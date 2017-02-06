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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1177117811791180

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:52

Оранжевый-хит сезона в стоимости валюты или объёмах продаж и ценах рынка недвижимости (гривна)?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 09:00

  Оранжевый-хит сезона написав:Как ни крути впереди три месяца стабильности.

Валютная турбулентность начнётся раньше чем 24 августа
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:02

  Serg-ik написав:J_P
Добавлено: 23.11.2017
Обновлено: 18.05.2018
https://rieltor.ua/flats-sale/view/8252555/
на ОЛХ и на этой ссылке в окно виден снег. Явно не майский
ссылку на 8 ноября не нашёл

Чтобы зря не ломать копья, подождем месячишку - не снимут объявление (а квартира вроде бы под задатком), - значит замануха.
Снимут - значит покупателю повезло.

П.С. Кстати, не совсем по теме ветки, но близко:
Моя дизайнер заканчивает ремонт 1К в "Мiсто Квiтiв". Общая сумма (ремонт+мебель+техника) = около 15К.
Говорит что все среднего уровня. Я в шоке. Пригласила на просмотр и обещала переслать файл со сметой.
Кстати, квартиру в котловане покупала около 24К с рассрочкой платежа. Сейчас рыночная цена примерно 30-33К.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:Я в шоке.

а что, когда -то было дешевле? подорожало в валюте в сравнении с 2013?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:30

Как живет средний класс в Берлине

https://www.youtube.com/watch?v=74r1oq0pQ4g

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:38

  J_P написав:Моя дизайнер заканчивает ремонт 1К в "Мiсто Квiтiв". Общая сумма (ремонт+мебель+техника) = около 15К.
Говорит что все среднего уровня. Я в шоке. Пригласила на просмотр и обещала переслать файл со сметой.
Кстати, квартиру в котловане покупала около 24К с рассрочкой платежа. Сейчас рыночная цена примерно 30-33К.

Может и не вложится. :D Цены отделочников растут.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:47

  kingkongovets написав:Как живет средний класс в Берлине

https://www.youtube.com/watch?v=74r1oq0pQ4g

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Где средний класс?
Понаехи + студенты
По Трибекиной классификации, это рабы, единственный смысл существования которых платить лендлорду.
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