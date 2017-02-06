Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antonivs3 написав:Никакой такой культурной жизни- театром не интересуюсь, на жизнь кабацкую нет грошей, на любовницу нет грошей, на отдых нет грошей и заграна и грошей, из разлечений красные ценники и дача с удобствами и утехами в кустах
Под «культурной жизнью» народ обычно подразумевает: - побродить по ТРЦ - посидеть в кабаке - оболонская набережная/Крещатик/Мариинка - N-часов в ФБ и прочих «ынтырнэтах» - перед сном – очередной сериальчик (но это не для динозавров) Всё это в «особо культурных случаях» приправляется один-двумя вылазками в месяц на какую-то выставку, «французскую весну» или в театр/на концерт
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
antonivs3 написав:А шо это за еще культурная жизнь у пересечника? Я куянин столбовой, заработок чуть выше Киевского гостата, житлом-гаражом обеспечен, дети, спасибо куму, тоже, для оренды тоже прикуплено. Откладывать удается не более среднего гостата Украины. Никакой такой культурной жизни- театром не интересуюсь, на жизнь кабацкую нет грошей, на любовницу нет грошей, на отдых нет грошей и заграна и грошей, из разлечений красные ценники и дача с удобствами и утехами в кустах
Красиво жить не запретишь. У меня только красные ценники. И то - по воскресеньям только.
Васенька написав:фейлесс! 4 долляра коштує плацкарт з Києва в самий край України, типу Карпат, Херсона чи даунбаса.
Ти в якому році їздив останній раз поїздом? Плацкарт Київ-Конотоп наприклад це 160 грн. Або бомжевозом "3 класу" більше 3 годин
antonivs3 написав:А шо это за еще культурная жизнь у пересечника? Я куянин столбовой, доходы немного выше среднего гостата, житлом-гаражом обеспечен, дети, спасибо куму, тоже, для оренды тоже прикуплено. Откладывать удается не более среднего гостата Украины. Никакой такой культурной жизни- театром не интересуюсь, на жизнь кабацкую нет грошей, на отдых нет грошей и заграна, из разлечений красные ценники и дача с удобствами и утехами в кустах
Всяческие киноклубы и фестивали, концерты, театры и филармония, курсы, тематические клубы и прочее и прочее. Причем как правило это совсем недорого
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Всяческие киноклубы и фестивали, концерты, театры и филармония, курсы, тематические клубы и прочее и прочее. Причем как правило это совсем недорого
Реальность:
Рыба-сом написав:- побродить по ТРЦ - посидеть в кабаке - оболонская набережная/Крещатик/Мариинка - N-часов в ФБ и прочих «ынтырнэтах» - перед сном – очередной сериальчик (но это не для динозавров) Всё это в «особо культурных случаях» приправляется один-двумя вылазками в месяц на какую-то выставку, «французскую весну» или в театр/на концерт
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
то ти так фейлесс і не розказав про себе! я розумію що соромно бути лузером ну то твоє життя а стосовно цін на жд то пару днів тому їздив в Одесу плацкартом з гребінки аж за 3 долляра і це навіть з постелью. рекомендую сайт uz.gov.ua вводиш напрям і бачиш РЕАЛЬНІ ЦІНИ на квитки...