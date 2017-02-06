А я думаю, чего население так "вазелинят" сквером перед быв. третим универсамом
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Додано: Сер 23 тра, 2018 22:22
Любителям Оболони
Это вообще - вход в метро прям в доме будет ))
А я думаю, чего население так "вазелинят" сквером перед быв. третим универсамом
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Додано: Сер 23 тра, 2018 23:22
в дойчлянде депо видкрыто???
скилькы маетэ видсоткив у ойро?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 23 тра, 2018 23:24
вопрос Модератору
МОДЕРАЦИЯ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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