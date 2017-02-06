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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1184118511861187

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:16

  kingkongovets написав:эта ветка - какой то магнит для фриков

Скорее для тролей. Если читать посты этих "фриков" регулярно - сразу видны промахи, значит выдумывают :)
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Вертолётом?
Опять теоретика занесло)))
12 км от Ирпеня это только проехать по новой трассе и попасть в тянучку до Академгородка по Киеву,а потом 30 минут минимум на метро..

Сам ты теоретик
При чем тут метро, речь о людях на своем авто, и в период когда уже тянучек нет - не всем надо строго на 9 на вахте отметится - когда повезет и за полчаса доезжают, в среднем 40-45 минут.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:11

  Faceless написав:
  Васенька написав:зарплати в Києві чи умовному Конотопі для робочого класу приблизно однакові

На вашу біду я знайомий з ситуацією в Конотопі. То скажу - це повна дурня. Половина того самого Конотопу катається електричками у Київ на роботу, бо навіть охоронцем чи працівником на кухні десь в Пузатій Хаті зароблять в рази більше ніж в Конотопі, і при цьому в Києві знайти роботу можна, а от в Контопі - ні. І те саме з усіма аналогами - депресивними містечками

Та ну что вы, не может быть такого! Нужно просто больше работать!
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:37

  Faceless написав:
  somilitark написав:Вертолётом?
Опять теоретика занесло)))
12 км от Ирпеня это только проехать по новой трассе и попасть в тянучку до Академгородка по Киеву,а потом 30 минут минимум на метро..

Сам ты теоретик
При чем тут метро, речь о людях на своем авто, и в период когда уже тянучек нет - не всем надо строго на 9 на вахте отметится - когда повезет и за полчаса доезжают, в среднем 40-45 минут.


за полчаса 35 км по городу?Плюс авто надо ещё где-то припарковать,на метро БЫСТРЕЕ!!! Как там у классика,давайте спорить о вкусе устриц с теми,кто их хоть раз пробовал? :lol:

п.с. ночью попробуйте из Ирпеня(хотя упоминалась даже Буча,а это ещё минут 15-20 надо накинуть) добраться в центр за 30 минут,это тем кому не на вахту,тогда с дикими нарушениями ПДД может и получится)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:46

  Оранжевый-хит сезона написав:Та ну что вы, не может быть такого! Нужно просто больше работать!

Уня, работай больше и через 10 лет вложишься в еще пару однух в суперэкономе, может быть. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:за полчаса 35 км по городу?Плюс авто надо ещё где-то припарковать,на метро БЫСТРЕЕ!!! Как там у классика,давайте спорить о вкусе устриц с теми,кто их хоть раз пробовал?

п.с. ночью попробуйте из Ирпеня(хотя упоминалась даже Буча,а это ещё минут 15-20 надо накинуть) добраться в центр за 30 минут,это тем кому не на вахту,тогда с дикими нарушениями ПДД может и получится)))

Смешно. Будете рассказывать тем кто так каждый день ездит. Никаких нарушений ПДД ту не нужно. И я же не говорил, что это поездка в самый центр, и где припарковать авто там есть
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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  #<1 ... 1184118511861187
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