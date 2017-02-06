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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1179118011811182

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:18

Столичный горсовет принял решение, которое позволит сдавать в аренду мусоросборники, расположенные в подъездах жилых домов – в том числе, под размещение розничных торговых точек. За три грядущих месяца районные в Киеве госадминистрации (РГА) должны будут инвентаризировать мусоросборники, которых в городе насчитывается около двух тысяч.

................
Напомним, Киевсовет принял за основу проект решения, согласно которому мусоросборники в многоквартирных домах можно было бы передавать в аренду субъектам хозяйствования для “осуществления бытового обслуживания населения, торговли продовольственными и непродовольственными товарами” еще в декабре 2014 года.

http://kievtime.com/vlast/musorosbornyky-raspolozhennye-v-podezdah-budut-sdavat-v-arendu/
Интересно, кто будет арендодателем? И получателем денег.
К сведению, в тарифе на содержание здания нет расходов на ремонт жилья. Наверное эти средства как раз и пустят на ремонт. :mrgreen:
P.S. Свежей колбаски с мусорника не желаете? Крысятинка
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:26

  antonivs3 написав:
  Faceless написав:Супермаркети - однакові хіба тільки АТБ.

а что еще нужно на каждый день? (будни розоочковых виртуальных миллионеров во внимание не беру)

При чем тут миллионеры. Разве что ваши покупки в супермаркетах ограничиваются одними крупами.
Да и в принципе, что тут дальше обсуждать, вброс тролля-дауншифтера? :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:34

а тепер давай по пунктам.
зарплати.
1. охоронець атб отримує 8500 за 16 змін з 8.00 до 20.00 що в Києві що на периферії ( друг директор атб в лубнах, інфа з перших рук).
2. інженер Антонова теж не отримує більше 10000-12000, в Конотопі можливо на пару тисяч менше.
3. вчителі та лікарі бюджетники з однаковою оплатою.
Лікарня: ти підеш в державну в Києві? до пенсів та бомжів???
а кинувши 500-1000грн в наприклад Конотопі ти вже ВІП.
Освіта: краще навчатися в периферійній гімназії ніж в бидлошколі Києва.
Культура: пару годин швидкісною електричкою за ВАН ДОЛЛЯР і ти в центрі Києва...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:45

  Serg-ik написав:
Столичный горсовет принял решение, которое позволит сдавать в аренду мусоросборники, расположенные в подъездах жилых домов – в том числе, под размещение розничных торговых точек. За три грядущих месяца районные в Киеве госадминистрации (РГА) должны будут инвентаризировать мусоросборники, которых в городе насчитывается около двух тысяч.

................
Напомним, Киевсовет принял за основу проект решения, согласно которому мусоросборники в многоквартирных домах можно было бы передавать в аренду субъектам хозяйствования для “осуществления бытового обслуживания населения, торговли продовольственными и непродовольственными товарами” еще в декабре 2014 года.

http://kievtime.com/vlast/musorosbornyky-raspolozhennye-v-podezdah-budut-sdavat-v-arendu/
Интересно, кто будет арендодателем? И получателем денег.
К сведению, в тарифе на содержание здания нет расходов на ремонт жилья. Наверное эти средства как раз и пустят на ремонт. :mrgreen:
P.S. Свежей колбаски с мусорника не желаете? Крысятинка


Беда.... А что делать пользователям совкошлака, у которых оно не воняет и не течет? Как пить дать, отрежут, шоб сдать эти 6 квадратов за кучу денег же :D С другой стороны, можно будет почувствовать себя жителем ЖК Манхеттен, таская мешки мусора в лифте :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Васенька написав:а кинувши 500-1000грн в наприклад Конотопі ти вже ВІП.
Освіта: краще навчатися в периферійній гімназії ніж в бидлошколі Києва.
Культура: пару годин швидкісною електричкою за ВАН ДОЛЛЯР і ти в центрі Києва...

Васенька, есть уверенность, что у конотопского врача квалификация соответствующая? Мож он пациента видит раз в месяц и потому разучился лечить.
Пока Вы на электричке будете ехать, я спектакль посмотрю и домой вернусь
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:07

  antonivs3 написав:
  Faceless написав:Супермаркети - однакові хіба тільки АТБ.

а что еще нужно на каждый день? (будни розоочковых виртуальных миллионеров во внимание не беру)

Какие миллионеры? Ему, важно, чтоб Мальвины наконец-то увидели в нем "городського парня". :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:07

  Faceless написав:
  Васенька написав:зарплати в Києві чи умовному Конотопі для робочого класу приблизно однакові

На вашу біду я знайомий з ситуацією в Конотопі. То скажу - це повна дурня. Половина того самого Конотопу катається електричками у Київ на роботу, бо навіть охоронцем чи працівником на кухні десь в Пузатій Хаті зароблять в рази більше ніж в Конотопі, і при цьому в Києві знайти роботу можна, а от в Контопі - ні. І те саме з усіма аналогами - депресивними містечками

На вашу біду, Фейслес, крім рожевоокулярного Києва - є ще й інша Україна.
В провінції постійна ЗП 3000 грн/міс - то вже велике благо, яке мають далеко не всі.

Фейслес, а Ви в курсі, що за кордон - на заробітки :evil: - виїхало 5-7 млн українців і що потік продовжується?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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