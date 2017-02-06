Додано: Чет 24 тра, 2018 14:50

trololo написав: реальность - дети побывали во всех основных театрах и музеях киева, експериментаниумы океанариумы и тд, объездили все более менее крупные парки, регулярно в ботсадах гуляют, в парке шевченка на всяких детских ивентах с пожарными и патрульными машинами и саперными роботами.



а в пгт из всех развлечений - лупить палкой крапиву реальность - дети побывали во всех основных театрах и музеях киева, експериментаниумы океанариумы и тд, объездили все более менее крупные парки, регулярно в ботсадах гуляют, в парке шевченка на всяких детских ивентах с пожарными и патрульными машинами и саперными роботами.а в пгт из всех развлечений - лупить палкой крапиву

Смотрите, вопрос был в чём: реально ли «жить культурной жизнью» а-ля киевлянин, проживая в провинции (ессно, далее бучеброваров).Если абстрагироваться от денег (типо, они в таких размерах есть на дорогу и утехи), то вполне реально раз в месяц на выходные выезжать в Киев в театр/зоопарк/фестиваль/ТРЦ/прочее, при этом такая «культурная жизнь» по качеству и насыщенности будет не хуже (если не наоборот) чем у большинства «постоянно проживающих». Это ж я ещё сужу по «офисоте из Киева Фейслесса», лавочные застолья и «освобождение Киева» на выходные ради агрофитнеса оставляем за кадром.Потери времени? Вон с Трои каждый день уходит 2 часа минимум на дорогу «в город» и обратно (поправьте, если я не прав, Фейслесс). Аналогично с Борщагами и Бучеирпенями.