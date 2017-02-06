Додано: Чет 24 тра, 2018 13:46

Serg-ik написав: Васенька, есть уверенность, что у конотопского врача квалификация соответствующая? Мож он пациента видит раз в месяц и потому разучился лечить.

Пока Вы на электричке будете ехать, я спектакль посмотрю и домой вернусь Васенька, есть уверенность, что у конотопского врача квалификация соответствующая? Мож он пациента видит раз в месяц и потому разучился лечить.Пока Вы на электричке будете ехать, я спектакль посмотрю и домой вернусь

Справедливости ради, Вы на спектакли, наверное, хорошо, если раз в месяц ходите. Можно и съездить если что.А вообще всё зависит от конкретного человека. Как по мне, вид на луга-деревья на Десне (как у младшего поколения семейства Захара) и далее до Вышгорода лучше чем на «огни большого города» (прицентральные дома), хотя общественное мнение в теме думает иначе.К «коробочкам с человеками» (ака ТРЦ) тоже индифферентен: в «Дрим Дaун» хожу только в Новус за продуктами + когда раз в сезон из шмотья что-то купить или в кино иногда. Хотя у меня он под домом. Ради это можно и в «мегаполис» приехать из провинции.Аналогично и про врачей (всё, что серьёзнее гриппа) – от Шостки до Киева 3,5 часа езды в более-менее удобном поезде, к примеру, а это уже почти граница с Рашей.В общем, о дауншифтинге тоже думал, но пока всё – голая теория. В первую очередь – вопрос в стабильном источнике более-менее сносного дохода.Но, насколько я понял от общения с понаехами, для большинства мотивация понаехальства – приобщение к «огням большого города». Люди реально живут без перспектив в съёмных комнатах, зарабатывая на семью 14-17 килогрн до аренды, но, блин, не хотят даже в более дешёвый район съехать. Работают охранниками, ХЗ кем ещё, отдают пол з/п «лендлордам» – в то время как в дебрях Черниговской области сын знакомого профессионально занимается пасекой и поднимает 400-450 грн за 3л банку мёда (продаёт через и-нет). В результате есть и смартфон, и трактор в семье, и о машине думает и т.п.