Додано: Чет 24 тра, 2018 11:50

UA написав: kingkongovets написав: Как живет средний класс в Берлине



https://www.youtube.com/watch?v=74r1oq0pQ4g



нравится? Как живет средний класс в Берлиненравится?

Где средний класс?

Понаехи + студенты

По Трибекиной классификации, это рабы, единственный смысл существования которых платить лендлорду. Где средний класс?Понаехи + студентыПо Трибекиной классификации, это рабы, единственный смысл существования которых платить лендлорду.



все претензии к одувану)

вероятно он имел в виду доход - айтишник, ученый, врач это вполне себе средний класс по уровню доходов все претензии к одувану)вероятно он имел в виду доход - айтишник, ученый, врач это вполне себе средний класс по уровню доходов

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.