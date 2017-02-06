В 2010 году квартиры будут стоить по 10 тысяч?

На рынке недвижимости Украины с учетом падение курса гривны, ожидают не обвал, а полный провал. Стоимость "вторички", по мнению риелторов, рухнет минимум в 2-3 раза. И это далеко не предел. Ведь спрос на жилье сейчас - нулевой. На аренду цены уже упали вдвое, но клиентов от этого больше не стало.

Директор Центра "Мегокон-В" Владимир Винокур заявляет: "Если отличная 1-комнатная квартира стоила до кризиса $100 тысяч, то сейчас ее нужно выставлять максимум за $50 тысяч, с учетом двукратного падения курса гривни по отношению к доллару за это время с 1$/5гр. до 1$/10 грн. Арендодателям рекомендуется забыть былые времена и сдавать "однокомнатки" не по $500-600, как перед кризисом, а по $250-300: с учетом роста курса доллара, на руки получите те же 2,5-3 тыс. грн. И это еще много, если взять во внимание что спрос упал в 2 раза, а предложение на столько же выросло.



Гости, лишившиеся работы, "покидают" Киев, поэтому количество предложения растет, а цены падают. А что касается продажи, то даже цена в $50 тысяч за 1-комнатную вряд ли заинтересует клиентов - денег у людей нет, как и возможностей взять их в кредит".



Между тем директор АН "Аякс" Борис Егизарян считает: "$30—40 тысяч за "честную единичку" вскоре станут правилом, это реалии кризиса. Аренда до февраля должна еще подешеветь на 20%, то есть "единичку" можно будет снять за $200".

Тем, кто снимает квартиру, эксперты рекомендуют предложить хозяевам зафиксировать цены в гривне. Если хозяева отказываются — собирайте вещички и переезжайте к более сговорчивым и лояльным. Предложения сейчас валом.



Что касается тех, кто владеет достаточным количеством финансовых средств чтобы купить квартиру, им эксперты советуют не спешить с покупкой. Весной-летом цены упадут на уровень 2003 года - "единичка" около 20 тысяч, "двушка" - 40 тысяч. А если рынок ипотечного кредитования к тому времени не оживет (а все идет к тому), то уже осенью квартиры будут продаваться по ценам 2000-2001 года – 10-15 тысяч за "единичку", 15-25 за "двушку".

