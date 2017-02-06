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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:46
trololo написав: Хомякоид написав:
Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.
что новый адекватный президент сделает, чтобы сохранить транзит? отдаст всю страну ВВХ оптом?
Только ГТС. И только в аренду... На 50 лет.
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airmax78
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Додано: Сер 23 тра, 2018 16:50
Faceless написав: flyman написав:
на всю каклєту Франклінів, до налохів?
У яку банку можна нести овер 8Ку.е. під 6% після налоху???
Ну чого прям зразу "на всю каклєту"
На півроку можна ризикнути погусарити на фонд в Земельному капіталі
Скільки вихлоп на виході ? 300 франклінів ?
Під 15 % можна ризикувати, під 6 % курам на сміх.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:00
Хомякоид написав: Faceless написав: flyman написав:
на всю каклєту Франклінів, до налохів?
У яку банку можна нести овер 8Ку.е. під 6% після налоху???
Ну чого прям зразу "на всю каклєту"
На півроку можна ризикнути погусарити на фонд в Земельному капіталі
Скільки вихлоп на виході ? 300 франклінів ?
Під 15 % можна ризикувати, під 6 % курам на сміх.
Хороша доходность по сдаче квартирки чабанах.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:09
airmax78 написав: trololo написав: Хомякоид написав:
Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.
что новый адекватный президент сделает, чтобы сохранить транзит? отдаст всю страну ВВХ оптом?
Только ГТС. И только в аренду... На 50 лет.
то, изза чего все и затевалось
голосуйте, ослы, за косатую
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:17
trololo написав: Хомякоид написав:
Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.
что новый адекватный президент сделает, чтобы сохранить транзит? отдаст всю страну ВВХ оптом?
Я не копал глубоко, но пока с украинской стороны дальше разговора ничего не идет.
Здать в аренду украинскую трубу даже за 500 млн.дол. с 2020.
Все равно если дальше так и будет, с 2020 металоллом, порежут и купят пару джипов.
Государству Украина будет перепадать дырка от бублика.
Но шеколадному барону это не нужно, он глобальными делами занимается, там церкви обьеденяет-разъеденяет и т.д. То есть глубоко думает человек, на перспективу
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Хомякоид
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:25
Первый написав:
Хороша доходность по сдаче квартирки чабанах.
Первый 360 франклинов за год с 6000 тыс.
Квартирко в чабанцах дает 250 ежемесячно. И сплю спокойно.
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Хомякоид
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:41
Хомякоид написав: trololo написав: Хомякоид написав:
Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.
что новый адекватный президент сделает, чтобы сохранить транзит? отдаст всю страну ВВХ оптом?
Я не копал глубоко, но пока с украинской стороны дальше разговора ничего не идет.
Здать в аренду украинскую трубу даже за 500 млн.дол. с 2020.
Все равно если дальше так и будет, с 2020 металоллом, порежут и купят пару джипов.
Государству Украина будет перепадать дырка от бублика.
Но шеколадному барону это не нужно, он глобальными делами занимается, там церкви обьеденяет-разъеденяет и т.д. То есть глубоко думает человек, на перспективу
Он таки реально думает, и не только думает, но еще и делает. И да, интеллектуальный и образовательный уровень населения в стране такой, что вопрос замены одной секты ряженых, на другую, более лояльную к украинскому государству - это действительно важный государственный вопрос. "Маємо те що маємо"(с)
И да, думаю Россия сделает максимум возможного чтобы превратить нашу ГТС в металлолом. Потому что если начнется, наконец, разработка украинских месторождений, мы из неудобного транзитера превратимся в прямого конкурента.
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airmax78
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Додано: Сер 23 тра, 2018 18:39
Tribeca написав: Faceless написав: Tribeca написав:
У меня слова не расходятся с делом.
Посто в связи с неадекватной реакцией на форуме я перестал делиться своими делами.
Но поверьте - если я говорю что от Украины нужно держаться подальше, и держать подальше свои денежки - если вы их любите и не хотите потерять - то так оно и есть.
Слова не расходятся с делом, потому "говорю что от Украины нужно держаться подальше, и держать подальше свои денежки", и при этом прикуплены Круши и с продажей не спешите.
Откуда вы знаете?
Я же сказал что в связи с неадекватностью свои действия не озвучиваю. Или вы думаете что с момента покупки Круш в 2016 я больше ничего не покупал/продавал? За два года?
Возможно я уже попереуступал все Круши, оставив 1-2 штуки на память, себе в коллекцию?
Но читателям форума я даю однозначный и открытый сигнал - сейчас ничего не покупать на КРЖН, по желанию - продавать. Имеющийся кеш перевести в дол/евро (кому что нравится) и держать его подальше от государства Украина.
Тоже такого-же мнения. Поэтому имея возможность продать и взять что-то в прицентралье отказался на год от затеи.
Кстати в дейчляндии все газеты трубят про Северный поток 2.
Напоминаю, кто не знает, Украина с 2020 теряет транзит и два милиарда дол.ежегодно.
Так что без нового адекватного президента ждем ЗАБИТЫХ
окон. Все как я предсказывал.[/quote]
В Чабанах и вокруг бомбоубежища МухА.
Посмотрю как чото будут заколачивать в Джеке и Метрополе
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барабашов
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Додано: Сер 23 тра, 2018 18:44
Васенька написав:
новини з реального світу
продана родичами двушка на Волгоградській за 30000у.е.
куплена 2006 в кредит за 120000 зелені...
МБА не имею.
Скорректирую - куплена под 15% за 600000грн.
Профита нема, но и влёт не пятикратный.
ЕслиЧЁ, есть примеры покупки 150х Прад в жировом ТОПе знакомыми в январе 14го в гривневом кредите под минимальный первый взнос - с учётом того, что была коррекция процента и прошло 4 года, авто за 550000грн тогда сейчас стоит хорошо за миллион, бэушка естественно на выкупе.
Встал один в 35куе где то, второй в 28, но он ещё выплачивается(на пять лет кредит) и там жучара сдал пятёрку по 40 вроде в момент пика.
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барабашов
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