RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 118111821183118411851186>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:38

  vano80 написав:Беда.... А что делать пользователям совкошлака, у которых оно не воняет и не течет? Как пить дать, отрежут, шоб сдать эти 6 квадратов за кучу денег же :D С другой стороны, можно будет почувствовать себя жителем ЖК Манхеттен, таская мешки мусора в лифте :mrgreen:

Не говорите только, что у вас мусоропровод до сих пор работает. Я был уверен, что последний мусоропровод в Киеве заварили в 1999 году. Если у вас в доме мусоропровод работает, то, конечно, это совсем другое дело. Такое отдавать нельзя - там же можно разводить вот такое и продавать по всему миру за валюту:
airmax78
 
Повідомлень: 24540
З нами з: 25.10.12
Подякував: 657 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Васенька, есть уверенность, что у конотопского врача квалификация соответствующая? Мож он пациента видит раз в месяц и потому разучился лечить.
Пока Вы на электричке будете ехать, я спектакль посмотрю и домой вернусь

Справедливости ради, Вы на спектакли, наверное, хорошо, если раз в месяц ходите. Можно и съездить если что.
А вообще всё зависит от конкретного человека. Как по мне, вид на луга-деревья на Десне (как у младшего поколения семейства Захара) и далее до Вышгорода лучше чем на «огни большого города» (прицентральные дома), хотя общественное мнение в теме думает иначе.
К «коробочкам с человеками» (ака ТРЦ) тоже индифферентен: в «Дрим Дaун» хожу только в Новус за продуктами + когда раз в сезон из шмотья что-то купить или в кино иногда. Хотя у меня он под домом. Ради это можно и в «мегаполис» приехать из провинции.
Аналогично и про врачей (всё, что серьёзнее гриппа) – от Шостки до Киева 3,5 часа езды в более-менее удобном поезде, к примеру, а это уже почти граница с Рашей.
В общем, о дауншифтинге тоже думал, но пока всё – голая теория. В первую очередь – вопрос в стабильном источнике более-менее сносного дохода.

Но, насколько я понял от общения с понаехами, для большинства мотивация понаехальства – приобщение к «огням большого города». Люди реально живут без перспектив в съёмных комнатах, зарабатывая на семью 14-17 килогрн до аренды, но, блин, не хотят даже в более дешёвый район съехать. Работают охранниками, ХЗ кем ещё, отдают пол з/п «лендлордам» – в то время как в дебрях Черниговской области сын знакомого профессионально занимается пасекой и поднимает 400-450 грн за 3л банку мёда (продаёт через и-нет). В результате есть и смартфон, и трактор в семье, и о машине думает и т.п.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1088
З нами з: 29.11.16
Подякував: 195 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:53

Суровые будни суровой страны

https://newsone.ua/news/accidents/strel ... telem.html
видос
https://www.facebook.com/rootspamer/vid ... 741757189/
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1293
З нами з: 07.08.17
Подякував: 589 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:00

  Васенька написав:а тепер давай по пунктам.
зарплати.
1. охоронець атб отримує 8500 за 16 змін з 8.00 до 20.00 що в Києві що на периферії ( друг директор атб в лубнах, інфа з перших рук).

Клоун,в Ирпене 5 с хвостиком платят,а он заговорил об ипенях мира)))

Может лучше мамка к миске с супом позовёт,больше пользы будет,а то страшно за ветку,все школьники возомнили себя стратегами и знатоками жизни :lol:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9629
З нами з: 30.12.09
Подякував: 231 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:00

фейлесс! 4 долляра коштує плацкарт з Києва в самий край України, типу Карпат, Херсона чи даунбаса.
Антонова в Києві теж майже мертвий
:( родич якраз там і робив, а його жінка вчитель.
а їздять на Київ працювати ПОДОБОВО! так як 2-3години з типу Конотопа = з троещини на борщагу в час пік.
тиж сам понаєх звідки? житла як розумію свого немає? жінки та дітей теж? а років тобі напевно як мені 30+? :)
Васенька
 
Повідомлень: 542
З нами з: 20.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:02

для сомика! з травня піднявся оклад в атб!!! до того було 6500 за 16 змін для охоронця. друг ДИРЕКТОР АТБ в лубнах...
Васенька
 
Повідомлень: 542
З нами з: 20.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:03

  Faceless написав:
Пару годин (а точніше 3-4) швидкісною електричкою туди й назад - не за ван доляр, а за 3-4, плюс прив'язка до розкладу - фактично відпадає будь-яке культутне життя. Хоча звідки тобі знати що це таке :mrgreen:

А шо это за еще культурная жизнь у пересечника? Я куянин столбовой, заработок чуть выше Киевского гостата, житлом-гаражом обеспечен, дети, спасибо куму, тоже, для оренды тоже прикуплено. Откладывать удается не более среднего гостата Украины. Никакой такой культурной жизни- театром не интересуюсь, на жизнь кабацкую нет грошей, на любовницу нет грошей, на отдых нет грошей и заграна и грошей, из разлечений красные ценники и дача с удобствами и утехами в кустах
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 24 тра, 2018 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1293
З нами з: 07.08.17
Подякував: 589 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:05

  antonivs3 написав:https://newsone.ua/news/accidents/streljali-blokirovali-brali-na-taran-pod-kievom-politsejskie-paru-minut-po-kruhu-honjalis-za-narushitelem.html
видос
https://www.facebook.com/rootspamer/vid ... 741757189/

Ребят, ну договорились же не тащить в ветку всякое зрадофильство. Это очередное "полиция - лохи, ни хрена работать не умеют, то ли дело была милиция >>> Порох ведет страну в пропасть"
airmax78
 
Повідомлень: 24540
З нами з: 25.10.12
Подякував: 657 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:06

airmax78 нет никакого зрадофильства- это просто смешно, не нужна в каждой шутке искать щупальце, хотя оно конечно везде есть, однозначно.
не обязательно же дописывать под видео камменты с содержанием "полиция лохи, #порохсдалстрану" итд, можно просто посмотреть и улыбнуться
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 24 тра, 2018 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1293
З нами з: 07.08.17
Подякував: 589 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:09

  antonivs3 написав:airmax78 нет никакого зрадофильства- это просто смешно, не нужна в каждой шутке искаь щупальце, хотя оно есть везде, однозначно.

Это вам так кажется. Мне уже фейсбук противно открывать. Обстрел под Талаковкой. ВСУ, типа, не отвечает (хотя, вроде, пишут, что в Мариуполе слышно канонаду). Комменты: "Сцуко генералы предатели. Нацию уничтожают! Зато у Пороха все в шоколаде!" И понеслось г0вно по трубам.
airmax78
 
Повідомлень: 24540
З нами з: 25.10.12
Подякував: 657 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 118111821183118411851186>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, Васенька і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1074, 1075, 1076
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10757 1953562
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 11:41
Iskander
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 83966
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23551
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4898)
24.05.2018 15:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.