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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1184118511861187

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 864
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
79
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
181
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
160
Якість будівництва
16%
134
Всього голосів : 864
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:46

  Оранжевый-хит сезона написав:Та ну что вы, не может быть такого! Нужно просто больше работать!

Уня, работай больше и через 10 лет вложишься в еще пару однух в суперэкономе, может быть. :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:за полчаса 35 км по городу?Плюс авто надо ещё где-то припарковать,на метро БЫСТРЕЕ!!! Как там у классика,давайте спорить о вкусе устриц с теми,кто их хоть раз пробовал?

п.с. ночью попробуйте из Ирпеня(хотя упоминалась даже Буча,а это ещё минут 15-20 надо накинуть) добраться в центр за 30 минут,это тем кому не на вахту,тогда с дикими нарушениями ПДД может и получится)))

Смешно. Будете рассказывать тем кто так каждый день ездит. Никаких нарушений ПДД ту не нужно. И я же не говорил, что это поездка в самый центр, и где припарковать авто там есть
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:36

ОХЗ: 24 тра, 2018 00:56
Как ни крути впереди три месяца стабильности.
=====
злотий, тур. лiра,€ дэшэвэй...
гриша моцна як $...
рилi???
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:53

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Для тих хто вчора не вдумався за що шаромиги промюсять від 165 куе за однокімнатну.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:55

перших рук).
Клоун,в Ирпене 5 с хвостиком платят,а он
заговорил об ипенях мира)))
=====
неклоун,
зайди в ЕКО маркет в Модулi вна Бучi. 5K - кухонний робiтник...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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