250 ежемесячно. И сплю спокойно.
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Хомякоид
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