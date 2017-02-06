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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1176117711781179

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:12

барабашову.
імпотека була в доллярах :(
1 внесок 40000у.е = двушка батьків в епенях чернігівської обл.
в цілому 12 років життя молодої пари коту під хвіст.
повернулися на малу батьківщину...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:12

:|
  airmax78 написав:Все тайное рано или поздно становится явным: https://gdevkievezhithorosho.com/2018/0 ... %BE%D0%B9/
От 2400 за метр. +50 бакинских за этаж, фактически начиная с крыши БЦ. Т.е. более менее нормальный вид будет стоить в районе 2600-2700. Состояние: "скоро будем начинать заканчивать строить". Кровь из глаз от такого расклада.


Расположение ЖК «Метрополь», что и говорить, великолепное: одно слово центр города


Хорошо написано. Но це на квадрати то таке. От 165куе за однуху вот более важная инфо.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 23 тра, 2018 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:21

  Хомякоид написав: Кстати в дейчляндии все газеты трубят про Северный поток 2.
Напоминаю, кто не знает, Украина с 2020 теряет транзит и два милиарда дол.ежегодно.
Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.

О том, что наша ГТС - это груда металлолома, никому не нужна, я слышу с 2005 года. Потом было, что Северный Поток уменьшит транзит через Украину.
Прошло 13 лет, транзит через Украину всё так же происходит и не особо уменьшился, но теперь "похороны" украинской ГТС перенесли на 2020 год.
PS. Я всё так же считаю, что уровень вашей "аналитики" на уровне лозунгов з броневичка. Ибо, ваши действия говорят совершенно о другом.
PSS. Если педалируют тему ГТС, значит, женщина с косой недалеко ходит.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

КГС растет над собой от дома к дому:
Зображення
Зображення
Зображення

И для контраста, уютная чешка по соседству:
Зображення
Что будет с ценами на квартиры в ней... большой вопрос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:32

  Хомякоид написав: Кстати в дейчляндии все газеты трубят про Северный поток 2.
Напоминаю, кто не знает, Украина с 2020 теряет транзит и два милиарда дол.ежегодно.
Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.



два милиарда дол.ежегодно. для Украины - это ниочем. К тому времени уже заробитчане будут уже 10ку стабильно завозить.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:теперь "похороны" украинской ГТС перенесли на 2020 год.


для рашки это вопрос чисто политический. транзин в обмен на хфедерализацию и только так
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:53

  airmax78 написав:КГС растет над собой от дома к дому:
Зображення
Зображення
Зображення

И для контраста, уютная чешка по соседству:
Зображення
Что будет с ценами на квартиры в ней... большой вопрос.

Прикольное решение с трансформаторной встроенной в дом. Сейчас много так строят. Видел, как горит трансформатор. Куда пожарники смотрят?
innamax2008
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, учитывая довольно простой, аскетичный дизайн Лейпцигского, уютная чешка на его фоне могла бы смотрется совсем не так ужасно. Если бы в ней в свое время не поселились беженцы из Каира (я отказываюсь верить, что это украинцы превращают уютные чешки в такие куски г0вна).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:46

  pesikot написав:
  Хомякоид написав: Кстати в дейчляндии все газеты трубят про Северный поток 2.
Напоминаю, кто не знает, Украина с 2020 теряет транзит и два милиарда дол.ежегодно.
Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.

О том, что наша ГТС - это груда металлолома, никому не нужна, я слышу с 2005 года. Потом было, что Северный Поток уменьшит транзит через Украину.
Прошло 13 лет, транзит через Украину всё так же происходит и не особо уменьшился, но теперь "похороны" украинской ГТС перенесли на 2020 год.
PS. Я всё так же считаю, что уровень вашей "аналитики" на уровне лозунгов з броневичка. Ибо, ваши действия говорят совершенно о другом.
PSS. Если педалируют тему ГТС, значит, женщина с косой недалеко ходит.


Ребята, вы в танке со своей женщиной с косой.
Завтра сфоткаю и выложу статью с офиц. газеты немецкого парламента.
Там такие дебаты идут по поводу Северного потока нам и не снилось.
Я не вижу со стороны Украины каких-то радикальных действий что-бы что-то сохранить.
Шеколадный барон вместо адекватных действий набрасывает говнеца на вентилятор против оппозиции. Вот и все действия.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:06

Хомякоид
хомяк, начнём с начала:
1) есть ли по трассе СевПоток1 газохранилища? прямо вот так - в Балтийском Море?
2) не учил ли ты в институтах, как быстро происходит коррозия стальных предметов в агрессивных(морская вода) средах? И сколько труба в море с "какчественной" гидроизоляцией пролежит?
3)если вдруг кто то закроет немецкому автопрому(или другой отрасли машиностроения) североамериканский рынок, потому что Рейх не хочет покупать сжиженный газ известно какого пр-ва, или евро чуть уронит до паритета с лирой итальянской, или дунет его до 1.6, как в 2008м было, чтоб товар там где отгрузили и остался - у кого фрау побежит закупать топливо? У шубохранилищного кооператива Озеро?
барабашов
 
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