Додано: Чет 24 тра, 2018 14:22

airmax78 а говорят, есть такие люди, которые могут позволить покупать живую женщину хоть 3 раза в неделю...

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!