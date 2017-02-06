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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 тра, 2018 11:43
просто ти сержик не схожий на рила чи троля. тобі теж під 40 та діти.
зарплати в Києві чи умовному Конотопі для робочого класу приблизно однакові, інфраструктура теж. а різниця ціни на житло в 10 ДЕСЯТЬ разів мінімум!!! я вже не говорю про екологію та комфорт життя
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Васенька
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Додано: Чет 24 тра, 2018 11:47
Васенька написав:
зарплати в Києві чи умовному Конотопі для робочого класу приблизно однакові
На вашу біду я знайомий з ситуацією в Конотопі. То скажу - це повна дурня. Половина того самого Конотопу катається електричками у Київ на роботу, бо навіть охоронцем чи працівником на кухні десь в Пузатій Хаті зароблять в рази більше ніж в Конотопі, і при цьому в Києві знайти роботу можна, а от в Контопі - ні. І те саме з усіма аналогами - депресивними містечками
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Додано: Чет 24 тра, 2018 11:50
UA написав:
Где средний класс?
Понаехи + студенты
По Трибекиной классификации, это рабы, единственный смысл существования которых платить лендлорду.
все претензии к одувану)
вероятно он имел в виду доход - айтишник, ученый, врач это вполне себе средний класс по уровню доходов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 11:51
просрати??? за гроші достатні на купівлю цікавої сержику квартири в столиці він зможе прожити 20 ДВАДЦЯТЬ років на периферії навіть не працюючи при однаковому рівні витрат з теперішніми..
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Васенька
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Додано: Чет 24 тра, 2018 11:55
Васенька написав:
просрати??? за гроші достатні на купівлю цікавої сержику квартири в столиці він зможе прожити 20 ДВАДЦЯТЬ років на периферії навіть не працюючи при однаковому рівні витрат з теперішніми..
Отож, це так і називається - просрати.
При тому, що погіршиться якість життя, через недоступніть таких благ цивілізації, як та ж адекватна медицина, фактично повна відсутність якогось культурного життя
За умовні 20 років спустить всі заощадження, залишить дітей без нормлаьної освіти і без якогось капіталу, лиш з хатою на периферії в дупі світу і сам на пенсії лишиться жебраком.
Ото заради цього треба було першу половину життя заробляти?
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Додано: Чет 24 тра, 2018 11:57
Serg-ik написав: J_P написав:
Я в шоке.
а что, когда -то было дешевле? подорожало в валюте в сравнении с 2013?
Про 2013 не знаю. Знаю что в начале 2008-го ремонт очень среднего уровня 1К 35 кв.м. обошелся знакомой около 17 с польской мебелью BRW.
Но все познается в сравнении. Знакомый поляк делал ремонт в 1К в конце 2014 начале 2015 (плюс/минус пару месяцев) на Малиновского 8. Уровень ремонта и обстановки - достаточно высокий (испания-италия-германия). Был в гостях, видел. Все достаточно модное, не с распродаж. Общая затраченная сумма по его словам - 17 с копейками.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 12:03
UA написав: J_P написав:
Моя заканчивает ремонт 1К. Общая сумма (ремонт+мебель+техника) 15К.
Говорит что все среднего уровня. Я в шоке.
Может и не вложится. Цены отделочников растут.
Пару дней назад видел работу плиточника, понравилось, неспешный, но очень аккуратен вдеталях. Спросил- 185грн/метр, я в шоке. Но выяснилось, что в эту цену входит все, в т.ч модная сейчас подрезка, отверстия без ограничений итд. Вот только не уточнил про потолки..
Позвоню своему-ка, уточню, почем сейчас у него.
Востаннє редагувалось antonivs3
в Чет 24 тра, 2018 12:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 12:05
ніякої різниці в інфраструктурі між Києвом та містом в 50000-100000 населення в пару годин їзди немає. всі тіж самі супермаркети, лікарні, школи, трц та стадіони. все ДЕШЕВШЕ але НЕМАЄ пробок та черг!!! і краща екологія
стосовно зарплат Київ чи Конотоп:
1.охоронник атб. зарплата однакова.
2. інженер авіації. Антонова та вертолітний в Конотопі зрівняєм. теж майже те саме.
3. медсестра чи вчитель. теж однаково.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 12:13
Васенька написав:
ніякої різниці в інфраструктурі між Києвом та містом в 50000-100000 населення в пару годин їзди немає. всі тіж самі супермаркети, лікарні, школи, трц та стадіони.
Повна дурня. Особливо що стосується лікарень. Медицина в невеликих містах фактично відсутня.
Школи - бувають достатьо непогані
Супермаркети - однакові хіба тільки АТБ.
Васенька написав:
стосовно зарплат Київ чи Конотоп:
1.охоронник атб. зарплата однакова.
2. інженер авіації. Антонова та вертолітний в Конотопі зрівняєм. теж майже те саме.
3. медсестра чи вчитель. теж однаково.
Всі три пункти - повнісінька дурня, тут навіть нема про що говорити. Мало того, що самих робочих мість, навіть охоронців, в Конотопі мізер, і якраз всілякими охоронцями, прибиральницями, куховарками і таким іншим звідти іхдять в Київ електричками півміста. Дурниці будеш деінде писати, а в мене там родичі є.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 12:17
Faceless написав:
Супермаркети - однакові хіба тільки АТБ.
а что еще нужно на каждый день? (будни розоочковых виртуальных миллионеров во внимание не беру)
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