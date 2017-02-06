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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1183118411851186

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:43

  Рыба-сом написав:Реальность:
  Рыба-сом написав:- побродить по ТРЦ
- посидеть в кабаке
- оболонская набережная/Крещатик/Мариинка
- N-часов в ФБ и прочих «ынтырнэтах»
- перед сном – очередной сериальчик (но это не для динозавров)
Всё это в «особо культурных случаях» приправляется один-двумя вылазками в месяц на какую-то выставку, «французскую весну» или в театр/на концерт


реальность - дети побывали во всех основных театрах и музеях киева, експериментаниумы океанариумы и тд, объездили все более менее крупные парки, регулярно в ботсадах гуляют, в парке шевченка на всяких детских ивентах с пожарными и патрульными машинами и саперными роботами.

а в пгт из всех развлечений - лупить палкой крапиву, этим они летом занимаются, как положено :mrgreen:
Востаннє редагувалось trololo в Чет 24 тра, 2018 14:45, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:45

  v0f41k написав:И чем дальше в европу мы будем интегрироваться тем доступнее будет. Другое дело качество - увы ниже плинтуса, почитайте профильный форум.

я когда мимо Лисовой проезжаю, там такие студентки по бордюру прохаживаются, шея потом болит. меня такое качество устраивает на 100500%, тут вопрос в том, как решиться заговорить.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:46

плюсую икарус :)
всі всих знають на профільних темах.
от Антошу Чехова я пам'ятаю по форуму домука вже років 12.
от ще ізета на фінансі чомусь не видно. напевно то сам котенко і є...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:46

плюсую икарус :)
всі всих знають на профільних темах.
от Антошу Чехова я пам'ятаю по форуму доміка вже років 12.
от ще ізета на фінансі чомусь не видно. бо напевно то сам котенко і є...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:46

  antonivs3 написав:
  v0f41k написав:И чем дальше в европу мы будем интегрироваться тем доступнее будет. Другое дело качество - увы ниже плинтуса, почитайте профильный форум.

я когда мимо Лисовой проезжаю, там такие студентки по бордюру прохаживаются, шея потом болит. меня такое качество устраивает на 100500%, тут вопрос в том, как решиться заговорить.


можно не говорить, молча дай денег и все получится :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:реальность - дети побывали во всех основных театрах и музеях киева, експериментаниумы океанариумы и тд, объездили все более менее крупные парки, регулярно в ботсадах гуляют, в парке шевченка на всяких детских ивентах с пожарными и патрульными машинами и саперными роботами.

а в пгт из всех развлечений - лупить палкой крапиву

Смотрите, вопрос был в чём: реально ли «жить культурной жизнью» а-ля киевлянин, проживая в провинции (ессно, далее бучеброваров).
Если абстрагироваться от денег (типо, они в таких размерах есть на дорогу и утехи), то вполне реально раз в месяц на выходные выезжать в Киев в театр/зоопарк/фестиваль/ТРЦ/прочее, при этом такая «культурная жизнь» по качеству и насыщенности будет не хуже (если не наоборот) чем у большинства «постоянно проживающих». Это ж я ещё сужу по «офисоте из Киева Фейслесса», лавочные застолья и «освобождение Киева» на выходные ради агрофитнеса оставляем за кадром.
Потери времени? Вон с Трои каждый день уходит 2 часа минимум на дорогу «в город» и обратно (поправьте, если я не прав, Фейслесс). Аналогично с Борщагами и Бучеирпенями.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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