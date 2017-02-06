RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1177117811791180

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:22

Любителям Оболони

Это вообще - вход в метро прям в доме будет ))
А я думаю, чего население так "вазелинят" сквером перед быв. третим универсамом ;)
https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B5%D0%B2
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1084
З нами з: 29.11.16
Подякував: 195 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 23:22

  Хомякоид написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:К.

Вчора відкрив стовпчик під 6% у долярі


Преклоняюсь, перед выборами это подвиг.
На месячное депо даже страшно.

в дойчлянде депо видкрыто???
скилькы маетэ видсоткив у ойро?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9560
З нами з: 05.06.13
Подякував: 412 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 23:24

вопрос Модератору

  Хомякоид написав:
  trololo написав:
  Хомякоид написав: Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.



что новый адекватный президент сделает, чтобы сохранить транзит? отдаст всю страну ВВХ оптом?


Я не копал глубоко, но пока с украинской стороны дальше разговора ничего не идет.
Здать в аренду украинскую трубу даже за 500 млн.дол. с 2020.
Все равно если дальше так и будет, с 2020 металоллом, порежут и купят пару джипов.
Государству Украина будет перепадать дырка от бублика.
Но шеколадному барону это не нужно, он глобальными делами занимается, там церкви обьеденяет-разъеденяет и т.д. То есть глубоко думает человек, на перспективу :D

МОДЕРАЦИЯ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9560
З нами з: 05.06.13
Подякував: 412 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1177117811791180
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1074, 1075, 1076
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10756 1952920
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 23:24
Васенька
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 83936
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23533
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.