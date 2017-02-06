Попробовал подсчитать фюреровскую доходность
Не осилил - МБА нема. Чего и каких 250 она кому то даёт - непонятно - явно не студенту-ынвештарю.
Папик стопудов оковыту на них осиливает по выходным.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 19:08
Попробовал подсчитать фюреровскую доходность
Не осилил - МБА нема. Чего и каких 250 она кому то даёт - непонятно - явно не студенту-ынвештарю.
Папик стопудов оковыту на них осиливает по выходным.
Додано: Сер 23 тра, 2018 19:12
барабашову.
імпотека була в доллярах
1 внесок 40000у.е = двушка батьків в епенях чернігівської обл.
в цілому 12 років життя молодої пари коту під хвіст.
повернулися на малу батьківщину...
Додано: Сер 23 тра, 2018 19:12
Хорошо написано. Но це на квадрати то таке. От 165куе за однуху вот более важная инфо.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 23 тра, 2018 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Додано: Сер 23 тра, 2018 19:21
О том, что наша ГТС - это груда металлолома, никому не нужна, я слышу с 2005 года. Потом было, что Северный Поток уменьшит транзит через Украину.
Прошло 13 лет, транзит через Украину всё так же происходит и не особо уменьшился, но теперь "похороны" украинской ГТС перенесли на 2020 год.
PS. Я всё так же считаю, что уровень вашей "аналитики" на уровне лозунгов з броневичка. Ибо, ваши действия говорят совершенно о другом.
PSS. Если педалируют тему ГТС, значит, женщина с косой недалеко ходит.
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:32
два милиарда дол.ежегодно. для Украины - это ниочем. К тому времени уже заробитчане будут уже 10ку стабильно завозить.
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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