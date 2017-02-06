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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1177117811791180

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 23:24

вопрос Модератору

  Хомякоид написав:
  trololo написав:
  Хомякоид написав: Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.



что новый адекватный президент сделает, чтобы сохранить транзит? отдаст всю страну ВВХ оптом?


Я не копал глубоко, но пока с украинской стороны дальше разговора ничего не идет.
Здать в аренду украинскую трубу даже за 500 млн.дол. с 2020.
Все равно если дальше так и будет, с 2020 металоллом, порежут и купят пару джипов.
Государству Украина будет перепадать дырка от бублика.
Но шеколадному барону это не нужно, он глобальными делами занимается, там церкви обьеденяет-разъеденяет и т.д. То есть глубоко думает человек, на перспективу :D

МОДЕРАЦИЯ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 00:34

  airmax78 написав:
  Tribeca написав:Может и нет ни одной, но ведь могли бы быть!

Так ведь хочется!

Жаль что вы меня вывели на чистую воду

Все вас обижают, а я поддержу. Потому что тоже купил прелесть, а мне никто не верит. Это очень больно, когда никто не верит. Чувствуешь себя изгоем.

а я вообще всё вру про инвестиции и мне все верят... фигня какая то....
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 00:37

  Serg-ik написав:
Состоявшиеся вечером во вторник, 22 мая, переговоры спикера Верховной Рады Андрея Парубия с представителями Международного валютного фонда и Венецианской комиссии по законопроекту об Антикоррупционном суде оказались безрезультатными.


Среда, 23 Мая 2018, 12:44
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов объединится и проголосовать за закон об Антикоррупционном суде


23 мая 2018, 10:59
Блок Петра Порошенко собирает срочный совет фракции, чтобы обсудить ситуацию с принятием законопроекта об антикоррупционном суде, сказал интернет-изданию LB.ua источник в руководстве фракции БПП.

Как думаете, доллар и недвига следом отреагируют на такие события?

Могут быть досрочные выборы в ВРУ на осень.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 00:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как ни крути впереди три месяца стабильности.
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