Додано: Чет 24 тра, 2018 17:55

перших рук).

Клоун,в Ирпене 5 с хвостиком платят,а он

заговорил об ипенях мира)))

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неклоун,

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.