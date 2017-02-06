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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1183118411851186>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:32

Ретро
В 2010 году квартиры будут стоить по 10 тысяч?
На рынке недвижимости Украины с учетом падение курса гривны, ожидают не обвал, а полный провал. Стоимость "вторички", по мнению риелторов, рухнет минимум в 2-3 раза. И это далеко не предел. Ведь спрос на жилье сейчас - нулевой. На аренду цены уже упали вдвое, но клиентов от этого больше не стало.
Директор Центра "Мегокон-В" Владимир Винокур заявляет: "Если отличная 1-комнатная квартира стоила до кризиса $100 тысяч, то сейчас ее нужно выставлять максимум за $50 тысяч, с учетом двукратного падения курса гривни по отношению к доллару за это время с 1$/5гр. до 1$/10 грн. Арендодателям рекомендуется забыть былые времена и сдавать "однокомнатки" не по $500-600, как перед кризисом, а по $250-300: с учетом роста курса доллара, на руки получите те же 2,5-3 тыс. грн. И это еще много, если взять во внимание что спрос упал в 2 раза, а предложение на столько же выросло.

Гости, лишившиеся работы, "покидают" Киев, поэтому количество предложения растет, а цены падают. А что касается продажи, то даже цена в $50 тысяч за 1-комнатную вряд ли заинтересует клиентов - денег у людей нет, как и возможностей взять их в кредит".

Между тем директор АН "Аякс" Борис Егизарян считает: "$30—40 тысяч за "честную единичку" вскоре станут правилом, это реалии кризиса. Аренда до февраля должна еще подешеветь на 20%, то есть "единичку" можно будет снять за $200".
Тем, кто снимает квартиру, эксперты рекомендуют предложить хозяевам зафиксировать цены в гривне. Если хозяева отказываются — собирайте вещички и переезжайте к более сговорчивым и лояльным. Предложения сейчас валом.

Что касается тех, кто владеет достаточным количеством финансовых средств чтобы купить квартиру, им эксперты советуют не спешить с покупкой. Весной-летом цены упадут на уровень 2003 года - "единичка" около 20 тысяч, "двушка" - 40 тысяч. А если рынок ипотечного кредитования к тому времени не оживет (а все идет к тому), то уже осенью квартиры будут продаваться по ценам 2000-2001 года – 10-15 тысяч за "единичку", 15-25 за "двушку".

как выяснилось, даже курса 26 не хватило для исполнения желаний ( прогнозов)
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:33

  antonivs3 написав:airmax78 а говорят, есть такие люди, которые могут позволить покупать живую женщину хоть 3 раза в неделю...

можно временно поджениться,ещё и борщом накормят)))
somilitark
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3
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:36

  Рыба-сом написав:Реальность:
- побродить по ТРЦ
- посидеть в кабаке
- оболонская набережная/Крещатик/Мариинка
- N-часов в ФБ и прочих «ынтырнэтах»

ежели Мариинку сменять на Маринку, меня бы такой расклад вполне устроил, а пока придется довольствоваться имеющейся картиной
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:36

  Васенька написав:то ти так фейлесс і не розказав про себе! я розумію що соромно бути лузером ну то твоє життя :)
а стосовно цін на жд то пару днів тому їздив в Одесу плацкартом з гребінки аж за 3 долляра :) і це навіть з постелью. рекомендую сайт uz.gov.ua вводиш напрям і бачиш РЕАЛЬНІ ЦІНИ на квитки...

Миллионер :lol:
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:38

  kyk написав:
  Васенька написав:то ти так фейлесс і не розказав про себе! я розумію що соромно бути лузером ну то твоє життя :)
а стосовно цін на жд то пару днів тому їздив в Одесу плацкартом з гребінки аж за 3 долляра :) і це навіть з постелью. рекомендую сайт uz.gov.ua вводиш напрям і бачиш РЕАЛЬНІ ЦІНИ на квитки...

Миллионер :lol:


за 3 бака это было дело без билета,зацепером :lol:

п.с. а деньги ушли на памперсы)))
somilitark
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3
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:39

от тільки що зайшов на сайт Укрзалізниці.
Київ-Конотоп - електричка 3 клас 26 грн, плацкарт без постелі 36 грн.
це на сьогодні
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:39

  Serg-ik написав:Столичный горсовет принял решение, которое позволит сдавать в аренду мусоросборники, расположенные в подъездах жилых домов – в том числе, под размещение розничных торговых точек. За три грядущих месяца районные в Киеве госадминистрации (РГА) должны будут инвентаризировать мусоросборники, которых в городе насчитывается около двух тысяч.
................
Напомним, Киевсовет принял за основу проект решения, согласно которому мусоросборники в многоквартирных домах можно было бы передавать в аренду субъектам хозяйствования для “осуществления бытового обслуживания населения, торговли продовольственными и непродовольственными товарами” еще в декабре 2014 года.

В хрущах мусоросборник - отдельное кирпичное одноэтажное сооружение во дворе размером с 1-2 гаража. Многие используются не по назначению, например под пункт приема вторсырья.

  antonivs3 написав:airmax78 а говорят, есть такие люди, которые могут позволить покупать живую женщину хоть 3 раза в неделю...

Работающий мужчина среднего класса (ит-шник/стоматолог/адвокат/менеджер нижнего руководящего звена) со своим жильём бездетный и без кредитов/алиментов финансово может если не будет сорить деньгами и откажется от других развлечений. И чем дальше в европу мы будем интегрироваться тем доступнее будет. Другое дело качество - увы ниже плинтуса, почитайте профильный форум.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:40

от тільки що зайшов на сайт Укрзалізниці.
Київ-Конотоп - електричка 3 клас 26 грн, плацкарт без постелі 36 грн.
це на сьогодні. 2.5-3 години їзди з ЦЕНТРА КИЄВА
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:41

ожидание:
  somilitark написав:можно поджениться,ещё и борщом накормят)))

реальность:
не хотят на дачу с утехами/удобствами в кустах на автобусе, хотят убер, причем не до столовой с борщем, а в кафетерий, где без 500грн вообще делать нечего.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:42

  Васенька написав:то ти так фейлесс і не розказав про себе! я розумію що соромно бути лузером ну то твоє життя :)
а стосовно цін на жд то пару днів тому їздив в Одесу плацкартом з гребінки аж за 3 долляра :) і це навіть з постелью. рекомендую сайт uz.gov.ua вводиш напрям і бачиш РЕАЛЬНІ ЦІНИ на квитки...

Не так соромно бути лузером, як соромно бути передвзятим модератором на слубі у ріелторів та корупціонерів. :cry:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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