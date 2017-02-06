Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.
что новый адекватный президент сделает, чтобы сохранить транзит? отдаст всю страну ВВХ оптом?
Я не копал глубоко, но пока с украинской стороны дальше разговора ничего не идет. Здать в аренду украинскую трубу даже за 500 млн.дол. с 2020. Все равно если дальше так и будет, с 2020 металоллом, порежут и купят пару джипов. Государству Украина будет перепадать дырка от бублика. Но шеколадному барону это не нужно, он глобальными делами занимается, там церкви обьеденяет-разъеденяет и т.д. То есть глубоко думает человек, на перспективу
Хомякоид написав: Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.
что новый адекватный президент сделает, чтобы сохранить транзит? отдаст всю страну ВВХ оптом?
Я не копал глубоко, но пока с украинской стороны дальше разговора ничего не идет. Здать в аренду украинскую трубу даже за 500 млн.дол. с 2020. Все равно если дальше так и будет, с 2020 металоллом, порежут и купят пару джипов. Государству Украина будет перепадать дырка от бублика. Но шеколадному барону это не нужно, он глобальными делами занимается, там церкви обьеденяет-разъеденяет и т.д. То есть глубоко думает человек, на перспективу
Он таки реально думает, и не только думает, но еще и делает. И да, интеллектуальный и образовательный уровень населения в стране такой, что вопрос замены одной секты ряженых, на другую, более лояльную к украинскому государству - это действительно важный государственный вопрос. "Маємо те що маємо"(с) И да, думаю Россия сделает максимум возможного чтобы превратить нашу ГТС в металлолом. Потому что если начнется, наконец, разработка украинских месторождений, мы из неудобного транзитера превратимся в прямого конкурента.
Tribeca написав:У меня слова не расходятся с делом.
Посто в связи с неадекватной реакцией на форуме я перестал делиться своими делами.
Но поверьте - если я говорю что от Украины нужно держаться подальше, и держать подальше свои денежки - если вы их любите и не хотите потерять - то так оно и есть.
Слова не расходятся с делом, потому "говорю что от Украины нужно держаться подальше, и держать подальше свои денежки", и при этом прикуплены Круши и с продажей не спешите.
Откуда вы знаете?
Я же сказал что в связи с неадекватностью свои действия не озвучиваю. Или вы думаете что с момента покупки Круш в 2016 я больше ничего не покупал/продавал? За два года?
Возможно я уже попереуступал все Круши, оставив 1-2 штуки на память, себе в коллекцию?
Но читателям форума я даю однозначный и открытый сигнал - сейчас ничего не покупать на КРЖН, по желанию - продавать. Имеющийся кеш перевести в дол/евро (кому что нравится) и держать его подальше от государства Украина.
Тоже такого-же мнения. Поэтому имея возможность продать и взять что-то в прицентралье отказался на год от затеи. Кстати в дейчляндии все газеты трубят про Северный поток 2. Напоминаю, кто не знает, Украина с 2020 теряет транзит и два милиарда дол.ежегодно. Так что без нового адекватного президента ждем ЗАБИТЫХ окон. Все как я предсказывал.[/quote] В Чабанах и вокруг бомбоубежища МухА. Посмотрю как чото будут заколачивать в Джеке и Метрополе
Васенька написав:новини з реального світу продана родичами двушка на Волгоградській за 30000у.е. куплена 2006 в кредит за 120000 зелені...
МБА не имею. Скорректирую - куплена под 15% за 600000грн. Профита нема, но и влёт не пятикратный. ЕслиЧЁ, есть примеры покупки 150х Прад в жировом ТОПе знакомыми в январе 14го в гривневом кредите под минимальный первый взнос - с учётом того, что была коррекция процента и прошло 4 года, авто за 550000грн тогда сейчас стоит хорошо за миллион, бэушка естественно на выкупе. Встал один в 35куе где то, второй в 28, но он ещё выплачивается(на пять лет кредит) и там жучара сдал пятёрку по 40 вроде в момент пика.
Все тайное рано или поздно становится явным: https://gdevkievezhithorosho.com/2018/0 ... %BE%D0%B9/ От 2400 за метр. +50 бакинских за этаж, фактически начиная с крыши БЦ. Т.е. более менее нормальный вид будет стоить в районе 2600-2700. Состояние: "скоро будем начинать заканчивать строить". Кровь из глаз от такого расклада.