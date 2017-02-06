Скорее для тролей. Если читать посты этих "фриков" регулярно - сразу видны промахи, значит выдумывают
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Додано: Чет 24 тра, 2018 15:16
Додано: Чет 24 тра, 2018 15:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сам ты теоретик
При чем тут метро, речь о людях на своем авто, и в период когда уже тянучек нет - не всем надо строго на 9 на вахте отметится - когда повезет и за полчаса доезжают, в среднем 40-45 минут.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:11
Та ну что вы, не может быть такого! Нужно просто больше работать!
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:37
за полчаса 35 км по городу?Плюс авто надо ещё где-то припарковать,на метро БЫСТРЕЕ!!! Как там у классика,давайте спорить о вкусе устриц с теми,кто их хоть раз пробовал?
п.с. ночью попробуйте из Ирпеня(хотя упоминалась даже Буча,а это ещё минут 15-20 надо накинуть) добраться в центр за 30 минут,это тем кому не на вахту,тогда с дикими нарушениями ПДД может и получится)))
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:46
Уня, работай больше и через 10 лет вложишься в еще пару однух в суперэкономе, может быть.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Смешно. Будете рассказывать тем кто так каждый день ездит. Никаких нарушений ПДД ту не нужно. И я же не говорил, что это поездка в самый центр, и где припарковать авто там есть
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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