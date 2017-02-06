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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antonivs3 написав:Никакой такой культурной жизни- театром не интересуюсь, на жизнь кабацкую нет грошей, на любовницу нет грошей, на отдых нет грошей и заграна и грошей, из разлечений красные ценники и дача с удобствами и утехами в кустах

Под «культурной жизнью» народ обычно подразумевает:
- побродить по ТРЦ
- посидеть в кабаке
- оболонская набережная/Крещатик/Мариинка
- N-часов в ФБ и прочих «ынтырнэтах»
- перед сном – очередной сериальчик (но это не для динозавров)
Всё это в «особо культурных случаях» приправляется один-двумя вылазками в месяц на какую-то выставку, «французскую весну» или в театр/на концерт
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:16

  antonivs3 написав:А шо это за еще культурная жизнь у пересечника? Я куянин столбовой, заработок чуть выше Киевского гостата, житлом-гаражом обеспечен, дети, спасибо куму, тоже, для оренды тоже прикуплено. Откладывать удается не более среднего гостата Украины. Никакой такой культурной жизни- театром не интересуюсь, на жизнь кабацкую нет грошей, на любовницу нет грошей, на отдых нет грошей и заграна и грошей, из разлечений красные ценники и дача с удобствами и утехами в кустах

Красиво жить не запретишь. У меня только красные ценники. И то - по воскресеньям только.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Васенька написав:фейлесс! 4 долляра коштує плацкарт з Києва в самий край України, типу Карпат, Херсона чи даунбаса.

Ти в якому році їздив останній раз поїздом? Плацкарт Київ-Конотоп наприклад це 160 грн. Або бомжевозом "3 класу" більше 3 годин
  antonivs3 написав:А шо это за еще культурная жизнь у пересечника? Я куянин столбовой, доходы немного выше среднего гостата, житлом-гаражом обеспечен, дети, спасибо куму, тоже, для оренды тоже прикуплено. Откладывать удается не более среднего гостата Украины. Никакой такой культурной жизни- театром не интересуюсь, на жизнь кабацкую нет грошей, на отдых нет грошей и заграна, из разлечений красные ценники и дача с удобствами и утехами в кустах

Всяческие киноклубы и фестивали, концерты, театры и филармония, курсы, тематические клубы и прочее и прочее. Причем как правило это совсем недорого
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:22

airmax78 а говорят, есть такие люди, которые могут позволить покупать живую женщину хоть 3 раза в неделю...
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:24

Re: модераторы есть на форуме???

  antonivs3 написав:airmax78 а говорят, есть такие люди, которые могут позволить покупать живую женщину хоть 3 раза в неделю...

может пора уже это закончить !?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:27

Культурная жизнь "пэрэчисного кыянына"

Ожидание:
  Faceless написав:Всяческие киноклубы и фестивали, концерты, театры и филармония, курсы, тематические клубы и прочее и прочее. Причем как правило это совсем недорого


Реальность:
  Рыба-сом написав:- побродить по ТРЦ
- посидеть в кабаке
- оболонская набережная/Крещатик/Мариинка
- N-часов в ФБ и прочих «ынтырнэтах»
- перед сном – очередной сериальчик (но это не для динозавров)
Всё это в «особо культурных случаях» приправляется один-двумя вылазками в месяц на какую-то выставку, «французскую весну» или в театр/на концерт
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:У меня только красные ценники.

в квартале красных фонарей?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:28

  Прохожий написав:
  antonivs3 написав:airmax78 а говорят, есть такие люди, которые могут позволить покупать живую женщину хоть 3 раза в неделю...

может пора уже это закончить !?

зависть-плохое чувство
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:31

Второй Закончить без состава вагонычей и "ау, модератор" известного разлива на этом хвороме никак не возможно
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 24 тра, 2018 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:31

то ти так фейлесс і не розказав про себе! я розумію що соромно бути лузером ну то твоє життя :)
а стосовно цін на жд то пару днів тому їздив в Одесу плацкартом з гребінки аж за 3 долляра :) і це навіть з постелью. рекомендую сайт uz.gov.ua вводиш напрям і бачиш РЕАЛЬНІ ЦІНИ на квитки...
Васенька
 
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