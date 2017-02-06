барабашову.
імпотека була в доллярах
1 внесок 40000у.е = двушка батьків в епенях чернігівської обл.
в цілому 12 років життя молодої пари коту під хвіст.
повернулися на малу батьківщину...
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 тра, 2018 19:12
барабашову.
імпотека була в доллярах
1 внесок 40000у.е = двушка батьків в епенях чернігівської обл.
в цілому 12 років життя молодої пари коту під хвіст.
повернулися на малу батьківщину...
Додано: Сер 23 тра, 2018 19:12
Хорошо написано. Но це на квадрати то таке. От 165куе за однуху вот более важная инфо.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 23 тра, 2018 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Додано: Сер 23 тра, 2018 19:21
О том, что наша ГТС - это груда металлолома, никому не нужна, я слышу с 2005 года. Потом было, что Северный Поток уменьшит транзит через Украину.
Прошло 13 лет, транзит через Украину всё так же происходит и не особо уменьшился, но теперь "похороны" украинской ГТС перенесли на 2020 год.
PS. Я всё так же считаю, что уровень вашей "аналитики" на уровне лозунгов з броневичка. Ибо, ваши действия говорят совершенно о другом.
PSS. Если педалируют тему ГТС, значит, женщина с косой недалеко ходит.
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:32
два милиарда дол.ежегодно. для Украины - это ниочем. К тому времени уже заробитчане будут уже 10ку стабильно завозить.
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:53
Додано: Сер 23 тра, 2018 21:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, учитывая довольно простой, аскетичный дизайн Лейпцигского, уютная чешка на его фоне могла бы смотрется совсем не так ужасно. Если бы в ней в свое время не поселились беженцы из Каира (я отказываюсь верить, что это украинцы превращают уютные чешки в такие куски г0вна).
Додано: Сер 23 тра, 2018 21:46
Ребята, вы в танке со своей женщиной с косой.
Завтра сфоткаю и выложу статью с офиц. газеты немецкого парламента.
Там такие дебаты идут по поводу Северного потока нам и не снилось.
Я не вижу со стороны Украины каких-то радикальных действий что-бы что-то сохранить.
Шеколадный барон вместо адекватных действий набрасывает говнеца на вентилятор против оппозиции. Вот и все действия.
Додано: Сер 23 тра, 2018 22:06
Хомякоид
хомяк, начнём с начала:
1) есть ли по трассе СевПоток1 газохранилища? прямо вот так - в Балтийском Море?
2) не учил ли ты в институтах, как быстро происходит коррозия стальных предметов в агрессивных(морская вода) средах? И сколько труба в море с "какчественной" гидроизоляцией пролежит?
3)если вдруг кто то закроет немецкому автопрому(или другой отрасли машиностроения) североамериканский рынок, потому что Рейх не хочет покупать сжиженный газ известно какого пр-ва, или евро чуть уронит до паритета с лирой итальянской, или дунет его до 1.6, как в 2008м было, чтоб товар там где отгрузили и остался - у кого фрау побежит закупать топливо? У шубохранилищного кооператива Озеро?
|