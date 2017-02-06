Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Столичный горсовет принял решение, которое позволит сдавать в аренду мусоросборники, расположенные в подъездах жилых домов – в том числе, под размещение розничных торговых точек. За три грядущих месяца районные в Киеве госадминистрации (РГА) должны будут инвентаризировать мусоросборники, которых в городе насчитывается около двух тысяч.
................ Напомним, Киевсовет принял за основу проект решения, согласно которому мусоросборники в многоквартирных домах можно было бы передавать в аренду субъектам хозяйствования для “осуществления бытового обслуживания населения, торговли продовольственными и непродовольственными товарами” еще в декабре 2014 года.
а тепер давай по пунктам. зарплати. 1. охоронець атб отримує 8500 за 16 змін з 8.00 до 20.00 що в Києві що на периферії ( друг директор атб в лубнах, інфа з перших рук). 2. інженер Антонова теж не отримує більше 10000-12000, в Конотопі можливо на пару тисяч менше. 3. вчителі та лікарі бюджетники з однаковою оплатою. Лікарня: ти підеш в державну в Києві? до пенсів та бомжів??? а кинувши 500-1000грн в наприклад Конотопі ти вже ВІП. Освіта: краще навчатися в периферійній гімназії ніж в бидлошколі Києва. Культура: пару годин швидкісною електричкою за ВАН ДОЛЛЯР і ти в центрі Києва...
Столичный горсовет принял решение, которое позволит сдавать в аренду мусоросборники, расположенные в подъездах жилых домов – в том числе, под размещение розничных торговых точек. За три грядущих месяца районные в Киеве госадминистрации (РГА) должны будут инвентаризировать мусоросборники, которых в городе насчитывается около двух тысяч.
................ Напомним, Киевсовет принял за основу проект решения, согласно которому мусоросборники в многоквартирных домах можно было бы передавать в аренду субъектам хозяйствования для “осуществления бытового обслуживания населения, торговли продовольственными и непродовольственными товарами” еще в декабре 2014 года.
Беда.... А что делать пользователям совкошлака, у которых оно не воняет и не течет? Как пить дать, отрежут, шоб сдать эти 6 квадратов за кучу денег же С другой стороны, можно будет почувствовать себя жителем ЖК Манхеттен, таская мешки мусора в лифте
Васенька написав:а кинувши 500-1000грн в наприклад Конотопі ти вже ВІП. Освіта: краще навчатися в периферійній гімназії ніж в бидлошколі Києва. Культура: пару годин швидкісною електричкою за ВАН ДОЛЛЯР і ти в центрі Києва...
Васенька, есть уверенность, что у конотопского врача квалификация соответствующая? Мож он пациента видит раз в месяц и потому разучился лечить. Пока Вы на электричке будете ехать, я спектакль посмотрю и домой вернусь
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Faceless написав:Супермаркети - однакові хіба тільки АТБ.
а что еще нужно на каждый день? (будни розоочковых виртуальных миллионеров во внимание не беру)
Какие миллионеры? Ему, важно, чтоб Мальвины наконец-то увидели в нем "городського парня".
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Васенька написав:зарплати в Києві чи умовному Конотопі для робочого класу приблизно однакові
На вашу біду я знайомий з ситуацією в Конотопі. То скажу - це повна дурня. Половина того самого Конотопу катається електричками у Київ на роботу, бо навіть охоронцем чи працівником на кухні десь в Пузатій Хаті зароблять в рази більше ніж в Конотопі, і при цьому в Києві знайти роботу можна, а от в Контопі - ні. І те саме з усіма аналогами - депресивними містечками
На вашу біду, Фейслес, крім рожевоокулярного Києва - є ще й інша Україна. В провінції постійна ЗП 3000 грн/міс - то вже велике благо, яке мають далеко не всі.
Фейслес, а Ви в курсі, що за кордон - на заробітки - виїхало 5-7 млн українців і що потік продовжується?