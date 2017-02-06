Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Так что без нового адекватного президента ждем забитых окон. Все как я предсказывал.
что новый адекватный президент сделает, чтобы сохранить транзит? отдаст всю страну ВВХ оптом?
Я не копал глубоко, но пока с украинской стороны дальше разговора ничего не идет. Здать в аренду украинскую трубу даже за 500 млн.дол. с 2020. Все равно если дальше так и будет, с 2020 металоллом, порежут и купят пару джипов. Государству Украина будет перепадать дырка от бублика. Но шеколадному барону это не нужно, он глобальными делами занимается, там церкви обьеденяет-разъеденяет и т.д. То есть глубоко думает человек, на перспективу
МОДЕРАЦИЯ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Состоявшиеся вечером во вторник, 22 мая, переговоры спикера Верховной Рады Андрея Парубия с представителями Международного валютного фонда и Венецианской комиссии по законопроекту об Антикоррупционном суде оказались безрезультатными.
Среда, 23 Мая 2018, 12:44 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов объединится и проголосовать за закон об Антикоррупционном суде
23 мая 2018, 10:59 Блок Петра Порошенко собирает срочный совет фракции, чтобы обсудить ситуацию с принятием законопроекта об антикоррупционном суде, сказал интернет-изданию LB.ua источник в руководстве фракции БПП.
Как думаете, доллар и недвига следом отреагируют на такие события?
Могут быть досрочные выборы в ВРУ на осень.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos