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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 тра, 2018 13:38
vano80 написав:
Беда.... А что делать пользователям совкошлака, у которых оно не воняет и не течет? Как пить дать, отрежут, шоб сдать эти 6 квадратов за кучу денег же
С другой стороны, можно будет почувствовать себя жителем ЖК Манхеттен, таская мешки мусора в лифте
Не говорите только, что у вас мусоропровод до сих пор работает. Я был уверен, что последний мусоропровод в Киеве заварили в 1999 году. Если у вас в доме мусоропровод работает, то, конечно, это совсем другое дело. Такое отдавать нельзя - там же можно разводить вот такое и продавать по всему миру за валюту:
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Додано: Чет 24 тра, 2018 13:46
Serg-ik написав:
Васенька, есть уверенность, что у конотопского врача квалификация соответствующая? Мож он пациента видит раз в месяц и потому разучился лечить.
Пока Вы на электричке будете ехать, я спектакль посмотрю и домой вернусь
Справедливости ради, Вы на спектакли, наверное, хорошо, если раз в месяц ходите. Можно и съездить если что.
А вообще всё зависит от конкретного человека. Как по мне, вид на луга-деревья на Десне (как у младшего поколения семейства Захара) и далее до Вышгорода лучше чем на «огни большого города» (прицентральные дома), хотя общественное мнение в теме думает иначе.
К «коробочкам с человеками» (ака ТРЦ) тоже индифферентен: в «Дрим Дaун» хожу только в Новус за продуктами + когда раз в сезон из шмотья что-то купить или в кино иногда. Хотя у меня он под домом. Ради это можно и в «мегаполис» приехать из провинции.
Аналогично и про врачей (всё, что серьёзнее гриппа) – от Шостки до Киева 3,5 часа езды в более-менее удобном поезде, к примеру, а это уже почти граница с Рашей.
В общем, о дауншифтинге тоже думал, но пока всё – голая теория. В первую очередь – вопрос в стабильном источнике более-менее сносного дохода.
Но, насколько я понял от общения с понаехами, для большинства мотивация понаехальства – приобщение к «огням большого города». Люди реально живут без перспектив в съёмных комнатах, зарабатывая на семью 14-17 килогрн до аренды, но, блин, не хотят даже в более дешёвый район съехать. Работают охранниками, ХЗ кем ещё, отдают пол з/п «лендлордам» – в то время как в дебрях Черниговской области сын знакомого профессионально занимается пасекой и поднимает 400-450 грн за 3л банку мёда (продаёт через и-нет). В результате есть и смартфон, и трактор в семье, и о машине думает и т.п.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 13:53
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Чет 24 тра, 2018 14:00
Васенька написав:
а тепер давай по пунктам.
зарплати.
1. охоронець атб отримує 8500 за 16 змін з 8.00 до 20.00 що в Києві що на периферії ( друг директор атб в лубнах, інфа з перших рук).
Клоун,в Ирпене 5 с хвостиком платят,а он заговорил об ипенях мира)))
Может лучше мамка к миске с супом позовёт,больше пользы будет,а то страшно за ветку,все школьники возомнили себя стратегами и знатоками жизни
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Додано: Чет 24 тра, 2018 14:00
фейлесс! 4 долляра коштує плацкарт з Києва в самий край України, типу Карпат, Херсона чи даунбаса.
Антонова в Києві теж майже мертвий
родич якраз там і робив, а його жінка вчитель.
а їздять на Київ працювати ПОДОБОВО! так як 2-3години з типу Конотопа = з троещини на борщагу в час пік.
тиж сам понаєх звідки? житла як розумію свого немає? жінки та дітей теж? а років тобі напевно як мені 30+?
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Додано: Чет 24 тра, 2018 14:02
для сомика! з травня піднявся оклад в атб!!! до того було 6500 за 16 змін для охоронця. друг ДИРЕКТОР АТБ в лубнах...
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Додано: Чет 24 тра, 2018 14:03
Faceless написав:
Пару годин (а точніше 3-4) швидкісною електричкою туди й назад - не за ван доляр, а за 3-4, плюс прив'язка до розкладу - фактично відпадає будь-яке культутне життя. Хоча звідки тобі знати що це таке
А шо это за еще культурная жизнь у пересечника? Я куянин столбовой, заработок чуть выше Киевского гостата, житлом-гаражом обеспечен, дети, спасибо куму, тоже, для оренды тоже прикуплено. Откладывать удается не более среднего гостата Украины. Никакой такой культурной жизни- театром не интересуюсь, на жизнь кабацкую нет грошей, на любовницу нет грошей, на отдых нет грошей и заграна и грошей, из разлечений красные ценники и дача с удобствами и утехами в кустах
Востаннє редагувалось antonivs3
в Чет 24 тра, 2018 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Чет 24 тра, 2018 14:05
Ребят, ну договорились же не тащить в ветку всякое зрадофильство. Это очередное "полиция - лохи, ни хрена работать не умеют, то ли дело была милиция >>> Порох ведет страну в пропасть"
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Додано: Чет 24 тра, 2018 14:06
airmax78 нет никакого зрадофильства- это просто смешно, не нужна в каждой шутке искать щупальце, хотя оно конечно везде есть, однозначно.
не обязательно же дописывать под видео камменты с содержанием "полиция лохи, #порохсдалстрану" итд, можно просто посмотреть и улыбнуться
Востаннє редагувалось antonivs3
в Чет 24 тра, 2018 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Чет 24 тра, 2018 14:09
antonivs3 написав:airmax78
нет никакого зрадофильства- это просто смешно, не нужна в каждой шутке искаь щупальце, хотя оно есть везде, однозначно.
Это вам так кажется. Мне уже фейсбук противно открывать. Обстрел под Талаковкой. ВСУ, типа, не отвечает (хотя, вроде, пишут, что в Мариуполе слышно канонаду). Комменты: "Сцуко генералы предатели. Нацию уничтожают! Зато у Пороха все в шоколаде!" И понеслось г0вно по трубам.
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