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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 тра, 2018 08:52
Оранжевый-хит сезона в стоимости валюты или объёмах продаж и ценах рынка недвижимости (гривна)?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 24 тра, 2018 09:00
Валютная турбулентность начнётся раньше чем 24 августа
Всё IMHO
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:02
Чтобы зря не ломать копья, подождем месячишку - не снимут объявление (а квартира вроде бы под задатком), - значит замануха.
Снимут - значит покупателю повезло.
П.С. Кстати, не совсем по теме ветки, но близко:
Моя дизайнер заканчивает ремонт 1К в "Мiсто Квiтiв". Общая сумма (ремонт+мебель+техника) = около 15К.
Говорит что все среднего уровня. Я в шоке. Пригласила на просмотр и обещала переслать файл со сметой.
Кстати, квартиру в котловане покупала около 24К с рассрочкой платежа. Сейчас рыночная цена примерно 30-33К.
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:30
Как живет средний класс в Берлине
нравится?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:38
Может и не вложится. Цены отделочников растут.
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:47
Где средний класс?
Понаехи + студенты
По Трибекиной классификации, это рабы, единственный смысл существования которых платить лендлорду.
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