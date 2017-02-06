Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав:- побродить по ТРЦ - посидеть в кабаке - оболонская набережная/Крещатик/Мариинка - N-часов в ФБ и прочих «ынтырнэтах» - перед сном – очередной сериальчик (но это не для динозавров) Всё это в «особо культурных случаях» приправляется один-двумя вылазками в месяц на какую-то выставку, «французскую весну» или в театр/на концерт
реальность - дети побывали во всех основных театрах и музеях киева, експериментаниумы океанариумы и тд, объездили все более менее крупные парки, регулярно в ботсадах гуляют, в парке шевченка на всяких детских ивентах с пожарными и патрульными машинами и саперными роботами.
а в пгт из всех развлечений - лупить палкой крапиву, этим они летом занимаются, как положено
Востаннє редагувалось trololo в Чет 24 тра, 2018 14:45, всього редагувалось 1 раз.
trololo написав:реальность - дети побывали во всех основных театрах и музеях киева, експериментаниумы океанариумы и тд, объездили все более менее крупные парки, регулярно в ботсадах гуляют, в парке шевченка на всяких детских ивентах с пожарными и патрульными машинами и саперными роботами.
а в пгт из всех развлечений - лупить палкой крапиву
Смотрите, вопрос был в чём: реально ли «жить культурной жизнью» а-ля киевлянин, проживая в провинции (ессно, далее бучеброваров). Если абстрагироваться от денег (типо, они в таких размерах есть на дорогу и утехи), то вполне реально раз в месяц на выходные выезжать в Киев в театр/зоопарк/фестиваль/ТРЦ/прочее, при этом такая «культурная жизнь» по качеству и насыщенности будет не хуже (если не наоборот) чем у большинства «постоянно проживающих». Это ж я ещё сужу по «офисоте из Киева Фейслесса», лавочные застолья и «освобождение Киева» на выходные ради агрофитнеса оставляем за кадром. Потери времени? Вон с Трои каждый день уходит 2 часа минимум на дорогу «в город» и обратно (поправьте, если я не прав, Фейслесс). Аналогично с Борщагами и Бучеирпенями.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.